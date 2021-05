7 Stocks d’énergie renouvelable souffrant de pénuries de la chaîne d’approvisionnement

Plus tôt en mai, Elon Musk a choqué le monde de la crypto-monnaie. Précédemment, Tesla (NASDAQ:TSLA) avait été un chef de file dans l’adoption des crypto-monnaies. Tesla a acheté Bitcoin (CCC:BTC-USD) et inscrivez-le au bilan de l’entreprise. De plus, Tesla a accepté Bitcoin comme moyen de paiement pour ses véhicules. Cependant, avec une série de tweets, Musk a inversé sa position, en raison de préoccupations environnementales. Cet événement a mis en évidence un point plus large: les stocks d’énergies renouvelables ont leurs propres problèmes environnementaux à traiter.

Le vent et le solaire sont attrayants car ils produisent de l’énergie sans carbone. Et les batteries et la recharge électrique permettent d’alimenter les véhicules avec des énergies renouvelables au lieu de l’huile.

Cependant, la construction et le déploiement de ces actifs énergétiques nécessitent beaucoup d’énergie et de ressources brutes. L’adoption à grande échelle de ces technologies pourrait menacer l’approvisionnement mondial en matériaux clés tels que le cuivre, le lithium et le cobalt. D’autres technologies émergentes, telles que les crypto-monnaies, taxent également la planète. Dans cet esprit, lorsque vous investissez dans des technologies émergentes telles que les actions d’énergies renouvelables, tenez également compte des risques environnementaux.

Musk a clarifié ses commentaires sur la crypto-monnaie en ce qui concerne l’environnement. Il a tweeté: «Pour être clair, je crois fermement à la cryptographie, mais cela ne peut pas entraîner une augmentation massive de l’utilisation de combustibles fossiles, en particulier le charbon.» Cependant, quand vous regardez sous le capot, vous constatez qu’une grande partie de l’espace des énergies renouvelables présente des défis environnementaux. Vous ne pouvez pas simplement basculer un interrupteur et obtenir toute votre électricité à partir de sources vertes.

Voici sept stocks d’énergie renouvelable qui pourraient faire face à des problèmes de pénurie de matières premières:

Tesla (NASDAQ:TSLA)

Nio (NYSE:NIO)

Lordstown (NASDAQ:CONDUIRE)

Solaire canadien (NASDAQ:CSIQ)

Jinko Solar (NYSE:JKS)

Pomme (NASDAQ:AAPL)

QuantumScape (NYSE:QS)

Stocks d’énergie renouvelable: Tesla (TSLA)

Bien que Musk s’attaque à l’impact carbone de la crypto-monnaie, ce n’est pas le seul problème environnemental auquel l’entreprise est confrontée. En effet, Musk a récemment admis que le semi-conducteur de la société avait été retardé en partie en raison d’un manque de cellules de batterie. Cela, à son tour, est dû à la rareté du lithium et d’autres intrants essentiels.

Tesla prend des mesures élaborées pour essayer de résoudre ces problèmes. L’entreprise a déjà réalisé d’énormes investissements dans la production de batteries et l’énergie solaire. Il y a des rumeurs selon lesquelles Tesla aurait même établi un partenariat avec des entreprises telles que les mineurs de lithium pour essayer de renforcer l’approvisionnement à partir de sources nationales dignes de confiance.

Ce sont des questions vitales. Jennifer Granholm, qui est la secrétaire américaine à l’énergie, a averti que: «Même les tripes des batteries qui se trouvent dans les véhicules électriques, elles contiennent des matériaux critiques que nous avons dans ce pays, mais nous permettons à d’autres pays de accaparez le marché sur ces matériaux. Tesla a certainement les fonds et les prouesses nécessaires pour sécuriser les ressources dont il a besoin au fil du temps. Cependant, pour le moment, Tesla fait face à ce que Musk a jugé être des pressions «insensées» sur la chaîne d’approvisionnement.

Stocks d’énergie renouvelable: Nio (NIO)

Le stock Nio est sur une tendance baissière depuis plusieurs mois maintenant. Une partie de sa chute est survenue plus tôt en mai après avoir signalé qu’elle avait abaissé les niveaux de production en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement. Le problème le plus pressant pour Nio est la pénurie de puces semi-conductrices qui a frappé de nombreuses sociétés de VE.

En conséquence, alors que le nombre de livraisons de Nio en avril 2021 était en forte hausse d’une année à l’autre, il a diminué séquentiellement à partir de mars. Compte tenu de la chaleur du marché automobile, il est regrettable que Nio n’ait pas été en mesure de capitaliser pleinement. Nio a historiquement subi d’importantes pertes d’exploitation; il a perdu près de 900 millions de dollars au cours des 12 derniers mois.

Le stock pourrait donc être endommagé s’il ne parvient pas à retrouver sa capacité opérationnelle normale à l’avenir. Cela dit, les actions de NIO ayant déjà baissé de près de 50% par rapport au pic, les investisseurs ont peut-être commencé à prendre en compte les préoccupations de la chaîne d’approvisionnement dans ce cours de l’action.

Stocks d’énergie renouvelable: Lordstown (RIDE)

Lordstown Motors a été la dernière société de véhicules électriques à être touchée par la pénurie de matières premières. Dans son rapport du premier trimestre récemment publié, Lordstown a réduit de 50% ses prévisions de production de véhicules. Il a également déclaré qu’il devait faire face à des coûts nettement plus élevés que prévu, en grande partie en raison du coût de matières premières de plus en plus rares.

En conséquence, Lordstown a laissé entendre qu’il devra mobiliser davantage de capitaux comme pont pendant qu’il tentera d’atteindre les niveaux de production prévus. Le moment est difficile, car Lordstown essaie simplement de lancer les opérations. Son action de société d’acquisition à usage spécial (SPAC) était initialement chaude, mais a maintenant pétillé et se négocie sous le prix d’offre de 10 $. Si la pénurie de matières premières persiste, cela menace de mettre de nombreuses nouvelles sociétés de VE comme Lordstown dans une situation extrêmement difficile.

Stocks d’énergie renouvelable: Canadian Solar (CSIQ)

Lorsque vous augmentez considérablement la demande pour quelque chose, cela a tendance à déséquilibrer les chaînes d’approvisionnement. Tel est le cas du solaire en ce moment. Il y a une précipitation pour installer de nouvelles installations solaires et cela consomme l’inventaire des matières premières plus rapidement que les gens ne l’avaient prévu. En conséquence, Canadian Solar est touché.

De la dernière conférence téléphonique de l’entreprise, nous avons obtenu les détails. Le chef de l’exploitation de Canadian Solar, Yan Zhuang, a fait remarquer que l’entreprise continue de faire face à des coûts élevés. Le polysilicium, par exemple, qui était déjà au-dessus des niveaux normaux, a encore augmenté de 33% récemment. Cela exercera encore plus de pression sur les marges de Canadian Solar. De plus, Zhuang a déclaré que le prix de la plupart des produits dont il a besoin pour assembler des panneaux solaires a également augmenté.

Cela a conduit Zhuang à une observation importante. «L’ère de la baisse constante des prix des modules solaires est largement derrière nous. En fait, à court terme, comme nous l’avons vu, les prix sont en fait à la hausse », a-t-il déclaré. Ce sont évidemment de mauvaises nouvelles pour les investisseurs solaires canadiens. La bonne nouvelle est que l’action semble bon marché à 13x les bénéfices de l’année prochaine, les investisseurs tiennent donc déjà compte des pressions sur les marges et des pénuries de matières premières qui pèsent sur l’entreprise. Pourtant, s’il devient plus difficile de fabriquer de l’énergie solaire bon marché, cela affectera également les producteurs d’électricité.

JinkoSolar (JKS)

Canadian Solar n’est pas le seul joueur de panneaux solaires à ressentir la chaleur. Rival JinkoSolar vient également de livrer de faibles résultats d’exploitation. Lors de sa dernière conférence téléphonique trimestrielle, la direction a imputé en partie les problèmes aux pénuries de verre solaire et de silicium polycristallin.

Combinez les pénuries d’approvisionnement avec les retards dans les installations de panneaux en raison de Covid-19 et les bénéfices sont tombés nettement en deçà de la marque. Les actions de JinkoSolar ont chuté de près de 80 $ par action l’hiver dernier à seulement 36 $ maintenant.

À plus long terme, les perspectives de JinkoSolar semblent encore raisonnablement solides. L’action JKS se négocie à seulement 12 fois ses bénéfices, en supposant qu’elle soit en mesure de mettre de l’ordre dans sa chaîne d’approvisionnement. Pour le moment, cependant, les pénuries de matières premières pourraient continuer de nuire à l’entreprise.

Pomme (AAPL)

Bien qu’Apple ne soit pas directement une entreprise d’énergie renouvelable, elle est menacée par des pénuries de ressources. Compte tenu de la position dominante d’Apple sur le marché des smartphones, elle achète un nombre gigantesque de batteries. Ceci, à son tour, nécessite une grande quantité de cobalt.

La majorité du cobalt mondial provient du Congo, qui a été déchiré par les conflits et qui a des enfants qui travaillent. Apple et d’autres géants de la technologie ont été poursuivis par des familles congolaises dont les enfants ont été tués ou mutilés lors de l’extraction du cobalt. Apple a accepté de ne pas acheter de cobalt extrait du Congo. Cependant, étant donné que la majorité de l’offre mondiale provient de là et que la demande devrait doubler au cours des cinq prochaines années, un resserrement semble se produire.

Il y a une course pour trouver des sources de cobalt éthiquement acceptables. Dans l’intervalle, cependant, des entreprises comme Apple qui vendent des tonnes de gadgets électroniques pourraient faire face à une pénurie écrasante de batteries de haute qualité.

QuantumScape (QS)

Bien sûr, si les fabricants d’électronique comme Apple sont confrontés à des problèmes de pénurie de cobalt et de matières premières, les producteurs de batteries eux-mêmes pourraient faire face à un monde de souffrance. Il y a tout un tas d’entreprises qui pourraient être dans la ligne de mire.

Cependant, quelque chose comme QuantumScape semble particulièrement vulnérable. Jusqu’à présent, il n’a guère plus que des prototypes à montrer pour ses efforts en matière de batterie. Pourtant, les investisseurs ont proposé des actions QS sur la lune dans l’espoir de réaliser un développement révolutionnaire dans la technologie des batteries. Vraisemblablement, QuantumScape aura besoin d’un accès régulier aux matières premières pour faire de ce rêve une réalité.

Compte tenu de toute la controverse autour de QuantumScape et des questions scientifiques sur son processus, l’entreprise a besoin que les choses se passent bien. Faire face à une pénurie importante de matériel pourrait être un coup dur. QuantumScape devra probablement lever beaucoup plus de capitaux pour construire des usines et lancer sa production. Si les investisseurs perdent confiance dans l’entreprise pour une raison quelconque, comme un problème de chaîne d’approvisionnement, cela pourrait considérablement perturber l’entreprise.

A la date de publication, Ian Bezek ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.