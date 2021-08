7 stocks d’eau à acheter pour miser sur notre ressource la plus précieuse

De loin, l’eau est la denrée la plus précieuse sur Terre. Mais avec une sécheresse prolongée qui fait chuter les niveaux des réservoirs du lac Mead à des niveaux dangereux, beaucoup s’attendent à ce que le gouvernement américain y déclare bientôt une pénurie d’eau. Comme le changement climatique a un impact sur cette ressource essentielle, les investisseurs devraient se tourner vers les stocks d’eau des entreprises qui offrent un service cohérent et des solutions intrigantes.

Comme Bloomberg l’a récemment signalé, le réservoir du lac Mead – où se trouve le célèbre barrage Hoover – “fait partie d’un réseau plus large d’aqueducs et de barrages naturels et artificiels qui alimentent en eau 40 millions de personnes et de foyers, fermes, fabricants et entreprises à travers plusieurs états, terres tribales et régions du Mexique.

“Les lumières restent allumées à Phoenix, Tucson, Las Vegas, San Diego, Los Angeles et d’autres villes du sud-ouest parce que l’hydroélectricité du barrage Hoover contribue à produire l’électricité de la région”, poursuit l’article. La puissance de feu économique de ces villes à elle seule est plus que suffisante pour exiger une solution nationale.

Bien que la plupart des gens aient probablement compris le message, une solution n’est pas aussi facile que tout le monde s’engage pour conserver cette précieuse ressource. Voici l’affaire : « Des étés secs et torrides et des hivers plus chauds qui restreignent l’approvisionnement en eau peuvent maintenant être la norme, grâce à un climat altéré en permanence. Malheureusement, nous devrons peut-être apprendre à vivre avec moins en matière d’eau.

Par pure nécessité, les régions touchées explorent des technologies révolutionnaires (mais coûteuses) comme le dessalement – transformer l’eau salée en eau potable – comme pis-aller. Ces spécialistes, ainsi que les entreprises du secteur du traitement de l’eau, verront probablement leur valeur nette augmenter. Voici sept stocks d’eau à mettre sur votre radar :

Eau York (NASDAQ :YORW)

Utilitaires essentiels (NYSE :WTRG)

Ressources mondiales en eau (NASDAQ :GWRS)

Xylème (NYSE :XYL)

Danaher (NYSE :DRH)

Veolia (OTCMKTS :VÉOEY)

Acciona (OTCMKTS :ACXIF)

Malgré le besoin écrasant de cette ressource irremplaçable, rien sur le marché n’est une chose sûre. Avec autant d’attention portée aux transactions spéculatives, les stocks d’eau peuvent être agités. Mais tant que vous investissez dans une perspective à long terme, vous finirez probablement par gagner.

Stocks d’eau : York Water (YORW)

Quand j’écris sur les jeux de dividendes, j’essaie généralement de m’adapter à York Water. Entreprise de service public détenue par des investisseurs basée en Pennsylvanie, la société a été fondée en 1816 par un groupe d’entrepreneurs locaux qui cherchaient à avoir accès à l’eau pour se protéger contre les menaces liées aux incendies.

À l’époque moderne, York Water “fournit près de 20 millions de gallons d’eau chaque jour et compte plus de 71 000 clients résidentiels, commerciaux et industriels”. L’entreprise a l’honneur d’être la plus ancienne entreprise de services publics détenue par des investisseurs du pays. Il détient également le record de la plus longue séquence de dividendes consécutifs, qui a commencé en 1816.

Bien que je ne veuille rien gâcher, je doute fortement que York Water va abandonner son statut de détenteur de record. Pouvez-vous imaginer être l’équipe de direction chargée de briser une séquence de dividendes de plus de 200 ans ? Du point de vue de la stabilité et de la sécurité, YORW vaut la peine d’être considéré si vous souhaitez créer une position dans les stocks d’eau.

Services publics essentiels (WTRG)

Une autre entreprise de services publics basée en Pennsylvanie, Essential Utilities couvre les régions de l’Ohio, de la Caroline du Nord, de l’Illinois, du Texas, du New Jersey, de l’Indiana, de la Virginie et bien sûr de son marché intérieur. Elle est spécialisée dans les infrastructures et services de traitement de l’eau potable et des eaux usées. Les services publics essentiels connaîtront probablement une demande croissante alors que le changement climatique force un réveil brutal chez les consommateurs américains.

Selon Columbia Climate School, plusieurs facteurs liés au changement climatique pourraient avoir un impact négatif sur notre eau. Par exemple, « L’air plus chaud peut contenir plus d’humidité que l’air frais. En conséquence, dans un monde plus chaud, l’air aspirera plus d’eau des océans, des lacs, du sol et des plantes. Les conditions plus sèches laissées par cet air pourraient affecter négativement l’approvisionnement en eau potable et l’agriculture. »

Maintenant, nous n’allons probablement pas voir un scénario Mad Max où les gens se battent pour des batailles d’eau en plastique. Au lieu de cela, le changement sera probablement beaucoup plus banal. La vie aura l’air normale, sauf que tout le monde paiera des prix plus élevés pour l’eau. Et avec cette ressource précieuse, tout le monde doit payer.

Alors que nous nous rapprochons de cette triste réalité, les actions WTRG et d’autres stocks d’eau pourraient bénéficier de la hausse attendue de la demande.

Stocks d’eau : ressources mondiales en eau (GWRS)

Si vous parlez à 100 Américains du changement climatique, vous en trouverez invariablement quelques-uns qui ne s’intéressent pas (c’est le moins qu’on puisse dire) à l’environnement ou à la durabilité. Eh bien, comme pour tout dans la vie, chaque action a une réaction. Pour chaque personne ou entreprise qui s’oppose avec véhémence aux mesures de durabilité, il y en a une autre qui les soutient avec passion.

Global Water Resources appartient à cette dernière catégorie, comme en témoignent ses divisions principales. Sur le papier, il fournit des services publics d’eau, d’eaux usées et d’eau recyclée. Ce dernier est un domaine d’intérêt particulier.

Selon le site Web de l’entreprise, « L’eau recyclée est ce que nous produisons lorsque nous traitons et purifions les eaux usées. Nous distribuons de l’eau recyclée dans les communautés que nous desservons dans un système de canalisations séparé. Nous utilisons de l’eau recyclée pour une variété d’utilisations extérieures.

Global Water appelle son approche « Gestion totale de l’eau ». Il contrôle l’ensemble du cycle de l’eau potable aux eaux usées. Comme le dit l’entreprise, son système « protège les approvisionnements dans les zones où l’eau est rare, rendant les approvisionnements disponibles pour une croissance supplémentaire et une durabilité à long terme ». Il semble que les défenseurs de la durabilité comme Global Water aient la bonne idée.

Xylème (XYL)

Présenté comme un grand fournisseur américain de technologie de l’eau, Xylem propose des solutions pour les besoins des services publics, résidentiels, commerciaux, agricoles et industriels. Si vous jetez un œil à son site Web, cependant, vous découvrirez rapidement qu’aucune peine ne pourrait rendre justice à l’entreprise. Si je devais essayer, je dirais que Xylem est un guichet unique pour tout défi aquatique.

Xylem propose une plateforme d’intelligence décisionnelle pour aider les entreprises à utiliser au mieux l’eau. Sous ce parapluie, la société fournit des solutions telles que sa marque déposée BLU-X Wastewater Network Optimization, un système qui « aide les services publics à optimiser les réseaux et les opérations à un coût considérablement inférieur ».

Pour moi, le stock XYL est convaincant en raison de ses produits agricoles et de ses systèmes d’irrigation sous-jacents. Comme le New York Times l’a détaillé en juin 2021, les agriculteurs californiens en particulier font des choix drastiques concernant leurs entreprises en raison de la baisse des niveaux d’eau. Pour aider à remédier à cette situation, des entreprises comme Xylem seront appelées à agir.

Il n’est donc pas étonnant que l’action XYL soit l’une des plus performantes parmi les actions de l’eau. Ses actions sont en hausse de 26% depuis le début de l’année (YTD) et restent solides.

Stocks d’eau : Danaher (DHR)

Basé à Washington, DC, Danaher est un conglomérat diversifié. Concevant, fabriquant et commercialisant des produits et services professionnels, médicaux, industriels et commerciaux, Danaher est impliquée dans de multiples efforts. Ainsi, il n’est pas surprenant que l’innovateur scientifique et technologique ait quelques choses à dire sur l’eau.

Sous la Danaher Water Platform, la société homonyme présente un portefeuille diversifié de sociétés d’optimisation de la qualité de l’eau. Ces groupes aident à remodeler la façon dont les individus de tous les jours abordent la précieuse ressource. Essentiellement, en tirant parti de la solution complète de cycle de l’eau de Danaher, aucune goutte ne passe inaperçue.

En partant de la source, Danaher oriente les ressources en eau soit vers des usines d’eau potable pour la distribution aux consommateurs, soit vers des filières industrielles. Suite à l’utilisation industrielle et à la collecte auprès des consommateurs, les installations de traitement des eaux usées nettoient la ressource pour une intégration ultérieure dans l’environnement. Et ne vous inquiétez pas, les flèches de ce graphique de la chaîne d’approvisionnement ne coulent finalement que dans une seule direction.

Pour les investisseurs, Danaher est un stock d’eau intrigant car la société sous-jacente offre de multiples sources de revenus dans divers secteurs. C’est donc un artiste très performant, en hausse de plus de 35% depuis le début de l’année.

Veolia (VEOEY)

L’ironie peut-être la plus cruelle dans le débat en cours sur le changement climatique est que l’eau couvre environ 71% de la surface de la terre. Par conséquent, une solution évidente au problème est de prendre l’eau de l’océan et de la rendre potable en nettoyant le sel et les autres saletés. Effectivement, il existe quelques sociétés cotées en bourse spécialisées dans ce processus appelé dessalement.

L’un d’eux est Veolia, une société transnationale française axée sur la gestion de l’eau, la gestion des déchets et les services énergétiques. Dans ces grandes catégories, Veolia dispose d’une division de dessalement d’eau de mer.

L’organisation y travaille depuis un certain temps, avec “plus de 40 ans d’expérience, de technologies et de connaissances dans le dessalement”. Veolia a construit plus de 1 950 usines et systèmes de dessalement par osmose inverse dans 85 pays au cours de cette période. L’entreprise affirme que ses installations produisent plus de 6,75 millions de mètres cubes d’eau douce par jour pour les besoins municipaux et industriels.

Cela peut sembler trop beau pour être vrai, mais l’action VEOEY est en hausse de près de 30% depuis le début de l’année, donc les investisseurs l’adorent clairement. Cependant, selon le MIT Technology Review, le dessalement (en particulier par osmose inverse) est coûteux en raison des besoins importants en électricité.

Stocks d’eau : Acciona (ACXIF)

Si vous voulez une autre option dans le jeu du dessalement, vous voudrez peut-être consulter Acciona, un conglomérat multinational espagnol dédié au développement et à la gestion des infrastructures et des énergies renouvelables. En tant qu’entreprise diversifiée axée sur des solutions durables, elle fait partie d’un effort mondial pour lutter contre le changement climatique.

Comme son concurrent français, Acciona se targue d’être un leader mondial dans la construction d’usines de dessalement avec un sens aigu de la technologie d’osmose inverse. Plus important encore, la société a une longue expérience opérationnelle. Par exemple, en mai de cette année, la direction a annoncé qu’elle construira et exploitera une usine de dessalement à Los Cabos, au Mexique.

De plus, fin décembre 2020, Acciona a annoncé que le Société de conversion d’eau saline lui a attribué, ainsi qu’à son partenaire RTCC, un contrat de 348 millions de dollars pour la conception et la construction d’une usine de dessalement. Le site, connu sous le nom de Shuqaiq 1, sera situé sur la côte de la mer Rouge en Arabie saoudite. L’accord démontre à quel point la communauté internationale des affaires a confiance dans l’expertise d’Acciona.

Bien qu’excitant, il convient également de souligner que le dessalement est un travail en cours. Pour qu’il devienne vraiment viable, le processus doit baisser de prix. Néanmoins, si vous êtes un investisseur patient, l’action AXCIF peut valoir le détour ou un achat avec des fonds de spéculation.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.