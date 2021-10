7 stratégies de marketing entrant pour 2021 (et au-delà)

Le marketing entrant est une méthode basée sur le contenu pour attirer de nouveaux clients en fournissant des informations pertinentes et précieuses. Cette méthode a été utilisée avec succès par de nombreuses entreprises technologiques et utilise généralement des canaux tels que les blogs, les moteurs de recherche et les comptes de réseaux sociaux pour publier du contenu et vous aider à générer des prospects de haute qualité.

En répondant aux problèmes et aux besoins de votre public cible, vous pouvez renforcer la confiance et la crédibilité de votre entreprise, ce qui entraîne des taux de conversion plus élevés et une fidélisation de la clientèle.

Dans cet article, nous passerons en revue en détail plusieurs stratégies de marketing entrant les plus performantes pour les entreprises technologiques. Outre l’optimisation des moteurs de recherche (SEO) et le développement de pages de destination, ils incluent également la concentration sur le marketing de contenu et l’hébergement d’événements virtuels. Alors continuez à lire pour en savoir plus sur la façon dont la mise en œuvre de stratégies de marketing entrant peut aider votre entreprise technologique.

1. Sécurisez les données de vos clients

La confidentialité des données est devenue un sujet brûlant ces dernières années. En effet, de plus en plus de clients se préoccupent des entreprises avec lesquelles ils font affaire, en particulier en ce qui concerne la sécurité de leurs données privées. En conséquence, les services de conseil iso 27001 sont plus fréquemment utilisés par les entreprises qui traitent les données des clients.

Pour éviter toute erreur de relations publiques, il est important que vous communiquiez clairement comment vous gérez les données privées de vos clients. Cela vous aidera à établir la confiance et à vous établir en tant qu’expert dans votre secteur. De plus, cela augmentera votre crédibilité et encouragera votre public cible à s’engager avec votre contenu.

2. Adoptez le marketing de contenu

Le marketing entrant peut aider votre entreprise à gagner en visibilité, mais seulement si vous adoptez vraiment le marketing de contenu en renforçant la confiance avec votre public cible et en vous établissant en tant qu’expert grâce à une production de contenu de qualité et en temps opportun.

Le marketing de contenu peut si facilement être intégré dans une stratégie d’inbound marketing. Parmi les moyens efficaces d’y parvenir, citons la publication d’articles de blog, la création de vidéos, la distribution d’infographies sur les réseaux sociaux et la participation à des webinaires ou à des podcasts.

Avec cette approche, vous pourrez augmenter le nombre de prospects que vous acquérez grâce au référencement et aux pages de destination.

3. Intégrez l’email à votre stratégie

Atteindre votre liste d’abonnés par e-mail reste l’une des méthodes les plus efficaces de marketing entrant. C’est également l’une des stratégies de marketing entrant les plus rentables et évolutives que vous puissiez mettre en œuvre.

Avec le marketing par e-mail, vous pouvez atteindre vos clients et prospects même lorsqu’ils ne recherchent pas activement des informations sur votre entreprise. De plus, le marketing par e-mail vous aide à entretenir des relations avec vos clients et prospects, ce qui peut entraîner des taux de fidélisation de la clientèle plus élevés et plus de conversions.

4. Concevez des pages de destination attrayantes

Les pages de destination sont un élément crucial de toute stratégie de marketing entrant, car elles sont utilisées pour générer des prospects de haute qualité. En effet, selon Hubspot, les pages de destination augmentent le taux de conversion de 80%.

Afin de créer une page de destination réussie, vous devrez vous concentrer sur la création d’une proposition de valeur claire et facile à comprendre pour votre public cible. Vous pouvez le faire en incluant un titre clair, une brève description de votre entreprise et de ses services, et un bouton CTA.

5. Développer une présence sociale engageante

Les médias sociaux sont un excellent moyen d’atteindre votre public cible et de vous établir en tant que leader de l’industrie. Avec les médias sociaux, vous pourrez atteindre de nombreuses personnes, y compris des clients potentiels et des influenceurs sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

Maintenir une présence sociale puissante sur tous ces canaux vous aidera à faire connaître votre entreprise et à encourager les gens à partager et à discuter de votre contenu. De plus, cela vous aidera à gagner la confiance et à vous établir comme un expert dans votre industrie.

6. Organisez des événements virtuels et des webinaires

Les événements virtuels deviennent de plus en plus populaires parmi les entreprises technologiques en raison du faible coût et de l’investissement en temps requis pour les exécuter. Cette tactique de marketing vous permet de générer des prospects et d’augmenter la notoriété de votre marque sans avoir à consacrer trop de temps ou d’argent à la planification d’événements.

De plus, les événements virtuels ont souvent tendance à attirer plus de monde que les événements physiques. En tant que tels, ils constituent un excellent moyen de renforcer la crédibilité et de faire connaître votre entreprise. Les événements virtuels comprennent les webinaires, les événements en direct et les sommets Web.

7. Concentrez-vous sur le perfectionnement de la recherche

L’optimisation des moteurs de recherche (SEO) est un élément crucial de toute stratégie de marketing entrant. En effet, le référencement consiste à augmenter la visibilité de votre site Web ou de votre contenu sur les moteurs de recherche tels que Google, Bing et Yahoo. Ce faisant, vous pourrez atteindre plus de personnes et devenir un résultat de premier plan sur la page de résultats des moteurs de recherche (SERP).

De plus, le référencement est un excellent moyen de générer des prospects de haute qualité pour votre entreprise. Parce que le contenu que vous publiez sur votre site peut être facilement trouvé par les personnes utilisant les moteurs de recherche, il vous aidera à attirer un public plus large et à générer une exposition pour votre entreprise.

Les plats à emporter

Le marketing entrant est une stratégie utile pour les entreprises technologiques, car il se concentre sur la création de valeur pour votre public cible. Cette approche est idéale pour les entreprises B2B car elle vous permet d’instaurer la confiance et de vous établir en tant que leader de l’industrie.

De plus, l’inbound marketing vous permet d’augmenter la notoriété de votre marque et de générer des prospects grâce au référencement et aux pages de destination. Un autre avantage du marketing entrant est qu’il ne nécessite pas trop de temps et d’argent à mettre en œuvre. En tant que tel, le marketing entrant est une excellente option pour les petites et moyennes entreprises, qui pourraient autrement avoir du mal à rivaliser avec les grandes marques.