7 superbes schémas de peinture sur le thème d’Halloween à Martinsville

Bien sûr, la voiture de bonbons de Busch fait tout son possible pour les courses d’Halloween – et parfois les courses menant au week-end d’Halloween – et cette année à Martinsville n’a pas fait exception.

Et Busch a un casque terrifiant pour l’accompagner, et il est à gagner lors d’une tombola pour lui et sa femme Samantha’s Bundle of Joy Fund.

Busch avait également un schéma de peinture sur le thème d’Halloween au Kansas Speedway le week-end dernier, mais celui de 2015 au Talladega Superspeedway est toujours l’un de ses meilleurs.