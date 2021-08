7 stratégies pour une intégration informatique post-fusion transparente

Le paysage des fusions et acquisitions (fusions et acquisitions) évolue rapidement, non seulement en raison de la pandémie, mais aussi en raison de l’accélération de la numérisation. Les grandes organisations acquièrent de plus petites entreprises de la nouvelle ère numérique au rythme rapide dans le but de rester pertinentes et de contrer la concurrence dans un environnement qui se définit rapidement par les pratiques techniques.

À propos des auteurs

Ramanan Sambukumar est directeur de l’intégration post-fusion et Anand Narayan est directeur commercial mondial chez Wipro.

Ces petites entreprises sont agiles, agiles et ont un style de travail de démarrage qui est diamétralement différent des grandes entreprises qui sont davantage axées sur les processus. Il est important de considérer que l’objectif de la nouvelle organisation combinée est d’augmenter la valeur globale grâce à des stratégies communes de mise sur le marché et à des services de vente croisée pour acquérir des clients et des parties prenantes clés. Pour la nouvelle organisation, la technologie devient le moteur du succès pour le partage d’informations, la collaboration et la communication. Le rôle de l’informatique en particulier est essentiel pour assurer une intégration transparente ; offrir visibilité et contrôle aux deux parties les aidera à récolter les fruits de leur partenariat, augmentant ainsi la productivité et la croissance de l’entreprise. Par conséquent, chaque acquisition doit impliquer une stratégie bien pensée pour s’assurer qu’elle est gagnant-gagnant pour tous.

Sept stratégies pour réussir

1. Impliquez, ne vous contentez pas d’informer

Évitez de sous-estimer les efforts et l’expertise technique requis pour l’intégration informatique. Parfois, les activités d’intégration commencent trop tôt, ce qui peut entraîner des incertitudes et des retards, car les équipes des entités peuvent être mal préparées. Impliquer et informer les équipes, documenter les processus et établir des échéanciers réalistes sont essentiels pour créer une base solide sur laquelle s’appuyer.

De plus, il est important de reconnaître que les meilleures décisions peuvent échouer si l’équipe responsable de la mise en œuvre ne connaît pas ou n’adhère pas à la décision. Les deux parties impliquées et se mettant d’accord sur le plan en ce qui concerne les ressources, les budgets et le calendrier aideront à éviter les retards et à prévenir les problèmes persistants liés à l’entité ou au client.

2. Communiquez clairement

La communication et la clarté font partie intégrante du processus d’intégration ; l’absence de cela peut gravement affecter la relation entre les deux parties. Pour une intégration en douceur, il est important d’avoir une équipe dédiée à la gestion du changement impliquée, ce qui aidera lorsqu’il s’agira de communiquer de manière proactive les éléments non négociables et de travailler avec les entités pour respecter les délais convenus.

Simultanément, les utilisateurs finaux doivent être formés de manière approfondie afin que la proposition de valeur soit comprise et appréciée, et que les restrictions, le cas échéant, soient acceptées positivement, sans trop de résistance de la part des employés.

3. Aligner les membres de l’équipe informatique de l’entité avec la fonction informatique plus large

Une intégration réussie peut prendre du temps et le manque de priorisation étouffe les progrès ; les priorités existantes peuvent faire en sorte que les responsables désignés et les dirigeants d’entités n’aient pas assez de temps pour l’organisation acquise, ce qui peut détruire la crédibilité.

Dans ce cas, l’entité et les équipes mères doivent travailler ensemble sous une même direction afin que les priorités soient alignées et que les équipes existantes puissent soutenir leurs activités et leurs relations. La nomination de responsables d’intégration et de membres d’équipe dédiés contribuera également à maintenir l’élan vers l’avenir. Il est important de s’assurer que les incertitudes sont traitées avec une communication transparente, ce qui contribuera à augmenter la productivité. La satisfaction au travail après la fusion devrait devenir une priorité pour toutes les personnes impliquées, avec des conversations claires sur l’alignement de l’équipe et l’amélioration des rôles.

4. Définissez des délais d’intégration informatique réalistes

Une mauvaise planification de l’intégration et une mauvaise gouvernance conduisent à des délais irréalistes pour les résultats ; les objectifs ne cessent de changer et les décisions clés sont retardées, ce qui entraîne inévitablement de la frustration. Dans ce cas, prendre du recul et effectuer une analyse commerciale avant de mettre en œuvre des changements peut garantir que les deux parties sont satisfaites des processus de travail.

Comprendre les subtilités et les exigences avant de définir un calendrier d’intégration est essentiel pour garantir que le support commercial actuel est ininterrompu pendant le processus d’intégration. Une exécution trop rapide sans gestion du changement ou planification des ressources entraînera une mauvaise expérience pour l’utilisateur final et une interruption des opérations commerciales. S’engager sur des délais réalistes et se concentrer sur l’expérience de l’utilisateur final peut aider à fournir un support exemplaire tout au long de l’intégration informatique, tout en veillant à ce que l’entreprise continue de fonctionner correctement.

5. Comprendre l’entité en profondeur

Les organisations doivent être conscientes que l’approche unique peut ne pas toujours fonctionner. Les plans qui fonctionnaient auparavant peuvent ne pas nécessairement fonctionner dans de nouvelles circonstances, car chaque environnement informatique est unique et nécessite une approche différente, en fonction des défis auxquels ils sont confrontés. Cela doit être abordé méthodiquement pour aider à éviter le risque de retards.

Ici, une compréhension approfondie de la méthodologie de travail de l’entité aidera à élaborer la bonne stratégie informatique et le plan de gestion du changement souhaité, ce qui contribuera à garantir que les deux parties sont satisfaites de leur productivité à l’avenir.

6. Considérez l’intégration informatique comme un projet critique pour l’entreprise

Le manque d’appropriation est un problème qui peut provenir à la fois de l’absence de participation de l’entité au début et d’une approche de poussée unilatérale dans les phases de planification. Au lieu de se tourner vers un support à temps partiel, disposer d’une équipe dédiée de gestion de projet comprenant des analystes commerciaux, des responsables techniques, des architectes de solutions, des responsables de la migration des données, des experts du domaine et un support aux utilisateurs finaux contribuera à garantir que tous les aspects sont pris en charge. , conduisant à la réussite de l’intégration.

Les tests d’acceptation par l’utilisateur et les lancements pilotes doivent également être pris en compte lors de la transmission d’un processus ou d’une application à l’entité acquise. Dans le cas où les équipes informatiques sont débordées ou inexpérimentées, une séance de débriefing appropriée doit avoir lieu pendant et après l’intégration afin que nous apprenions des erreurs d’intégration.

7. Hyper-soins

L’expérience employé ne doit certainement pas être négligée tout au long des processus d’intégration et de stabilisation. Si une attention particulière n’est pas accordée à fournir aux nouveaux employés un sentiment d’appartenance et de confiance, l’organisation peut souffrir d’usure et de manque de confiance. La transition vers une culture d’entreprise différente peut être difficile ; l’organisation acquéreuse doit le reconnaître dès le départ et créer un processus de transition en douceur pour les nouveaux employés avec une surveillance constante et une hyper-assistance dédiée centralisée à l’avenir.

La transparence est également cruciale pour s’assurer que les voix sont entendues; une structure de gouvernance appropriée et des réunions de direction périodiques aideront à aplanir les problèmes et à garantir que l’intégration est considérée comme un succès par les deux parties concernées. Intégrer une organisation n’est pas la même chose qu’intégrer une centaine de personnes ; il n’y a pas de concept de « lift and shift » dans l’intégration. Les organisations sont connectées et la perte de personnel clé peut avoir un effet d’entraînement ; il est impératif que l’entreprise gère soigneusement tous les processus impliquant des personnes, quelle que soit leur taille.

Un environnement de collaboration qui respecte la culture de la plus petite organisation fait partie intégrante. Créer une fondation qui aligne les deux organisations sur la même suite d’outils pour organiser des réunions, comprendre l’état du projet et comprendre en profondeur les clients profitera aux deux parties et au résultat de leur travail.

Conclusion

En conclusion, il est essentiel de comprendre les différences distinctes entre les petites et les grandes entreprises. Les organisations sont des établissements complexes avec des imperfections qui doivent être comprises et traitées avec soin. Outre la détermination à atteindre des objectifs plus ambitieux en matière de création de valeur et de performance, une intégration réussie exige l’engagement de la direction à faire face aux risques qui y sont associés. Une fonction informatique bien informée et l’acquéreur fournissant tout le soutien possible, tout en reconnaissant et en capturant la valeur transformationnelle, sont de la plus haute importance.