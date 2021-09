7 tendances NFT importantes que vous devriez connaître

in

Le marché des jetons non fongibles (NFT) connaît un retour d’activité torride, créant un certain nombre de tendances brûlantes dans le paysage de la propriété numérique.

Malgré une forte baisse des 2,5 milliards de dollars de ventes générées par les NFT au premier semestre 2021, le marché des objets de collection numériques connaît un renouveau. Les inquiétudes concernant la durabilité d’Ethereum et la hausse des frais ont entraîné une pause dans le battage médiatique croissant pour les NFT, mais le marché numérique a réussi à rebondir au cours des dernières semaines.

Selon un rapport de Decrypt, le marché NFT établit une série de tendances en matière de propriété numérique, à commencer par l’adhésion à des clubs exclusifs.

Des célébrités de premier plan et de riches investisseurs déboursent des millions de dollars pour acheter une pièce de la collection d’art Bored Ape, dont la star de la NBA Steph Curry. Les investisseurs fortunés transforment leurs NFT achetés en badge de statut sur Twitter en utilisant leurs photos Bored Ape et CryptoPunk comme photos de profil.

Le rapport affirme que plusieurs grandes entreprises se lancent maintenant dans le marché du NFT, notamment Visa et Budweiser, qui ont toutes deux récemment annoncé l’achat d’un NFT. Les entreprises utiliseraient cette décision pour tester l’eau afin d’étendre leurs marques aux objets de collection numériques.

Les NFT fractionnés présentent également une approche innovante du marché. Selon le rapport, le fractionnement d’un NFT permet à plusieurs utilisateurs d’acheter une participation dans l’objet de collection numérique, partageant ainsi la propriété.

Cependant, le processus de répartition de la propriété a fait l’objet d’un examen minutieux de la part de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui considère le processus comme similaire à l’offre de titres non enregistrés. En mars, la commissaire de la SEC, Hester Peirce, a averti les investisseurs en cryptographie de se méfier de participer à des projets qui pourraient être classés comme des titres non enregistrés, y compris des NFT fractionnés.

Le rapport de Decrypt indique que ce sont les principales tendances NFT à surveiller en ce moment :

Adhésion à un club (tel que Bored Apes Yacht Club) OG NFT (tels que CryptoPunks) Grandes marques (telles que Visa) investissant dans des NFT rares NFT fractionnés NFT utilisés dans les jeux basés sur la blockchain (tels que Axie Infinity et le prochain Solana -Powered Star Atlas) Art génératif (ou algorithmique) (par exemple Art Blocks) Construction d’un monde collectif (par exemple Loot)

Clause de non-responsabilité

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

Crédit d’image

Image parGerd Altmann de Pixabay