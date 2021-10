7 stratégies de collecte de fonds innovantes pour susciter l’engagement et collecter plus d’argent en ligne

COVID-19 a changé le paysage de la collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif. Même les organisations qui comptaient auparavant sur des événements en personne pour collecter des dons ont été contraintes de basculer vers un environnement en ligne qui présente un ensemble unique de défis.

A la pointe de ces défis ? Organiser des événements en personne ou visiter des donateurs de premier plan pour des présentations plus personnelles n’est plus l’option la plus sûre. Ce n’est plus non plus la plus saine financièrement. Les alternatives en ligne se sont avérées plus rentables et efficaces, offrant à votre public plus de commodité et donc plus d’opportunités de s’engager et de faire des dons.

En termes simples, les donateurs se sont déplacés en ligne et les organisations à but non lucratif suivent. Mais il s’agit d’une véritable transition pour les organisations, et non du statu quo. Une réponse réactive, où vous transférez simplement ce que vous avez bien fait en mode direct dans des espaces numériques, n’est pas stratégique – elle ne vous prépare pas au succès. Le paysage en ligne est encombré et peut sembler impersonnel, ce qui rend le fait de se démarquer d’autant plus critique lorsque vous essayez de collecter des fonds.

C’est pourquoi l’innovation stratégique est essentielle. L’engagement de votre public est essentiel pour atteindre vos objectifs de collecte de fonds, favoriser la bonne volonté et le renforcement de la communauté. Nous pouvons aider avec ça. Découvrez ces 7 idées créatives que nous avons décrites pour la collecte de fonds en ligne qui peuvent vous aider à vraiment vous connecter avec les donateurs et à créer une dynamique dans un environnement numérique.

1. Concerts et événements virtuels

Si vos efforts de collecte de fonds traditionnels ont consisté en des événements en personne, vous n’avez pas besoin de les supprimer complètement. Au lieu de cela, envisagez de créer des alternatives virtuelles qui répondent à vos publics là où ils se trouvent : en ligne.

Prenez les concerts, par exemple. Vous pouvez organiser un concert virtuel, réunissant des musiciens locaux qui soutiennent votre cause. Le public peut acheter des billets, les bénéfices étant reversés à votre organisation à but non lucratif, et assister à un événement en direct sur des plateformes comme YouTube. L’entrée fermée crée une expérience plus exclusive pour les donateurs et les musiciens, ce qui à son tour favorise l’engagement et le plaisir.

Vous pouvez améliorer l’expérience en ajoutant un événement VIP avant ou après les actes principaux. Il peut s’agir d’une session zoom hébergée au cours de laquelle les donateurs peuvent rencontrer des musiciens ou demander des chansons pour des dons supplémentaires. Élever le niveau d’engagement peut exciter la communauté et vous rapprocher de vos objectifs de collecte de fonds.

Vous pouvez appliquer cette stratégie à travers des événements virtuels. Des galas, des soirées cinéma et même des conférenciers pertinents – des choses qui rassemblent votre public tout en générant des dons. Tant que l’événement est ressenti comme une véritable expérience pour vos donateurs, vous obtiendrez beaucoup d’intérêt et de financement pour votre cause.

2. Opportunités de financement participatif

Ne sous-estimez pas le désir d’aider de votre public, surtout lorsqu’il s’agit de soutenir une cause à laquelle il croit ! Le financement participatif en est la preuve, étant donné le rôle essentiel qu’il a joué pour de nombreuses organisations à but non lucratif pendant la pandémie.

Le concept de base est simple : au lieu de demander vous-même des dons, les donateurs actuels et les autres parties prenantes demandent en votre nom. Vous pouvez leur fournir le backend et le support de messagerie dont ils ont besoin pour réussir, mais sinon, restez assis pendant qu’ils impliquent leurs pairs.

Les sites de financement participatif, comme Donor Box et GoFundMe Charity, peuvent vous aider à mettre en place un système où les dons sont faciles à collecter et à diriger vers votre organisation à but non lucratif et votre cause. Vous pouvez créer un système qui donne à vos défenseurs des messages et des informations de base, ou vous éloigner davantage et leur donner simplement le lien ou la configuration dont ils ont besoin.

Il ne reste plus qu’à les regarder se mettre au travail ! Les donateurs passionnés seront heureux de partager leur passion avec leurs pairs et de jouer un rôle si personnel dans l’avancement de votre cause.

3. Campagnes de collecte de fonds en direct

Vous vous souvenez de ces anciens lecteurs téléphoniques, avec des célébrités prenant des appels pour une bonne cause tandis que des millions de personnes regardaient la télévision ? Ils ne sont plus démodés – ils sont vintage. La clé du succès? La diffusion en direct, qui attire des millions de téléspectateurs supplémentaires chaque année.

Faites venir des conférenciers et des présentateurs qui sont familiers à votre auditoire. Demandez-leur de créer de courts extraits où ils peuvent parler de ce que votre cause signifie pour eux. Vous pouvez même demander à quelques-uns d’entre eux de préenregistrer leurs remarques, de les intégrer au livestream et de les partager sur les réseaux sociaux.

Vous pouvez organiser tout votre événement autour des intervenants. Construisez un script pour l’événement, ne dépassant pas 60 minutes, dans lequel vous présentez la cause et invitez vos invités à s’exprimer sur le sujet. Vous pouvez même créer des segments interactifs dans lesquels tous les participants payants ont la possibilité de discuter en direct avec vos invités.

Plus important encore, dirigez toutes les actions vers un objectif de don et gardez un compte en direct de l’endroit où vous vous trouvez. Cela motive tous ceux qui se connectent au flux en direct à contribuer et à vous aider à franchir la ligne d’arrivée. À la fin de la soirée, vous devriez avoir un total important de dons, en particulier lors de la promotion de la diffusion en direct sur les réseaux sociaux, par e-mail et sur d’autres canaux numériques.

4. Courses virtuelles de 5 km

Les courses de 5 km et autres épreuves d’endurance sont des classiques dans le domaine de la collecte de fonds. Bien sûr, notre environnement virtuel peut rendre ces courses difficiles, voire impossibles à exécuter. Après tout, vous ne voulez pas rassembler des centaines de personnes pour soutenir votre cause lors d’une pandémie majeure.

Là encore, vous n’êtes pas obligé. La formule pour amener votre course de collecte de fonds dans le domaine virtuel est simple : Annoncez le taux et spécifiez la cause que vous cherchez à promouvoir. Sur le formulaire d’inscription, précisez que les participants marcheront ou courront seuls, et demandez à chaque participant de préciser la distance qu’il pense pouvoir atteindre. Les frais d’inscription sont calculés en fonction de la distance. Par exemple, un marcheur d’un mille peut faire un don de 20 $, tandis qu’un coureur de 5 milles peut donner 100 $. Les courses en ligne permettent également d’aller plus loin dans le concept. Par exemple, vous pouvez inclure une option permettant aux personnes inscrites d’organiser leur propre mini-campagne de financement participatif, en demandant aux autres membres de leurs cercles sociaux de contribuer leurs propres dons à leur marche ou à leur course.

Et bien sûr, vous pouvez connecter l’effort aux médias sociaux. Envoyez des articles promotionnels comme des bouteilles d’eau aux inscrits et créez un hashtag spécifique à l’événement. Désormais, si vous demandez aux inscrits de partager leur marche ou leur course sur les réseaux sociaux, vous pouvez obtenir une visibilité supplémentaire pour votre cause qui sert également de visuels promotionnels pour le prochain événement.

Cependant, la personnalisation de l’expéditeur peut faire une différence significative pour attirer l’attention de vos prospects dans une boîte de réception encombrée.

5. Raconter des histoires sur les réseaux sociaux

Ne sous-estimez pas le pouvoir des médias sociaux dans la conduite des efforts de collecte de fonds. Bien fait, cela pourrait bien devenir le principal facteur de sensibilisation à la fois à votre cause et à votre organisation à but non lucratif en particulier. Après tout, nous parlons du média de choix pour plus de la moitié de la population mondiale.

La clé, quelque peu contre-intuitive, est de ne pas (seulement) demander de l’argent à votre public. Cela vieillira rapidement et amènera plus d’abonnés à bloquer votre contenu que cela ne les encouragera à faire un don. Au lieu de cela, il vaut mieux se concentrer sur un domaine qui est particulièrement fort des médias sociaux : la narration.

Chaque organisation à but non lucratif a une histoire. Chaque cause soutenue par l’association en a une aussi. Les deux sont généralement étroitement liés, mais pas identiques. Raconter cette histoire et illustrer les histoires d’impact que les dons et les contributions ont eues dans le passé peuvent grandement contribuer à renforcer la bonne volonté du public. L’histoire les prépare également à des efforts de collecte de fonds plus directs.

Il existe de nombreux exemples d’organisations à but non lucratif tirant parti des médias sociaux pour compléter leurs efforts de collecte de fonds. Ne cherchez pas plus loin que charity:water, qui montre l’impact des dons au quotidien, tout en parlant du contexte de l’entreprise. Au moment où les donateurs ont fini de lire, ils ont suffisamment investi pour que vous n’ayez pas besoin d’un appel direct à l’action pour qu’ils souhaitent apporter une contribution.

6. Campagnes de contrepartie des dons

En parlant d’impact : et si vous pouviez dire à votre public que son don comptera plus qu’il n’apporte réellement ? D’une certaine manière, c’est l’inverse d’un coupon de vente, maximisant la valeur pour votre public afin de l’inciter à contribuer par un don.

C’est ce que les dons en ligne jumelés peuvent faire pour une campagne de financement.

Cela nécessite de trouver des donateurs disposés à fournir ce jumelage. Les entreprises partenaires ou les grands donateurs existants peuvent être prêts à relever le défi ; les premiers pour accroître la notoriété de leur propre marque, les seconds parce qu’ils ont tendance à reconnaître qu’accepter de jumeler les dons signifie que leur propre argent a plus de chances de soutenir la cause qu’ils soutiennent.

Après, tout est question de présentation. Par exemple, vous pouvez créer plusieurs « défis » à des montants de cadeaux ou à des cadences spécifiques. Les cadeaux peuvent être jumelés s’ils sont faits avant dimanche, ou tant que la collecte atteint un total de 5 000 $. Ensuite, faites fortement la promotion de la campagne auprès des nouveaux donateurs ou des anciens donateurs qui n’ont pas donné depuis un certain temps pour les inciter à revenir.

La correspondance des cadeaux est particulièrement efficace si vous pouvez fournir des mises à jour en direct. Si les donateurs savent que leur contribution de 100 $ sera jumelée pour vous faire dépasser votre objectif de 5 000 $, ils seront plus susceptibles de donner ce montant. C’est ainsi que vous pouvez maximiser l’impact de chaque don tout en augmentant votre transparence et en engageant votre public en ligne.

7. Enchères numériques

Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir d’une bonne vente aux enchères de récolter des fonds pour une bonne cause. Que vous ayez ou non utilisé ce concept pour des événements en personne, les variantes en ligne de la vente aux enchères de biens donnés peuvent faire bouger les choses pour atteindre, voire dépasser, vos objectifs de collecte de fonds.

Le processus est simple. Demandez aux parties prenantes locales, comme les membres du conseil d’administration ou les donateurs existants, de faire don de tout, des expériences aux objets de collection rares autour d’un thème donné. Configurez ensuite l’enchère à l’aide d’un site comme 32auctions ou OneCause, définissez votre calendrier et laissez les enchères commencer.

Bien sûr, comme c’est le cas pour les enchères en personne, vous aurez besoin de la valeur des articles à des fins fiscales. Au-delà de cela, c’est amusant de fixer une enchère minimale et de regarder l’esprit de compétition des gens prendre le dessus. Assurez-vous de promouvoir activement votre vente aux enchères via vos autres canaux numériques, d’autant plus qu’elle touche à sa fin.

Prêt à développer vos efforts de collecte de fonds numériques ?

La collecte de fonds ne sera peut-être plus jamais la même. Alors que la pandémie a forcé de nombreux efforts à se mettre en ligne, le succès de ces efforts virtuels signifie que les organisations à but non lucratif disposent désormais d’une multitude de tactiques de collecte de fonds innovantes à essayer, à partager avec leur public et à intégrer dans leur planification stratégique.

Les possibilités sont très variées, des concerts en ligne aux enchères numériques, mais le concept clé reste le même : atteindre votre public là où il se trouve, le rendre attrayant et rendre le don amusant et simple. C’est ainsi que vous pouvez élaborer une stratégie conçue pour assurer le succès de vos efforts de collecte de fonds en ligne.

Auteur : Andi Graham

Suivez @andigrahambsd

Toutes les grandes opportunités commencent par une conversation. Une idée partagée, une connexion établie et un rêve devenu réalité. Ces conversations peuvent avoir lieu presque n’importe où et n’importe quand. C’est mon travail de m’assurer que votre voix est forte, cohérente et mémorable.

Mon rôle principal ici est de… Voir le profil complet ›