7 stocks d’infrastructure prêts pour le supercycle imminent

Le Congrès et la Maison Blanche ont récemment approuvé une nouvelle vague de mesures de relance. Avec la récente injection de liquidités et l’accent déclaré par le président Joe Biden sur les infrastructures en tant que point de l’ordre du jour, les investisseurs se demandent si une relance des infrastructures pourrait être la prochaine étape. Sur la base du prix de nombreuses actions d’infrastructure, il est clair que les investisseurs le pensent certainement.

Les investisseurs adorent l’idée d’une facture d’infrastructure. Il agit comme un projet de loi de relance de facto, mais il ne se contente pas d’injecter de l’argent directement dans le système bancaire, aux entreprises via des prêts et aux consommateurs via des paiements directs. Pensez-y. Le gouvernement encre un projet de loi de plusieurs centaines de milliards de dollars. La prochaine chose que vous savez, les États, les entrepreneurs et les entreprises sont enfermés dans des projets pluriannuels et pluriannuels avec un emploi après le suivant.

Ingénieurs, opérateurs de machines, ouvriers, travailleurs de l’environnement et bien d’autres font la queue et sont payés au fur et à mesure que le travail avance. Les entreprises mettent leur argent en main. Il agit comme un stimulant économique pour les travailleurs et les entreprises. C’est pourquoi Wall Street a tellement bon espoir qu’un jour, nous obtiendrons une facture d’infrastructure de Washington.

La question est de savoir si ce sera de cette administration ou non. Si cela ne se produit pas, les stocks d’infrastructure subiront un coup évident. Cependant, même sans projet de loi de relance, les stocks d’infrastructure se sont améliorés en fonction des perspectives de réouverture de l’économie. Les investisseurs enchérissent sur la normalité, achetant des actions qui connaîtront probablement un regain d’activité une fois que le monde sera à nouveau ouvert – espérons-le pour de bon.

Examinons une poignée de stocks d’infrastructures qui ont eu beaucoup d’élan ces derniers temps:

Stocks d’infrastructure à surveiller: Caterpillar (CAT)

Comment parler de stocks d’infrastructure et ne pas commencer par Caterpillar?

Le premier fabricant mondial d’équipement lourd est pratiquement synonyme de ces types de projets. Si quelqu’un a un gros projet de construction en cours, il sait déjà qu’il est en train de réserver du temps avec Caterpillar.

Le seul «problème» avec Caterpillar (si nous pouvons l’appeler ainsi) est que les actions continuent de flotter près des sommets. Le stock a augmenté depuis plusieurs trimestres maintenant, car il fait également partie de la réouverture du commerce.

Lorsque le nouveau coronavirus a balayé le monde, il a suspendu toutes sortes de projets et de développements. Avec la reprise de ces projets (et bien d’autres), Caterpillar et d’autres stocks d’infrastructures ont pris feu.

La période de vente continue de trois mois de la société montre des signes d’amélioration, indiquant que le monde est peut-être vraiment en train de reculer vers la réouverture. Alors que les États-Unis font des progrès rapides avec le vaccin, de nombreuses autres régions du monde n’ont pas été aussi chanceuses.

Au fur et à mesure qu’ils gagnent du terrain, cherchez Caterpillar pour continuer à voir une amélioration de ses ventes.

Matériaux Vulcan (VMC)

Vulcan Materials n’est pas une entreprise particulièrement connue, même si, avec une capitalisation boursière de 23 milliards de dollars, elle ne passe pas vraiment sous le radar. Les investisseurs ont simplement tendance à se concentrer sur les noms des titres.

Pour les stocks d’infrastructure, les gens ne prêtent attention qu’aux grands noms comme Caterpillar ci-dessus. Quant à la bourse dans son ensemble, Pomme (NASDAQ:AAPL) est toujours à l’avant-plan et, pour une raison quelconque, Tesla (NASDAQ:TSLA) Le PDG Elon Musk fait toujours la une des journaux.

Avec une entreprise comme Vulcan, peu d’investisseurs sont enthousiasmés par les agrégats – mais ils devraient le faire. L’entreprise est un fournisseur de pierre concassée, de sable et de gravier utilisés pour fabriquer de l’asphalte et du béton. En fait, c’est le plus gros producteur de granulats du pays.

Donc, s’il y a un projet de loi important sur les infrastructures, les investisseurs ont intérêt à croire que Vulcan sera le destinataire de certains de ces appels téléphoniques. L’entreprise elle-même dit:

«Ce que nous extrayons et vendons – les agrégats – sont indispensables à l’infrastructure et à la croissance; Nous prenons soin de la terre tout au long du cycle d’utilisation productive, de l’exploitation minière à la restauration et à la réutilisation. Nous servons bien nos clients et nos communautés. Toujours avec une vision à long terme à l’esprit. C’est ainsi que nous maintenons le succès. »

Cummins (CMI)

Cummins est un autre nom d’infrastructure à garder à l’esprit. Contrairement à Vulcan ou à Caterpillar, cependant, ce n’est pas complètement lié aux bâtiments et aux projets.

Lorsque vous vous dirigez vers le site de Cummins, vous constaterez que ce fabricant de moteurs se trouve dans beaucoup plus que certains camions Dodge Ram ou quelques semi-camions. C’est dans diverses industries allant de l’agriculture à la construction, la défense, le forage, le transport par bus, les véhicules d’incendie et d’urgence, la marine, l’exploitation minière et plus encore. L’entreprise possède également une activité de composants, ainsi qu’une unité de générateurs et de systèmes électriques.

Pensez-vous que ceux-ci ont une place dans les projets d’infrastructure? Tu paries.

Cummins pourrait-il également voir un peu l’élan des véhicules électriques et des carburants alternatifs? Ils semblent le penser, en disant: «En tant que chefs de file des technologies de production de batteries, de piles à combustible et d’hydrogène, nous ouvrons la voie à un avenir meilleur. Aujourd’hui. »

C’est possible. Quoi qu’il en soit, l’entreprise sera un bénéficiaire immédiat de l’augmentation des dépenses d’infrastructure en 2021 et au-delà.

United Rentals (URI)

J’aime beaucoup United Rentals. Ils apportent une vision si unique à ce groupe d’actions. Lorsque de nouveaux projets commencent, les entreprises ont besoin d’équipements. Parfois, ils n’ont besoin que de certains outils ou machines pour une tâche spécifique. D’autres fois, ils doivent augmenter rapidement leur nombre d’outils pour une vague d’activité (pensez à un pont suspendu ou à des travaux routiers qui doivent être terminés à la hâte).

United Rentals est là pour vous aider. Peu importe qu’il s’agisse d’un projet d’infrastructure routière ou d’un nouvel immeuble commercial qui monte au centre-ville. Dans des centaines de scénarios entre ces situations, les entreprises ont besoin d’une entreprise sur laquelle compter.

United Rentals a deux activités principales: la location générale et les tranchées, et les solutions d’énergie et de fluides.

Le premier groupe est assez simple, composé d’outils, de composants et de machines dont les travailleurs ont besoin pour faire un travail. Le deuxième groupe est un peu plus spécialisé et comprend tout, des boucliers de tranchée aux lasers de construction, CVC et générateurs.

En termes simples, aucun projet important ne se concrétise sans que United Rentals ne joue un rôle quelconque.

Deere (DE)

Le stock industriel le plus en vogue est peut-être Deere. La société continue de frapper la balle hors du parc et le stock continue de grimper en conséquence.

Deere flirtait avec une évasion en février 2020, au moment même où la vente des coronavirus commençait. En fin de compte, les actions ont chuté d’environ 41%. Mais cela tient bien par rapport aux autres actions, il a plutôt bien fait par rapport au S&P 500 – qui a chuté d’environ 35% – et a bien fonctionné compte tenu de la situation.

Oubliez le déclin, cependant. À son récent sommet, les actions ont augmenté de plus de 230% par rapport au creux de mars 2020. Quelle explosion de performances. L’élan n’est pas seulement lié à la performance des actions, car les affaires ont également été en plein essor.

Malgré des attentes accrues, Deere a augmenté ses ventes nettes d’équipement de 23% à 8,05 milliards de dollars au premier trimestre, soit plus de 900 millions de dollars en avance sur les attentes. Un bénéfice de 3,87 $ par action a dépassé les attentes de 1,70 $ par action, soit près de 80% de plus que les estimations du consensus. En plus de cela, la direction a présenté des perspectives optimistes pour l’année.

En termes simples, Deere tire sur tous les cylindres. Cependant, ce nom est généralement associé à l’agriculture, pas aux infrastructures. C’est là que l’entreprise a vu le jour et continue de prospérer, ainsi que dans le domaine de l’entretien des pelouses et du gazon.

Cela dit, elle possède également une solide entreprise de construction, spécialisée dans les machines compactes et lourdes. Camions à benne basculante, rétrocaveuses, excavatrices, chargeuses compactes et plus encore. Deere a une place dans cet espace et avec l’augmentation de la construction, cette entreprise devrait voir une augmentation de son activité.

Acier américain (X)

Il est difficile de parler de stocks d’infrastructure et de ne pas toucher à l’acier. L’acier joue un rôle important dans toutes sortes de projets, allant des bâtiments aux parkings, aux ponts et plus encore. En ce sens, US Steel devrait également être sur le radar des investisseurs.

Les actions continuent de flotter près de leurs plus hauts depuis plusieurs années, les investisseurs continuant d’anticiper une demande refoulée, ce qui stimulera les affaires. Plus précisément, les estimations actuelles prévoient une croissance des revenus de plus de 50% à 15,1 milliards de dollars cette année et un bénéfice de 3,63 dollars par action.

À 25 $ par action, cela laisse les actions à un prix dérisoire six fois plus élevé. Cependant, le problème est que les estimations appellent également à un bénéfice de seulement 55 cents par action en 2022. Ainsi, alors que US Steel semble bon marché compte tenu des attentes de cette année, il pourrait être coûteux en fonction de l’année prochaine.

La clé ici sera l’élan. Plus précisément, l’entreprise peut-elle générer plus d’affaires cette année que prévu et peut-elle maintenir au moins une grande partie de cet élan d’ici 2022?

Si la réponse est oui, ce stock a probablement plus de potentiel à la hausse.

ETF iShares US Infrastructure (IFRA)

Le dernier mais non le moindre est le fonds négocié en bourse iShares US Infrastructure. Un FNB peut être un excellent moyen pour les investisseurs d’obtenir une exposition à une certaine tendance, un secteur ou un secteur du marché.

Dans le cas des infrastructures, il existe également des options. L’IFRA ETF offre aux investisseurs une large gamme de titres majoritairement à pondération égale qui devraient bénéficier d’une augmentation des dépenses d’infrastructure.

2021 et les années suivantes devraient contribuer à faire grimper ces stocks. S’il y a un projet de loi d’infrastructure de Washington, cet ETF fonctionnera presque sûrement bien. Il verse actuellement un rendement de dividende de 2% et cela malgré un fort rallye.

L’ETF IFRA s’est redressé au cours de cinq des six derniers mois et de dix des douze derniers mois. À son récent sommet, l’ETF était en hausse d’environ 45% par rapport à son creux de septembre.

Sud de Kansas City (NYSE:KSU) et Hawaïen électrique les industries (NYSE:IL) sont à égalité pour les principaux titres, à seulement 0,87% chacun. Le poids de détention est réparti à peu près également dans le reste des principaux titres, avec deux sociétés bloquées dans une égalité similaire pour la deuxième place à 0,83%.

