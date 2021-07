7 substances nocives courantes dans les vêtements

12/07/2021 à 09h00 CEST

L’industrie textile est la deuxième plus polluante de la planète, derrière l’extraction pétrolière, selon l’ONU. Sa contribution à la dégradation de l’environnement s’est accélérée de manière incontrôlable depuis la généralisation de la « fast fashion », le concept moderne de fabrication de vêtements de masse, basé sur le « jetable » promu par les grandes marques.

Or, le vêtement est non seulement un polluant majeur sur la planète, mais nuit aussi directement à celui qui le porte, de par sa composition chimique, souvent toxique, et qui lui confère des propriétés généralement consommables. Dans ce rapport, sept agents différents très présents dans les vêtements pouvant être achetés dans n’importe quel magasin ou chaîne bien connus sont exposés.

le formaldéhyde C’est un produit chimique largement utilisé comme encollage pour les vêtements, c’est-à-dire pour empêcher les vêtements de se froisser. Outre l’industrie textile, il est très présent dans les cosmétiques, les produits d’hygiène ou les produits ménagers et, du fait de son action antimicrobienne, il a également des applications industrielles ou sanitaires.

Cependant, c’est l’une des causes les plus courantes de dermatite de contact allergique, d’ailleurs chronique dans le temps, en raison de la difficulté à éviter le formaldéhyde en raison de sa large diffusion au fil des ans.

Toxique dans les vêtements de maternité

«C’est un agent qui n’est pas lié aux fibres, il se dépose sur le dessus des vêtements. Alors quand on transpire, quand on porte des vêtements, ce formaldéhyde peut passer par friction [a la piel]. Comme on le sait, ils ont mis une limite à ce composé », explique Joaquim Rovira, chercheur au Laboratoire de toxicologie et de santé environnementale de l’Université Rovira i Virgili, désormais concentré sur l’étude Early Clothes sur les toxines dans les vêtements de maternité et d’enfants.

“Dans les résultats préliminaires, la plupart des vêtements de maternité et de nouveau-né contenaient des valeurs plus élevées que celles autorisées”, explique-t-il. Le formaldéhyde peut être libéré des vêtements et se volatiliser afin qu’il puisse être inhalé.

Imaginez un foulard que nous portons au contact de notre nez. Nous l’inhalons et le formaldéhyde est un cancérigène connu », explique Rovira.

D’un autre côté, les métaux lourds sont un autre matériau commun dans la garde-robe. L’un d’eux est le antimoine, un métalloïde utilisé dans la fabrication de vêtements en polyester, la fibre synthétique avec laquelle 60% des vêtements sont déjà fabriqués, selon Greenpeace. C’est aussi la matière principale des maillots techniques et sportifs.

« L’antimoine est utilisé comme catalyseur pour fabriquer les bandes de plastique. Il peut se détacher des vêtements et être absorbé par la peau », précise Rovira, qui soutient, sur la base de résultats préliminaires, que la peau peut absorber entre 20 % et 30 % d’antimoine au contact des textiles. Le trioxyde d’antimoine est répertorié par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) comme un cancérogène probable.

Outre ses effets néfastes sur la santé, il est l’un des grands ennemis de l’environnement, en raison des émissions polluantes qu’il produit lors de sa fabrication et des déchets qu’il laisse avant et après son utilisation. “Un seul vêtement libère jusqu’à un million de fibres microplastiques en un seul lavage”, prévient le rapport “Zero Destination” de Greenpeace, qui considère cette matière comme le “talon d’Achille de la fast fashion”.

Une autre propriété très recherchée dans l’industrie textile en raison de sa grande acceptation par les consommateurs est la capacité de neutraliser les odeurs. Pour cela, ils sont utilisés nanoparticules d’argent et microparticules d’oxyde de titane. Ce sont des agents antibactériens qui « tuent » les bactéries.

Dommages à la microflore indigène

« Ce qui sent mauvais, ce n’est pas notre sueur, c’est la croissance de micro-organismes dans un tissu imbibé de notre sueur. Si ces nanoparticules migrent sur notre peau, elles peuvent endommager notre microflore native et laisser notre peau dépeuplée pour d’autres micro-organismes à venir, qui sont des agents pathogènes, qui peuvent provoquer des infections », poursuit le chercheur. Certains plastifiants sont des perturbateurs endocriniens et hormonaux

D’autre part, dans les tenues les plus courantes, vous pouvez trouver plastifiants, c’est-à-dire des substances ajoutées aux vêtements synthétiques pour les rendre plus doux et plus souples. « Beaucoup d’entre eux sont des perturbateurs endocriniens, qui interfèrent avec notre système hormonal. Ces additifs plastiques peuvent migrer sur la peau, être absorbés et pénétrer dans notre organisme », prévient Joaquim Rovira.

Un autre produit chimique dangereux courant est retardateurs de flamme, utile pour éviter la combustion du vêtement, mais nocif pour la santé. « Beaucoup sont cancérigènes, ils ne se décomposent pas. Au fil du temps, ils s’accumulent dans notre corps, provoquant d’innombrables maladies potentielles. En effet, Greenpeace les inclut parmi ses onze substances toxiques à éliminer de la garde-robe, notamment les bromées et les chlorées.

La septième substance chimique, parmi celles identifiées dans le Laboratoire de toxicologie et de santé environnementale de l’Université de Rovira i Virgili, est perfluoré ou PFC, composés aux propriétés imperméables et antiadhésives qui empêchent les taches d’huile désagréables et repoussent l’eau. “On voit qu’ils s’accumulent dans le corps et font naître chez le fœtus et la femme enceinte des enfants de faible poids, avec des problèmes rénaux & mldr;”. Une étude publiée dans la revue Human Reproduction les relie à la difficulté pour les femmes de tomber enceinte.

Essentiel?

Essentiel?Est-il à 100% nécessaire qu’un maillot de sport neutralise les mauvaises odeurs ? Probablement pas, mais il est essentiel que les draps d’un hôpital pour grands brûlés aient des propriétés antibactériennes. Pour cette raison, selon Rovira, la réflexion sur les multiples propriétés acquises par le vêtement ne consiste pas à savoir s’ils sont dispensables ou non, mais s’ils conviennent à l’usage du vêtement.

Un traitement aux nanoparticules d’argent peut faire la différence pour un patient présentant des plaies ouvertes à risque d’infection, mais si l’intention est d’aller courir, un t-shirt en coton est largement suffisant.

« C’est la situation absurde à laquelle nous sommes parvenus en tant que société. Ajouter des additifs, ajouter des choses pour avoir des propriétés qui ne sont peut-être pas indispensables à notre usage, pour des personnes spécialisées, oui, mais pour un citoyen ordinaire, pas tellement », explique Joaquim Rovira, préoccupé par la quantité de vêtements analysés avec la présence de composés dangereux au-dessus des limites légales. «Une fois exposé à un cancérigène c’est pour acheter à la loterie. Vous achetez des billets et vous ne savez pas si cela va vous toucher ou non”, prévient-il.

Des gestes simples pour s’habiller sainement

Laver les vêtements avant de les porter aide à libérer les toxines.

Il est important de laver les vêtements avant de les porter. Cela élimine les composés toxiques comme le formaldéhyde, qui disparaît pratiquement au contact de l’eau. Bien sûr, les chercheurs se concentrent maintenant sur la découverte des concentrations de ce produit chimique après le lavage. Les toxines présentes dans les vêtements sont une raison de plus pour faire un achat responsable et durable, éviter l’achat compulsif de vêtements au gré des tendances et opter pour des articles de meilleure qualité, peut-être un peu plus chers, mais qui dureront plus longtemps.

Coton, fibres naturelles, couleurs pâles, blancs & mldr; ce sont toujours les options les plus saines. Et, bien sûr, faites une recherche sur les marques de vêtements durables et respectueuses de l’environnement qui fabriquent des produits sans polluants pour l’environnement et nocifs pour la santé humaine.

