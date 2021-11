7 téléphones Xiaomi qui baissent de prix le 11.11 et sont beaucoup moins chers que la normale | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ce sont plusieurs des téléphones Xiaomi qui sont en vente à l’occasion du 11.11 sur AliExpress et dans d’autres magasins, dont plusieurs des modèles les plus récents de la firme asiatique.

Nous sommes déjà le 11 novembre et cela signifie une chose : aujourd’hui est célébrée la soi-disant Journée des célibataires, une fête importante en Chine qui se traduit aujourd’hui par de nombreuses offres et remises dans les magasins en ligne, non seulement asiatiques mais aussi espagnols .

Evidemment, c’est AliExpress qui cumule le plus de remises, notamment dans les marques chinoises, mais il y en a plus. Dans cet article Nous voulions simplifier un peu la recherche pour sélectionner les meilleurs téléphones Xiaomi proposés pour le 11.11..

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Il y a un peu de tout, des téléphones extraordinairement bon marché aux modèles haut de gamme, tous à leur prix le plus bas ou très proche.

Il y a sept appareils au total, donc heureusement, il y a le choix.

Tout d’abord, nous vous encourageons à voir la sélection de coupons AliExpress que vous pouvez appliquer et qui rendront votre achat un peu moins cher.

Redmi 9A pour 89 €

Ce mobile dispose de 2 Go de RAM et d’un processeur Helio G25. Le fonctionnement d’Android est fluide et largement suffisant pour la plupart des utilisateurs.

Il existe peu de téléphones Xiaomi moins chers que le Redmi 9A, un appareil basique conçu pour les personnes qui n’ont pas besoin de trop de puissance sur leur téléphone.

Son prix passe temporairement à 89 euros, avec la possibilité d’appliquer certains des coupons à partir du 11.11.

Il est idéal pour les appels, WhatsApp, la vérification des e-mails et les tâches quotidiennes, pas pour jouer à d’autres choses plus exigeantes.

Sa principale force est d’avoir Batterie de 5000 mAh, assez pour 2-3 jours d’autonomie sans trop de problèmes.

Redmi 10 pour 179 €

Doté d’un processeur Helio G88 et d’un écran 90 Hz, ce mobile explose le marché des mobiles bon marché en raison de son faible coût.

Il s’agit de l’un des téléphones les plus récents de Xiaomi, le 128 Go Redmi 10, que nous avons pu soumettre à l’analyse avec d’excellents résultats.

Il n’a pratiquement aucune concurrence dans sa gamme de prix, surtout maintenant qu’AliExpress le vend pour seulement 179 euros.

Avec NFC, recharge rapide et très bonnes performances, c’est un mobile qui va un peu au-delà des basiques et qui aspire à dominer la gamme des 100-200 euros.

Xiaomi Redmi Note 10S pour 185 €

Le parfait mobile milieu de gamme pour ceux qui veulent économiser : écran de 6,43 pouces, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage à tout petit prix.

Les Redmi Note 10 ont pris le relais de leurs prédécesseurs, tous très réussis. L’un d’eux est le Redmi Note 10S, qui ne coûte désormais que 185 euros.

C’est une bonne offre si vous voulez un mobile Xiaomi sur ce 11.11, un mobile depuis de nombreuses années selon ses prestations.

Comme nous avons pu le prouver dans son analyse, nous pouvons dire que pour les performances et le prix, c’est l’une des meilleures affaires aujourd’hui.

POCO X3 NFC pour 199 €

Ce mobile a un prix ultra-compétitif, bien qu’il dispose d’un processeur comme le Snapdragon 732G et d’une charge rapide à 33W, l’une de ses principales caractéristiques.

POCO est de retour sur le marché, et c’est avec plusieurs téléphones qui offrent un excellent prix pour ce qu’ils offrent.

C’est un terminal qui possède par exemple un Snapdragon 732, un processeur qui le rend assez puissant, ainsi qu’un écran Full HD+, NFC, charge rapide et bien plus.

Pour son prix actuel de 199 euros, il y a peu de meilleures options. Pour trancher, nous vous recommandons de lire notre analyse.

POCO F3 pour 299 €

Ce nouveau mobile POCO a presque tout à balayer, à commencer par la 5G, mais aussi en raison de l’énorme puissance de son Snapdragon 870.

Faisant un bond en termes de prix, nous arrivons à un autre mobile POCO qui est en vente pour 11.11, dans son écrin pour 299 euros.

Il vaut chaque euro qu’il coûte, car il est beaucoup plus puissant (Snapdragon 870) et dispose entre autres du WiFi 6.

Nous avons également pu le mettre à l’épreuve, nous pouvons donc dire que c’est l’un des meilleurs mobiles à moins de 300 euros.

Xiaomi Mi 11T pour 481 € avec le code ESD1143

Doté de la 5G et d’un processeur Mediatek très performant, ce mobile est assez puissant et dispose d’un écran 120 Hz spectaculaire.

Bonne nouvelle si vous espériez acheter l’un des mobiles les meilleurs et les plus puissants de Xiaomi, le Mi 11T, qui propose des fonctionnalités haut de gamme à un prix assez contenu.

En ce moment, il peut être le vôtre pour 481 euros si vous appliquez le coupon de réduction ESD1143, ce qui le laisse à ce prix.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il peut être considéré comme l’un des meilleurs mobiles de 2021.

Xiaomi Mi 11T Pro pour 569 €

Avec Snapdragon 888 et chargeant à 120W, ce mobile est une vraie bête à tous les niveaux, même si son prix est inférieur aux autres mobiles haut de gamme.

Avec une charge rapide de 120W et une puissance difficile à égaler, le Xiaomi Mi 11T Pro est aujourd’hui le fleuron de cette marque.

Son prix est certes élevé, mais il l’est désormais moins grâce à une offre de la boutique en ligne espagnole Tuimeilibre, qui la vend 569 euros.

C’est une remise de pas moins de 130 euros, pas mal si l’on considère qu’elle n’est en vente que depuis deux mois.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.