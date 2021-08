7 termes à connaître lors de la négociation de contrats à terme sur crypto-monnaie

in

Lors de la négociation de contrats à terme sur crypto-monnaie, des aspects très importants doivent être pris en compte afin de ne pas faire courir de risques inutiles aux fonds. Pour les opérateurs débutants, il est essentiel de connaître les termes généralement utilisés dans l’activité. Dans cette liste Binance, les 7 éléments clés du trading sont rassemblés.

L’une des raisons qui conduisent généralement les gens à échouer dans leurs opérations avec les monnaies numériques, est de le faire de manière improvisée. Autrement dit, ouvrir un compte chez un courtier, placer les fonds et trader sans tenir compte des facteurs liés à l’activité. C’est le chemin le plus sûr vers l’échec dans tout type d’opérations financières, y compris les crypto-monnaies.

Le principal conseil que les personnes qui envisagent de se consacrer à cette activité doivent tenir compte est de la prendre au sérieux. Ce n’est pas un jeu ou un amusement alimenté par la cupidité pour devenir un millionnaire rapide. Au contraire, il doit être assumé comme un travail. En d’autres termes, accordez-lui toute l’attention, le dévouement, l’étude et la préparation qu’il mérite pour obtenir de vrais résultats.

Pourquoi est-il important d’étudier avant de négocier des contrats à terme sur crypto-monnaie ?

Comme on peut le supposer, le trading de contrats à terme Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies est une activité qui peut comporter des risques importants. En d’autres termes, la possibilité de pertes sera toujours présente. La diminuer au maximum est l’objectif des opérateurs.

Pour ce faire, il y a 7 termes que les personnes qui souhaitent se lancer ou qui débutent dans le trading crypto, ne doivent pas négliger :

Taux de financement .Intérêt ouvert .Volume .Levier .Marge initiale et de maintenance .Liquidation.Fonds d’assurance.

Il est important de traiter les termes dans les deux langues, mais principalement en anglais pour deux raisons. La première est que certains courtiers viennent en anglais par défaut et sans traduction. La deuxième raison est que la plupart des meilleurs matériaux pour étudier et se préparer sont en anglais. Par conséquent, avoir ces concepts à portée de main dans cette langue est le premier grand avantage pour aller de l’avant.

Ci-après, il y aura un bref examen de chacun de ces termes qui sont essentiels lors de la négociation de contrats à terme sur crypto-monnaie.

Taux de financement, intérêt ouvert et volume

Taux de financement: Ce sont les paiements que les commerçants effectuent ou reçoivent en fonction de la direction de leurs opérations. De même, ceux-ci sont calculés en fonction des taux d’intérêt et des primes (taux d’intérêt et prime).

Avec ceux-ci, le sentiment du marché peut être mesuré. En ce sens, si les taux de financement sont élevés, cela indique un marché haussier et vice versa.

Intérêt ouvert : C’est le nombre total de trades ouverts que les traders ont. C’est un outil très précieux, car il montre le montant de ceux-ci en temps réel. Ceci est basé sur la somme de toutes les opérations ouvertes et les opérations fermées sont soustraites.

Connaître cet indice permet d’avoir une image complète de l’ampleur des fonds qui reçoivent ou sortent du marché. Au fur et à mesure que plus d’argent entre sur le marché, l’intérêt ouvert augmente et vice versa.

Le volume: C’est un compteur similaire au précédent. C’est une mesure pour déterminer le nombre d’unités individuelles d’un actif qui est exploité. De cette façon, lorsqu’un trader ouvre une nouvelle transaction, cette information est ajoutée pour mettre à jour le volume.

Un aspect utile offert par Volume est de mesurer la force du marché et, par conséquent, le niveau de volatilité.

Pour réussir lors de la négociation de contrats à terme sur crypto-monnaie, il est essentiel de connaître les termes généralement utilisés dans cette activité.

Le danger d’être liquidé

Les trois premiers termes pour négocier des contrats à terme sur crypto-monnaie sont principalement basés sur l’analyse du marché avant d’investir. Maintenant, certains qui ont à voir avec le moment où l’opération est ouverte sont passés en revue :

Effet de levier: C’est un outil qui peut être utile et vous donner d’excellents retours. En même temps, il peut être terrible s’il est utilisé de manière irresponsable. Lorsque vous ouvrez une transaction, vous pouvez jouer avec le niveau de levier. Ainsi, plus il monte, de légers mouvements à la hausse du prix de l’actif, font état de gains plus importants. Il en est de même dans le sens inverse.

La prudence doit toujours prévaloir lors de l’utilisation de cet outil. Pour ceux qui débutent, il est conseillé de ne pas dépasser 5x.

Marge initiale et de maintenance : Le premier de ces deux termes, la marge initiale, Il se compose d’un pourcentage du montant qui doit être placé dans une position donnée et est étroitement lié au Levier qui a été placé sur celle-ci. De son côté, Maintenance Margin a le même fondement que le premier, mais sans dépendre de Leverage.

Liquidation: Le sixième terme que les gens devraient garder à l’esprit lorsqu’ils négocient des contrats à terme sur crypto-monnaie est l’effrayante liquidation. Pour se faire une idée, ce terme équivaut à l’enfer en théologie. Liquider le compte, c’est perdre tous les fonds déposés. Cela peut se produire lorsque l’effet de levier est géré de manière irresponsable.

Fonds d’assurance

Le dernier de ces termes est le Fonds d’assurance. Son rôle est simple et consiste à protéger les commerçants des grosses pertes. En termes simples, certains commerçants irresponsables subissent des pertes supérieures aux fonds qu’ils possèdent et cela génère des pertes communes.

Empêcher les commerçants qui opèrent de manière responsable et rentable d’avoir à payer pour les erreurs de ceux qui ne le sont pas, est la fonction de ce fonds. Sans courtier, vous disposez d’un fonds d’assurance bien capitalisé, vous pouvez opérer l’esprit tranquille puisqu’il n’y a aucun risque de pertes communes.

Une fois que ces 7 termes clés pour négocier des contrats à terme sur crypto-monnaie sont connus, la tâche suivante consiste à les étudier un par un individuellement. Avec cela, le niveau de connaissance est atteint qui permet d’évaluer les avantages et les dangers avant de mettre des capitaux sur ce marché.

Cela devrait être fait avec encore plus de raison, si l’on tient compte du fait que le marché des crypto-monnaies devient à de nombreuses reprises extrêmement volatil.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport