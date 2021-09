7 suites de jeux vidéo que nous attendons désespérément

in

Les remakes semblent être la tendance la plus en vogue dans l’industrie du jeu vidéo en ce moment. Des jeux classiques comme Final Fantasy 7 et Tony Hawk’s Pro Skater reprennent vie avec une nouvelle couche de peinture et des commandes modernisées pour permettre à une toute nouvelle génération de joueurs d’en profiter. Mais qu’en est-il des jeux qui méritent plutôt de véritables suivis ? Certaines séries sont restées en sommeil pendant des années, tandis que d’autres merveilles à succès n’ont jamais vu le jour depuis des décennies.

Dans cet article, nous allons parcourir quelques jeux très influents dans l’espoir de galvaniser certains renouveaux potentiels. Si vous ne les avez pas joués, cette liste devrait également susciter votre intérêt pour certains titres plus anciens qui valent la peine d’y revenir, même maintenant. Si vous en avez assez des remakes et des remasters sans fin, voici quelques-uns de nos jeux préférés qui méritent vraiment une suite moderne, avec tous les accompagnements.

