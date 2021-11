7 superstocks qui ont rapporté plus de 10 000 % en 30 ans

Au cours des dernières années, l’idée des 100 ensacheuses est devenue populaire. C’est un concept étonnant ; faire un retour sur investissement de 100 fois. En d’autres termes, si vous avez 10 000 $ et que vous obtenez un ensachage de 100, vous vous retrouverez avec un million de dollars. Quelles sortes de superstocks sont capables de devenir 100 ensacheuses ?

En général, ils commencent assez petit, proposent un produit innovant ou remodèlent/améliorent considérablement leur industrie. Un autre type de superstocks sont les sociétés dirigées par des équipes de direction vedettes capables de déployer intelligemment le capital, en réalisant constamment des opérations de fusion et acquisition (M&A) parfaites.

La liste ci-dessous comprend des entreprises des deux types. Et, lors du calcul des rendements totaux, n’oubliez pas les dividendes. Les calculs ci-dessous incluent les dividendes réinvestis au fil des ans – qui, dans de nombreux cas, finissent par représenter une part énorme des gains de placement totaux.

Une autre chose importante à propos des superstocks : ce ne sont pas seulement des entreprises technologiques. Comme vous le verrez, ils peuvent inclure des industries plus guindées telles que les boissons, les chemins de fer et même les banques. Alors maintenant, rencontrons sept superstocks qui ont généré au moins 10 000 % de rendements — 100 ensacheuses — au cours des 30 dernières années :

10 000 $ investis en 1991 valent maintenant : 32 250 000 $

Monster Beverage est l’action américaine la plus performante des années 2000 et remonte très probablement à 1991 également. Le fabricant de boissons énergisantes peut sembler être une entreprise extrêmement aléatoire pour finir par être un excellent investissement de tous les temps.

Cependant, il y avait plusieurs facteurs qui lui ont donné cet honneur. D’une part, il a commencé les années 1990 avec une capitalisation boursière microscopique. Ce n’est qu’en 2004 que la capitalisation boursière de l’entreprise a dépassé les 100 millions de dollars. L’entreprise vaut désormais 48 milliards de dollars. Cependant, s’il avait commencé avec un premier appel public à l’épargne (IPO) de 5 milliards de dollars – comme c’est le cas pour de nombreuses entreprises en vogue aujourd’hui – les investisseurs n’auraient gagné que 10 fois au lieu de milliers de retours sur leur capital.

C’est donc la première chose : lorsque vous visez les étoiles, essayez d’acheter des entreprises avec une capitalisation boursière suffisamment petite pour avoir de la place pour vraiment se développer.

D’autre part, Monster est une entreprise fondamentalement attrayante. Il met du sucre, de l’eau et de la caféine dans une canette et lui fait payer une énorme marge bénéficiaire. C’est le même conte classique que Coca Cola (NYSE :KO), qui a également fait d’une tonne de personnes des millionnaires. L’avantage unique de Monster était sa marque supérieure et la volonté incessante de sa direction de continuer à développer l’entreprise. Les investisseurs qui ont eu la prévoyance de détenir des actions MNST jusqu’au bout ont maintenant obtenu des rendements au-delà des rêves les plus fous de quiconque.

Kansas City Sud (KSU)

10 000 $ investis en 1991 valent maintenant : 13 660 000 $

Comme Monster, Kansas City Southern est probablement une autre surprise. Que fait un chemin de fer sur la liste des actions les plus performantes des 30 dernières années ?

Remontez le temps, cependant, et les chemins de fer étaient une industrie mourante. Le transport ferroviaire de passagers s’est essentiellement effondré au milieu des années 1900 avec l’avènement des voitures bon marché et des voyages interétatiques. Pendant ce temps, le fret a été désavantagé car la combinaison des camionneurs longue distance et du fret aérien a retiré de nombreuses activités marginales au rail. Ajoutez des problèmes de main-d’œuvre, de mauvais bilans et des équipes de direction entêtées, et le rail était considéré comme une industrie morte.

Ensuite, une série de réformes et de modernisations ont eu lieu et le rail a retrouvé l’avantage en termes de coûts par rapport au camionnage. Les volumes ferroviaires ont bondi tandis que les frais généraux diminuaient. Ajoutez une série de fusions pour réduire la concurrence et les bénéfices ont grimpé en flèche. Kansas City Southern en a été le plus grand bénéficiaire, ses actions ayant augmenté des centaines de fois.

Le plaisir n’est pas encore tout à fait terminé. Une société de capital-investissement a tenté d’acquérir Kansas City Southern l’année dernière. Cela a dégénéré en une guerre d’enchères, mais finalement KSU a tout abattu et est resté indépendant. Toute cette excitation a conduit à une baisse de 70 % de l’action au cours de l’année écoulée et à un mouvement de 275 % au cours des cinq dernières années. Ne laissez personne vous dire qu’il n’y a pas d’argent dans les industries « ennuyeuses ». L’action KSU est un contre-exemple frappant à cette notion.

Pomme (AAPL)

10 000 $ investis en 1991 valent maintenant : 8 543 000 $

Apple est l’exemple classique d’un investissement d’achat et de conservation qui a fonctionné comme par magie. La société a créé une richesse qui change la vie des investisseurs.

Ce n’était pas toujours une chose sûre, cependant. En effet, Apple a suivi Monster et Kansas City Southern parce que les années 1990 ont été une décennie perdue pour l’entreprise. Il a accompli peu et était en danger de faillite à un moment donné compte tenu des difficultés de l’ordinateur Mac à la fin de cette décennie. Même avec d’énormes gagnants à long terme, il y aura toujours des crises de foi en cours de route.

Pour les investisseurs qui ont tenu la ligne, cependant, ils ont été richement récompensés une fois l’iPod lancé en 2001. Cela a commencé le renouveau moderne d’Apple, puis l’iPhone a tout changé plus tard dans la décennie. L’Apple d’aujourd’hui a eu du mal à trouver les mêmes opportunités de croissance qu’il y a dix ou quinze ans, mais elle peut désormais récompenser les investisseurs avec des dividendes et de gros rachats d’actions.

Roper Technologies (ROP)

10 000 $ investis en 1991 valent maintenant : 2 868 000 $

Celui-ci est probablement une surprise pour la plupart des lecteurs. Roper Technologies n’est même pas encore un nom familier. Cependant, l’entreprise a connu un succès extraordinaire au cours des 30 dernières années. Qu’est-ce qui explique ce succès ?

Au début des années 90, Roper était une petite entreprise industrielle plutôt modeste et sans intérêt. Elle fabriquait une variété de produits de base à usage industriel. Cependant, elle a commencé à transformer son activité en réalisant une série d’acquisitions dans des domaines plus rapides. Au début des années 2000, il a commencé à devenir un conglomérat de logiciels, rachetant des entreprises technologiques servant des utilisations non glamour à gauche et à droite.

Le Roper d’aujourd’hui dispose désormais de logiciels pour tout, de la gestion des centrales électriques aux graphiques et animations 3D, en passant par les courtiers d’assurance et la gestion de la chaîne d’approvisionnement, entre autres. Roper est impitoyable dans la gestion de ses flux de trésorerie, ne investissant que des fonds dans des entreprises présentant de fortes opportunités de croissance tout en vendant des actifs qui ne suivent pas. Le recyclage constant du capital de la société, l’utilisation agressive de la négociation et de l’effet de levier lui ont permis d’enregistrer un rendement étonnant de 28 000 % au cours des 30 dernières années.

Microsoft (MSFT)

10 000 $ investis en 1991 valent maintenant : 2 736 000 $

Il ne faut pas s’étonner que le roi des logiciels de bureautique ait fait cette liste. Microsoft a été un acteur hors pair à travers plusieurs booms technologiques maintenant.

Ce qui pourrait surprendre, c’est que l’entreprise a dû faire un grand pivot. En fait, il n’aurait pas atteint le seuil de retour de 10 000 % sans sa division de cloud computing. En effet, entre 2000 et 2015, malgré des profits en forte hausse, l’action MSFT n’est allée absolument nulle part. Les investisseurs n’étaient plus disposés à payer un ratio P/E élevé pour ce qui était considéré comme une entreprise de logiciels stagnante et sans croissance.

Cependant, le lancement de la division cloud Azure a tout changé. Une fois de plus, Microsoft est devenu une véritable entreprise de croissance et son ratio P/E est passé d’environ 12 à 30. Ajoutez une expansion multiple à une croissance rapide des bénéfices et à un dividende sain au fil des ans, et vous avez l’étoffe d’un 100 bagger Stock.

Texas Instruments (TXN)

10 000 $ investis en 1991 valent maintenant : 1 537 000 $

Un gros problème avec l’investissement dans les entreprises technologiques est de choisir les gagnants des perdants. Pour chaque Apple ou Microsoft, il y a une douzaine de Palms, Mûres (NYSE :BB), et des Lucents qui ont ressemblé à des actions à domicile pendant un certain temps mais ont fini par être perdants. Alors comment éviter ça ?

Au lieu d’avoir le produit de consommation chaud, vendez plutôt des composants qui entrent dans ces produits. Mis à part les calculatrices de Texas Instruments, il a très peu de produits à vendre au public. Au contraire, il fabrique les puces qui entrent dans toutes sortes d’appareils électroniques modernes. Qu’il s’agisse de voitures, de mini-ordinateurs, d’appareils électroménagers, d’appareils Internet des objets, etc., il contient probablement des puces Texas Instruments.

Le modèle indépendant de la plate-forme de l’entreprise lui a permis de prospérer malgré les changements technologiques rapides. L’entreprise est en concurrence sur des marchés plus lents plutôt que de se battre pour être le fournisseur d’iPhone, par exemple. Cela permet à l’entreprise de générer plus de retour sur ses investissements en R&D. Texas Instruments est également un habile répartiteur de capital, mêlant avec beaucoup de savoir-faire rachats et acquisitions d’actions. Additionnez le tout et vous obtenez un rendement de plus de 15 000 % au cours des 30 dernières années.

Glacier Bancorp (GBCI)

10 000 $ investis en 1991 valent maintenant : 1 130 000 $

Enfin, nous complétons la liste avec une humble banque du nord-ouest du Pacifique. Originaire de Kalispell, dans le Montana, Glacier a constitué un empire bancaire régional couvrant de nombreuses villes et villages des montagnes Rocheuses.

Qu’est-ce qui a fait de Glacier plus de 100 ensacheuses au fil des ans ? La société obtient des rendements sur capitaux propres extrêmement élevés et s’engage dans une tonne de fusions et d’acquisitions. Parce que Glacier a historiquement bien performé, les gens paient une prime pour ses actions. Cette prime, à son tour, sert de monnaie pour Glacier. Il peut émettre ses propres actions à prix élevé, acheter une banque moins chère et accroître sa portée géographique.

Les banques ont des tonnes de coûts redondants en matière de gestion, de logiciels et de services, de coûts de conformité, etc. Ainsi, la simple fusion de deux banques permet d’économiser de l’argent en général, et l’équipe particulièrement de premier ordre de Glacier génère davantage d’avantages en termes de coûts. Les Rocheuses ont également tendance à être moins compétitives que les autres marchés en raison de la population clairsemée, ce qui donne à Glacier un autre avantage stratégique. Les banques nous rappellent qu’il n’est pas nécessaire d’être une entreprise technologique pour générer des rendements qui changent la vie.

