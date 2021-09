7 téléphones à considérer avant d’acheter

C’est comme l’autre jour qu’Apple a dévoilé la gamme iPhone 12, nous offrant quatre appareils de la série. Du minuscule iPhone 12 Mini au haut de gamme iPhone 12 Pro Max, les options ne manquaient pas au lancement. Maintenant, Apple a annoncé la série iPhone 13, et ils ressemblent tous à des smartphones assez solides. Et si vous vouliez quelque chose d’un peu différent ? Nous avons ce qu’il vous faut avec notre récapitulatif des meilleures alternatives à l’iPhone 13.

Les meilleures alternatives à l’iPhone 13

1. Série Samsung Galaxy S21



Les téléphones de Samsung sont toujours allés de pair avec les appareils d’Apple en ce qui concerne les produits phares. Est-il donc surprenant que la famille Galaxy S21 soit facilement l’une des meilleures alternatives iPhone 13 sur le marché ?

L’un des principaux arguments de vente est que Samsung promet trois ans de mises à jour du système d’exploitation et quatre ans de correctifs de sécurité pour la famille S21 (parmi d’autres gammes d’appareils). Ce n’est pas aussi bon que les appareils d’Apple, mais c’est bien mieux que la plupart des autres OEM Android.

Ce que nous avons pensé : Examen du Galaxy S21 | Test du Galaxy S21 Plus | Test du Galaxy S21 Ultra

Les trois téléphones offrent des panneaux OLED 120 Hz, une connectivité 5G, des caméras ultra-larges 12 MP et un enregistrement vidéo 8K. Le Galaxy S21 est le modèle le moins cher et le plus petit, avec une batterie de 4 000 mAh, un système de triple caméra relativement solide et une construction en plastique. Pendant ce temps, le S21 Ultra est le modèle le plus grand et le plus cher, avec une batterie de 5 000 mAh, deux téléobjectifs (3X et 10X), un design en verre et un panneau QHD+.

2. Apple iPhone SE 2020

Vous aimez l’idée d’acheter un iPhone, mais vous voulez quelque chose de beaucoup moins cher que les appareils les plus récents ? C’est là qu’intervient l’iPhone SE 2020, l’une des meilleures alternatives à l’iPhone 13.

L’iPhone SE soucieux du portefeuille a coûté 400 $ aux États-Unis, ce qui en fait le nouvel iPhone le moins cher que vous puissiez obtenir avec une large marge. Et vous obtenez des spécifications solides pour le prix, telles qu’un processeur A13 Bionic, une résistance à l’eau/à la poussière IP67 et une charge sans fil.

Notre avis : Avis Apple iPhone SE 2020 – L’ancien est nouveau, encore une fois!

Cela étant dit, vous manquez les fonctionnalités des iPhone 12 et 13 telles que plusieurs caméras arrière, la 5G, des écrans à plus haute résolution et des conceptions plus récentes. Vous manquez également des fonctionnalités telles qu’un panneau à taux de rafraîchissement élevé et une grande batterie. Pourtant, c’est l’un des moyens les moins chers de monter à bord du train Apple.

3. Série OnePlus 9



Les prix des appareils OnePlus ont régulièrement augmenté au fil des ans, mais il est difficile de prétendre que vous n’obtenez pas un accord décent avec le duo OnePlus 9 (ou le trio si vous êtes en Inde avec le OnePlus 9R). Les deux téléphones offrent une charge filaire de 65 W, un SoC Snapdragon 888, un appareil photo principal de 48 MP et un vivaneau ultra-large de 50 MP.

OnePlus a également confirmé que ces téléphones bénéficieront de trois ans de mises à jour du système d’exploitation et de quatre ans de correctifs de sécurité. C’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui regardaient les appareils d’Apple uniquement pour leur engagement de longue date envers les mises à jour.

4. Asus Zenfone 8



Le Zenfone 8 a été l’une des surprises les plus agréables de 2021, et cela vaut certainement la peine d’être considéré si vous cherchiez une alternative aux iPhones plus petits. Oui, l’appareil Asus est l’un des rares téléphones phares Android compacts cette année.

Nos pensées: Test de l’Asus Zenfone 8 — Juste en deçà de la perfection

Sinon, c’est un appareil assez solide, car vous obtenez un panneau OLED de 5,9 pouces à 120 Hz, un SoC Snapdragon 888, un double système de caméra arrière (64MP principal et 12MP ultra-large) et une batterie de 4 000 mAh avec une charge de 30 W. Deux autres caractéristiques notables sont un indice IP68 et le retour du port 3,5 mm.

Le Zenfone 8 commence à seulement 630 $, ce qui est un autre point important en sa faveur. Ainsi, ceux qui recherchent un produit phare compact avec un budget limité peuvent faire bien pire que cela.

5. Samsung Galaxy Z Flip 3



Le segment des téléphones pliables se réchauffe considérablement, mais Apple n’a pas encore d’iPhone pliable. Samsung est en tête du peloton à cet égard, et le Galaxy Z Flip 3 est sans doute celui à obtenir.

Le pliable le moins cher de Samsung en 2021 adopte un design à clapet semblable aux téléphones classiques comme le Motorola Razr V3. Ouvrez le téléphone et vous serez accueilli par un écran principal pliable, tandis que la fermeture de l’appareil protège cet écran principal et révèle également un petit écran externe. Le plus petit écran est utilisé pour tout, des notifications et la date/heure à l’affichage des messages et à la prise de selfies.

Revoir: Samsung Galaxy Z Flip 3 — Ça vaut le coup de tenter sa chance

Le Galaxy Z Flip 3 arbore également du silicium phare, une conception résistante à l’eau et deux caméras arrière 12MP (principales, ultra-larges). Les seuls vrais inconvénients de l’appareil sont que le prix de 1 000 $ est encore assez cher (même si ce n’est pas cher pour un pliable), les appareils photo ne sont pas incroyables et la batterie de 3 300 mAh est minuscule pour un téléphone Android.

6. Sony Xperia 1 III



Sony produit discrètement des téléphones phares depuis des années, mais les téléphones de 2021 pourraient être les meilleurs appareils que la marque ait jamais fabriqués. Le Xperia 1 III mène la charge, offrant un SoC Snapdragon 888, une batterie de 4 500 mAh, une charge filaire de 30 W et une charge sans fil. Mais il contient également quelques innovations intéressantes.

Verdict: Test du Sony Xperia 1 III — Élégant, exaltant, cher

D’une part, l’appareil Sony contient un écran OLED 4K de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz – vous n’avez donc pas à choisir entre un écran dense en pixels et un taux de rafraîchissement élevé. Le téléphone de Sony est également équipé d’un téléobjectif variable pour la première fois dans l’industrie, offrant la possibilité de prendre des photos avec un zoom natif 3x ou 4,4x. Un appareil photo principal de 12 MP, un tireur ultra-large de 12 MP, un indice de protection IP68 et un port pour casque complètent l’ensemble.

Vous aimez l’idée du Xperia 1 III mais vous voulez quelque chose de plus petit ? C’est là qu’intervient le Xperia 5 III. Vous perdez une résolution d’affichage 4K mais gagnez à la place un écran FHD+ de 6,1 pouces. Le plus petit produit phare de Sony abandonne également la recharge sans fil, mais vous avez toujours tout le reste ici (y compris cet appareil photo téléobjectif variable et le port 3,5 mm).

7. Série Google Pixel 6

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne sont pas encore sortis, nous trichons donc un peu en recommandant ces téléphones avant d’avoir une idée complète de ce à quoi s’attendre. Néanmoins, les téléphones de Google ont toujours été d’excellentes alternatives à l’iPhone, car ils offrent une approche pure et performante d’Android et un long engagement envers les mises à jour du système.

Il est confirmé que les deux téléphones offrent le chipset Tensor interne de Google, un panneau OLED à taux de rafraîchissement élevé et un nouveau capteur de caméra principal. L’appareil Pro diffère du Pixel 6 standard en offrant une configuration à triple caméra (y compris une caméra périscope 4x) au lieu d’un système de caméra arrière double, un écran QHD+ à 120 Hz au lieu d’un écran FHD+ à 90 Hz, et vraisemblablement une batterie plus grande aussi.

Il n’y a pas encore de mot officiel sur une date de lancement au-delà de l’automne 2021, mais des sources non officielles indiquent un lancement à la mi-octobre. Vous voudrez peut-être attendre jusque-là pour voir ce que Google a dans sa manche.

Alternatives iPhone 13 : mentions honorables

Google Pixel 5a (449 $) : Vous ne pouvez pas attendre la série Pixel 6 mais vous voulez une expérience Android pure avec de nombreuses mises à jour ? C’est là qu’intervient le Pixel 5a. Il n’est pas aussi puissant que les iPhones récents, mais vous obtenez un écran OLED, une connectivité 5G, une résistance à l’eau/à la poussière IP67 et de bons appareils photo. Vous bénéficiez également de fonctionnalités Pixel telles que le filtrage d’appels, l’astrophotographie et les timelapses d’astrophotographie.

Xiaomi Mi 11 Ultra (Rs 69 999): Si vous êtes intrigué par les appareils Pro d’Apple mais que vous voulez savoir ce qu’il y a d’autre, alors le Mi 11 Ultra est certainement un bon point de départ. Le produit phare premium de Xiaomi est très cher, mais vous obtenez du silicium haut de gamme, une énorme batterie de 5 000 mAh, une charge filaire/sans fil de 67 W pour une charge ultra-rapide et un écran QHD+ de 120 Hz. Le téléphone contient également un système de caméra impressionnant (50MP principal, 48MP ultra-large, 48MP 5X périscope), un écran arrière secondaire pour une raison quelconque et un indice de protection IP68.

Samsung Galaxy S20 FE (550 $): Le produit phare le plus abordable de Samsung doit être remplacé d’un jour à l’autre, mais il reste l’une des meilleures alternatives à l’iPhone 13. Le téléphone avait un prix de lancement de 700 $ mais est disponible pour 550 $ via Amazon depuis un certain temps maintenant. Malgré ce prix, il coche beaucoup de cases, comme une batterie de 4 500 mAh, une charge sans fil, un indice IP67, un système de caméra arrière triple flexible (principale 12 MP, ultra-large 12 MP, téléobjectif 8 MP) et un écran OLED 120 Hz. Ajoutez trois ans de mises à jour du système d’exploitation et quatre ans de correctifs de sécurité et vous obtenez une proposition très attrayante.

Ce sont nos meilleures alternatives à l’iPhone 13. Y a-t-il des appareils que vous recommanderiez ? Alors faites-le nous savoir via la section commentaires ci-dessous.