7 stocks pétroliers solides à acheter pour profiter de la demande croissante

Au fur et à mesure que l’économie s’ouvrira à nouveau, les actions pétrolières sont un secteur qui devrait réellement en bénéficier. Les gens commencent à consommer davantage et quittent également leur maison pour voyager, que ce soit pour affaires ou pour le plaisir. Et bien que les trajets quotidiens ne soient pas encore prévus pour beaucoup, du temps au bureau revient en ligne.

Du côté des entreprises, les entreprises ont besoin de plus d’énergie pour produire des biens et les livrer aux centres de distribution. C’est certainement un coup de pouce à la demande d’énergie.

Et les statistiques les plus récentes montrent que les premières demandes de chômage ont atteint un creux pandémique, en dessous de 500 000. Ce n’est toujours pas génial, mais cela montre que de plus en plus de gens réintègrent l’économie.

De plus, la faiblesse du dollar signifie des prix plus élevés pour l’énergie (il faut plus de dollars pour acheter du pétrole ou du gaz naturel) et c’est bon pour les entreprises énergétiques.

Ces sept actions pétrolières sont des choix plus petits qui ont plus de potentiel de croissance dans un marché en hausse. Ils valent le coup d’œil maintenant.

Développement des ressources du centenaire (NASDAQ:CDEV)

Énergie Cimarex (NYSE:XEC)

Partenaires Western Midstream (NYSE:NOUS S)

SM Énergie (NYSE:SM)

Ressources Matador (NYSE:MTDR)

Flex LNG (NYSE:FLNG)

Callon Pétrole (NYSE:CPE)

Développement des ressources du centenaire (CDEV)

Le bassin permien de l’ouest du Texas et du sud-est du Nouveau-Mexique est l’un des gisements de schiste les plus productifs des États-Unis et c’est aussi l’un des plus fréquentés.

CDEV est l’un des stocks pétroliers qui concentre toute son opération sur le Permien. Il s’agit d’une société d’exploration et de production (E&P), également appelée sociétés pétrolières en amont. Ils se concentrent, comme leur nom l’indique, sur la recherche de pétrole et de gaz naturel et sur le forage pour eux.

La société n’existe que depuis 2015 et, comme pour toutes les entreprises E&P, la route peut être difficile en fonction de l’économie. L’année dernière, CDEV était en difficulté, mais son récent rapport sur les résultats du premier trimestre montrait qu’il était de retour. Et il devrait continuer à briller à mesure que l’économie dégèle. Le stock est en hausse de 206% depuis le début de l’année.

Il note un B dans mon Portfolio Grader.

Énergie Cimarex (XEC)

Il s’agit d’un autre stock de pétrole E&P avec des opérations dans le Permien ainsi que dans l’Oklahoma et le bassin du milieu du continent. Il existe depuis près de deux décennies, il est donc un peu plus expérimenté que le CDEV, et environ six fois sa taille, selon la capitalisation boursière.

Ayant été dans l’entreprise depuis si longtemps, XEC a traversé des marchés haussiers et baissiers et, ayant survécu à la décimation de 2014, est plus forte et plus efficace pour elle. Parce qu’il est plus gros et qu’il génère un dividende de 1,6%, il n’évolue pas aussi rapidement, mais c’est un acteur fiable – relativement parlant – dans ce secteur volatil.

Le titre est en hausse de 83% depuis le début de l’année, ce qui reflète le retour du secteur. Et il reste encore beaucoup d’avantages.

Il note un B dans mon Portfolio Grader.

Partenaires Western Midstream (WES)

Si vous recherchez une action qui bénéficiera d’une production et d’une demande accrues, tout en offrant un dividende généreux, alors WES est fait pour vous.

WES est une entreprise intermédiaire, ce qui signifie qu’elle exploite des pipelines qui acheminent le pétrole et le gaz naturel des champs vers les parcs de stockage et les raffineries. Et contrairement à la plupart des actions pétrolières en amont, les sociétés intermédiaires sont généralement structurées comme des sociétés en commandite principales à des fins fiscales, comme les fiducies de placement immobilier.

Cela signifie que les actionnaires sont considérés comme des partenaires de l’entreprise et reçoivent une réduction des bénéfices nets sous forme de dividendes. C’est pourquoi WES a un dividende de 6% plus.

De plus, les sociétés pipelinières sont basées sur la demande et non sur les prix. Cela signifie que la fortune de l’entreprise dépend de la demande d’énergie et non de son prix. WES sous-traite la plupart de ses travaux à une grande compagnie pétrolière, ce qui lui permet d’avoir une activité stable, ce qui est également un plus. Le stock est en hausse de 52% depuis le début de l’année.

Il note un B dans mon Portfolio Grader.

Énergie SM (SM)

Fondée en 1908, cette société E&P basée à Denver, Colorado a la plupart de ses opérations dans les bassins Eagle Ford et Permian au Texas. Jusqu’en 2010, elle était connue sous le nom de St. Mary Land & Exploration Company.

Habituellement, les stocks de pétrole qui existent depuis plus d’un siècle sont bien connus. Mais la plupart des sociétés pétrolières plus anciennes sont devenues des actions pétrolières diversifiées qui se développent à l’échelle internationale. SM a conservé son tricot et affiche une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars.

Comme son ancien nom l’indique, elle a tendance à posséder des propriétés dans divers endroits stratégiques et les vend ensuite à d’autres E&P ou à des huiles diversifiées, ou elle les développe. Le stock reçoit beaucoup d’attention ces jours-ci; il a augmenté de 174% depuis le début de l’année.

Il note un B dans mon Portfolio Grader.

Ressources Matador (MTDR)

Contrairement à la plupart des actions pétrolières plus petites – MTDR a une capitalisation boursière d’environ 3,2 milliards de dollars – elle possède deux entreprises dans le secteur pétrolier. C’est principalement une société E&P avec des opérations dans les champs de schiste Permian et Eagle Ford ainsi que des opérations qui s’étendent jusqu’à la Louisiane. Mais il a également une entreprise intermédiaire en coentreprise.

La raison pour laquelle la diversification est importante est que l’activité E&P est une question de prix et que l’activité intermédiaire est une question de volume. Ils peuvent s’aider à s’équilibrer pour créer des revenus plus fiables.

À des fins d’investissement, considérez ce stock de pétrole comme un stock en amont avec un kicker intermédiaire. Il a un petit dividende, mais la raison d’acheter est une croissance continue. Le stock est en hausse de 130% depuis le début de l’année.

Il note un B dans mon Portfolio Grader.

Flex LNG (FLNG)

D’ici 2030, on estime que le gaz naturel passera au charbon pour devenir la deuxième forme de combustible fossile la plus populaire. En outre, il est important de noter que les États-Unis, avec leurs nouveaux champs de pétrole de schiste, ont également exploité d’énormes quantités de gaz naturel.

Vous voyez, le gaz naturel se produit généralement là où réside le pétrole. Autrefois, les entreprises en amont brûlaient le gaz à la sortie du puits. Mais maintenant, le gaz naturel liquéfié (GNL) peut être expédié dans le monde entier et les coûts de production sont faibles par rapport aux prix sur le marché libre. Cela signifie des marges énormes. Et fait de FLNG l’un des moyens les plus uniques de jouer sur les actions pétrolières.

Mais les méthaniers sont spécialisés et les ports d’exportation aux États-Unis sont limités. Mais cela évolue rapidement et FLNG est une société de transport de GNL avec 13 navires à la pointe de la technologie pour transporter du GNL dans le monde.

Le stock est en hausse de 38% depuis le début de l’année. L’expédition peut être saisonnière, mais la demande de GNL augmente plus rapidement que les flottes ne peuvent le livrer.

Il note un B dans mon Portfolio Grader.

Callon Petroleum (CPE)

Le CPE est un autre jeu en amont plus petit (capitalisation boursière de 1,8 milliard de dollars) dans le bassin permien. C’est une entreprise basée au Texas qui existe depuis les années 1950, donc elle connaît le territoire et les marchés.

Il y a beaucoup d’acteurs dans le Permien mais c’est l’une des zones les plus actives du pays car elle est accessible et productive. Et en ce moment, les plates-formes redémarrent pour anticiper la demande croissante aux États-Unis et à l’étranger.

Rappelez-vous également que le brut West Texas Intermediate (WTI) est un carburant de raffinage facile, il est donc un peu plus cher sur les marchés de l’énergie. Cela signifie des marges plus importantes pour les entreprises en amont à mesure que la demande augmente, car l’extraction de l’or noir a un coût fixe, mais les prix de vente augmentent.

Le titre est en hausse de 191% depuis le début de l’année, mais les bénéfices et les revenus du premier trimestre montrent que les bons moments sont là.

Il note un B dans mon Portfolio Grader.

