7 stocks de restaurants qui valent le détour

Il y a un appétit croissant pour sortir pour manger à nouveau, et il y a des stocks de restaurants qui sont prêts pour plus d’affaires. C’était certainement là pendant le verrouillage de la plupart des restaurants, et cela a alimenté les services de livraison et d’autres moyens créatifs de gérer la demande.

Mais maintenant, les commandes de ramassage et de livraison, comme les politiques de travail à domicile, subiront à nouveau une nouvelle transformation. Là où les grandes chaînes ont vu un frein sur les bénéfices en raison de l’effet multiplicateur d’avoir une grande exposition dans de nombreux États pendant la pandémie, maintenant ce même effet multiplicateur jouera en leur faveur.

De plus, après avoir survécu avec des équipes restreintes, ces grandes chaînes de restaurants ont également été en mesure d’adopter des technologies qui aideront à accroître la productivité et à maintenir les coûts aussi bas que possible, au moins tôt.

Bon nombre des sept stocks de restaurants qui méritent une visite ici ont bien fonctionné pendant la pandémie. Et maintenant que c’est presque fini, ils devraient vraiment gagner du terrain.

Biglari Holdings (BH)

Certainement l’une des structures d’entreprise les plus uniques, BH.A possède les marques Steak ‘n Shake et Western Sizzlin. Mais elle possède également une compagnie d’assurance de camions commerciaux et des puits de gaz naturel et de pétrole en eau peu profonde dans le golfe du Mexique.

Ce n’est pas une grande entreprise, avec une capitalisation boursière de 416 millions de dollars, et elle est assez jeune, lancée en 2017. Mais il est intelligent de choisir des marques bien connues à bas prix et de les relancer pour un nouveau marché.

Et ce n’est certainement pas dans le moule de la plupart des actions de restauration, au cas où vous recherchiez des atouts diversifiés ou une histoire intéressante pour le terrain de golf.

Le stock est en hausse de 20% depuis le début de l’année (YTD), et cet élan augmente.

Chuy’s (CHUY)

Avant qu’Austin, au Texas, ne devienne cool, Chuy’s était déjà un endroit incontournable. Lancée en 1982, CHUY est une véritable chaîne Tex-Mex implantée au cœur de sa cuisine, ce qui ne peut être dit de nombreux stocks de restaurants.

Aujourd’hui, il compte plus de 90 restaurants dans 19 États. La pandémie était un défi pour cette marque ciblée, mais elle est restée forte compte tenu des vents contraires. Et les ventes comp (les revenus générés par les magasins établis d’un trimestre à l’autre) s’améliorent, ce qui est une bonne nouvelle.

Le stock anticipe déjà de bonnes choses; c’est en hausse de 70% depuis le début de l’année. Mais cela ne veut pas dire que sa course est terminée. Il y a de très bonnes chances que sa clientèle ait hâte de retourner dans leur Chuy’s local pour de bons moments entre amis et en famille.

Grillades mexicaines au chipotle (CMG)

Quiconque vit aux États-Unis a probablement entendu parler d’un chipotle (s’il n’est pas mangé). Et aujourd’hui, c’est l’un des stocks de restaurants les plus redoutables du marché. Et ce n’est pas une question de taille, mais sa qualité, son engagement client, son adoption de la technologie et, plus important encore, sa capacité à personnaliser les commandes pour chaque client.

CMG compte environ 2750 restaurants aux États-Unis, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et au Canada. Lorsque la pandémie a frappé, CMG était déjà profondément en train d’automatiser et d’accélérer ses services alimentaires avec des précommandes, des livraisons, des services au volant, etc.

La technologie a également aidé lorsque les équipes devaient réduire leurs effectifs, car elle pouvait tirer parti de ses travailleurs et les organiser plus efficacement. CMG était également l’un de ces titres de restauration que les investisseurs considèrent comme un port dans la tempête, sachant qu’il serait à la hauteur des défis que la pandémie a apportés.

Aujourd’hui, le titre se consolide et n’augmente que d’environ 13% depuis le début de l’année, ce qui est une bonne chose pour les nouveaux investisseurs. Les bénéfices reviendront certainement cette année.

Restaurants Darden (DRI)

Si vous recherchez un stock de restaurants qui couvre toute la gamme de plats et de prix, ne cherchez pas plus loin que DRI. Bien qu’il ait créé sa légendaire chaîne de homard rouge il y a des années, il possède toujours les chaînes emblématiques Olive Garden et Longhorn Steakhouse dans ce secteur du marché. Et en se déplaçant vers le haut de gamme, il exploite des steakhouses comme The Capital Grille et Eddie V’s. Elle exploite également d’autres marques de niche telles que Seasons 52, Cheddar’s Scratch Kitchen, Bahama Breeze et Yard House.

Là où de nombreux stocks de restaurants approfondissent une cuisine comme CMG, DRI préfère étendre ses opérations et les placer ensuite sur des marchés stratégiques pour maximiser leur efficacité. Et cette formule a fait ses preuves à maintes reprises depuis sa fondation en 1938.

La pandémie a certainement frappé ses choix de restauration haut de gamme ainsi que ses marques de niche à prix moyen, mais DRI est sur le chemin du retour, en hausse d’environ 21% depuis le début de l’année. C’est le bon moment pour plonger vos dents dans celui-ci.

Brinker International (EAT)

Comme DRI, le nom ne signifie pas grand-chose pour EAT. Il met tout l’accent sur ses marques, Chili’s Grill and Bar et Maggiano’s Little Italy.

Et sa capitalisation boursière de 3 milliards de dollars indique certainement qu’il s’agit d’un acteur de bonne taille dans ce secteur. EAT a plus de 1 200 Chili aux États-Unis et 377 autres dans le monde. Les restaurants internationaux sont répartis en Asie, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Afrique. Partout où les Américains ont tendance à aller, un Chili est susceptible de les accueillir.

Lancé en 1975, EAT a su garder le pouls de l’évolution des habitudes alimentaires de ses clients. Aux États-Unis, il est passé d’une valeur axée sur la quantité à un menu de valeur axée sur la qualité et a fait un très bon travail en intégrant la technologie dans ses opérations pour l’aider à stimuler les commandes à emporter et à livrer pendant la pandémie.

Le stock de EAT est en hausse de 22% depuis le début de l’année et c’est assez cher ici, mais c’est un jeu pour que le monde revienne à la normale et que les restaurants rouvrent.

Jack dans la boîte (JACK)

De tous les stocks de restaurants ici, Jack in the Box est le seul basé sur un modèle de franchise. En 2020, il compte près de 2100 restaurants appartenant à des franchisés et 144 restaurants appartenant à l’entreprise répartis dans 21 États. Et il y a une croissance continue du côté des franchises de l’entreprise, ce qui est très bon pour JACK.

La chaîne a commencé en Californie et au fil des ans, les franchisés ont lancé des opérations dans l’Ouest, les Rocheuses, Guam et même dans les Carolines.

Le modèle de franchise permet à JACK de fonctionner différemment de la plupart des autres restaurants ici, mais c’est un modèle efficace dans le type de secteur de la restauration rapide où il est en concurrence avec de plus grandes marques mondiales et nationales. Son modèle signifie également que ses magasins étaient prêts pour la pandémie compte tenu des fenêtres au service au volant établies et de la préparation et du personnel efficaces des aliments.

Le titre est en hausse de 23% depuis le début de l’année et se négocie à un P / E remarquablement bas étant donné que ses chiffres trimestriels continuent de grimper.

Shake Shack (SHAK)

La mine d’or de Danny Meyer a commencé dans un parc de la ville de New York dans un ancien snack-bar en 2004. Maintenant, c’est un phénomène rapide et décontracté, avec 275 restaurants, avec plus de la moitié des magasins gérés par l’entreprise.

Et même avec la pandémie qui a fermé tous ses magasins à un moment ou à un autre, il prévoit toujours d’en ouvrir 450 dans les années à venir. L’opération est intéressante car si elle fait partie du groupe fast casual, elle propose également des produits haut de gamme de qualité et a établi une marque unique dans un espace très compétitif.

SHAK a été sous pression en 2020, car son service de restauration était au cœur de ses opérations et les fenêtres à emporter ne peuvent pas être modernisées dans de nombreux endroits. Cependant, la marque est puissante et un prêt PPP a contribué à la maintenir dans le jeu.

Maintenant que les choses reviennent à la normale, SHAK suscite à nouveau de l’intérêt, en hausse de 34% depuis le début de l’année. N’oubliez pas que cette action a une histoire de négociation avec une prime, mais elle a également beaucoup de fans.

