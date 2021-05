7 titres de voyage à acheter alors que l’Europe ouvre ses frontières

Alors que l’impact évident du nouveau coronavirus se voit dans notre vie quotidienne – les masques faciaux, la distanciation sociale et les poussées occasionnelles lorsque certaines personnes perdent leurs billes – la pandémie nous a également profondément affectés de manière plus large. Par exemple, ce voyage en Europe pour lequel vous aviez économisé a été cruellement emporté. Mais avec la réouverture de la région, le moment est peut-être venu d’envisager les stocks de voyages.

Maintenant, je vais être tout à fait franc avec vous dès le début: je suis encore personnellement sceptique quant au concept général des stocks de voyage. Oui, les gens déménagent. De plus, la demande refoulée est un vrai phénomène, surtout chez les consommateurs américains relativement impatients. Mais le problème est que des millions de personnes sont toujours préoccupées par la crise du Covid-19. Néanmoins, si je me trompe sur mon point de vue prudent, les investissements liés aux voyages pourraient apporter une rentabilité surprenante.

Premièrement, si vous êtes optimiste quant à une reprise mondiale, vous avez une série de faits non négligeables de votre côté. L’Europe veut principalement des Américains – au moins des dollars américains pour le tourisme. Selon un rapport du New York Times de fin avril 2021, le chef de la Commission européenne a déclaré que l’Union européenne autoriserait les touristes américains vaccinés à visiter. Avec près de 118 millions d’entre nous entièrement vaccinés, cela pourrait être une aubaine pour les voyages.

Deuxièmement, le tourisme représente un catalyseur majeur pour la région européenne. Évidemment, vous avez des endroits comme Paris, la France qui se classe régulièrement parmi les villes les plus visitées au monde. Mais plusieurs petits pays européens sont fortement dépendants du tourisme. Parce que la majorité d’entre nous étions enfermés à la maison, nous avons hâte de sortir de la maison et de dépenser de l’argent. Cela renforce également l’argumentaire haussier des actions de voyage.

Troisièmement, vous avez des hausses à tous les niveaux en matière de transport. En particulier, les voyages aériens ont augmenté de façon encourageante depuis le creux de la pandémie. Par conséquent, si vous pouvez gérer le risque de volatilité, vous voudrez peut-être envisager de jouer sur ces titres de voyage.

Enfin, il peut être intéressant de noter que l’activité économique étant restée au point mort pendant plusieurs semaines aux États-Unis, le taux d’épargne des particuliers a atteint des sommets stupéfiants. Cela se traduit par beaucoup d’argent qui pourrait être dépensé en Europe, ce qui à son tour pourrait renforcer ces stocks de voyages à acheter.

Quand j’ai dit plus haut que les stocks de voyages étaient risqués, je le pensais. Un exemple typique est Ryanair, l’avion de ligne irlandais à très bas prix. Normalement, je ne dirigerais pas avec quelque chose comme l’action RYAAY parce qu’elle est négociée en bourse de gré à gré. Habituellement, si ce n’est pas quelque chose sur le thème de l’OTC, je préfère diriger avec une puce bleue. Vous savez, quelque chose qui ne vous rendra pas riche mais qui ne vous laissera pas dans le caniveau.

Voici le truc fou de Ryanair. C’est le jeu de voyage le plus sûr que vous puissiez obtenir sur cette liste en fonction de l’action commerciale au moment de la rédaction. Contre la session précédente, le stock RYAAY était juste un cheveu sous la parité. Donc, 0% est le meilleur qu’il obtient, du moins en ce qui concerne cette description. Êtes-vous sûr de vouloir vous impliquer dans les voyages?

Si la réponse est toujours oui, Ryanair présente un cas intrigant. En tant que transporteur irlandais, ses avantages sont limités. En même temps, il a une exposition limitée à ce qui se passe avec le reste du monde. Si le tourisme reprenait dans les îles britanniques, RYAAY pourrait bénéficier d’un ascenseur bien visible. Et vous penseriez que ce serait en grande partie un ascenseur net car Ryanair opère principalement en Europe.

Avant d’inclure Air France-KLM sur cette liste de voyages, je me demandais s’il fallait la remplacer par Delta Airlines (NYSE:DAL). Alors que les transporteurs américains laissent beaucoup à désirer à mon avis, Delta impose une forte présence sur les itinéraires de voyage européens. Mais le problème est que Delta est très exposé à la mentalité individualiste américaine. Franchement, c’est probablement l’un des facteurs pour lesquels nous avons mis si longtemps à sortir du désordre du coronavirus.

De plus, DAL a absorbé plus de 3% de succès le jour où j’ai écrit ceci. L’action AFLYY beaucoup plus spéculative – également un nom de gré à gré – a «seulement» pris un coup de 1%. Alors, les doigts croisés, je monte à bord d’Air France-KLM.

Néanmoins, laissez-moi être clair que ce sera un vol turbulent pour votre portefeuille. Selon ., Air France-KLM ne voit aucune preuve d’une reprise des voyages espérée, la société enregistrant une perte d’exploitation plus importante au premier trimestre. De plus, la direction a l’intention de lever des capitaux, ce qui pourrait exercer une pression sur l’action AFLYY.

Pourquoi se donner la peine de l’inclure dans cette liste de voyages? Comme je l’ai dit, je suis sceptique mais j’ai des obligations éditoriales à remplir. Cependant, Air France-KLM n’est pas désespérée. Selon un rapport du Pew Research Center, davantage d’Américains prévoient de se faire vacciner – ou l’ont déjà fait.

Si tel est le cas, ils pourraient stimuler la demande de transporteurs européens. Pourtant, c’est une idée risquée, alors soyez prudent.

Lorsque le coronavirus s’est répandu pour la première fois dans le monde entier, l’un des secteurs les plus durement touchés était celui des voyages; en particulier, ceux qui étaient liés à l’industrie de l’hôtellerie et de l’hébergement ont souffert d’une quantité excessive d’encre rouge. Ce n’était cependant pas une surprise, étant donné la répression des activités non essentielles. Et se détendre dans une station balnéaire quelque part est la quintessence du non-essentiel.

Depuis lors, InterContinental Hotels Group a réalisé une solide reprise, le titre IHG gagnant près de 76% au cours de l’année écoulée. Depuis le début de l’année, les actions ont augmenté de plus de 6%, bien que les investisseurs deviennent clairement nerveux. Au cours des cinq derniers jours, IHG a baissé de près de 4%.

Comme pour les autres stocks de voyages, 2020 a été difficile pour InterContinental Hotels, qui a connu une baisse de ses revenus d’une année à l’autre de 48% à 2,4 milliards de dollars. Par conséquent, la société doit produire pour son prochain rapport de bénéfices ou l’action IHG pourrait connaître une certaine volatilité.

Néanmoins, si vous êtes optimiste quant à un rebond, vous voudrez peut-être maintenir le cap. Comme Air France-KLM l’a noté lors de sa conférence téléphonique sur les résultats, une vaccination accrue pourrait déclencher des réservations de dernière minute. En d’autres termes, vous pourriez encourir un coût d’opportunité si vous vous concentrez uniquement sur les mauvaises nouvelles du moment.

Malgré une marque de renommée mondiale, cela à lui seul n’a pas sauvé les hôtels Hilton de la volatilité. Pour être juste, au cours de l’année écoulée, l’action HLT a augmenté de plus de 90%. Et sur une base cumulative, HLT surpasse actuellement les hôtels InterContinental avec un rendement à deux chiffres (bien qu’à peine à 10%).

Pourtant, la posture technique à court terme devient fragile. Au cours du dernier mois, l’action HLT est en baisse de 2%. Le jour de la rédaction, il a absorbé une perte importante de près de 3%. Honnêtement, un rapide coup d’œil aux données financières révèle que les traders empruntent la voie rationnelle en ce qui concerne l’exposition à Hilton.

L’année dernière, les revenus de la société ont subi une hémorragie de plus de 54% à 4,3 milliards de dollars. Encore plus inquiétant est son rapport sur les résultats pour le trimestre terminé le 31 mars 2021. Dans ce dernier, Hilton a affiché un chiffre d’affaires de 874 millions de dollars, soit une baisse de 54% sur un an et de près de 2% en séquentiel par rapport au quatrième trimestre.

Mais comme avec IHG ci-dessus, ce qui pourrait finir par sauver les hôtels Hilton, c’est la croissance nominale des vaccinations. Ici, je vais être un peu controversé. Selon l’Université de Californie du Sud, «les adultes américains diplômés de l’enseignement supérieur sont beaucoup plus susceptibles de se faire vacciner contre le COVID-19 et de croire en l’innocuité et l’efficacité du vaccin.»

Et qui peut se permettre les hôtels Hilton? Les consommateurs les plus aisés, qui à leur tour sont plus susceptibles d’être éduqués. Bien que les stocks de voyages soient risqués, vous pourrez peut-être faire des profits sur des noms qui s’adressent aux riches.

Respirez et tenez-vous à la barre de sécurité. Expedia est un tour de montagnes russes dont vous ne voulez pas tomber. Si les voyages internationaux vers des régions populaires comme l’Europe reviennent avec enthousiasme, EXPE est l’un des voyages que je pense qu’il ferait bien. Mais les techniques et les fondamentaux actuels ne sont pas agréables. Cela signifie que vous prenez un énorme pari à contre-courant avec des actions EXPE.

Selon un rapport de Bloomberg, Expedia a dépassé les estimations pour son trimestre terminé le 31 mars grâce à un rebond de l’ensemble des voyages. Cela a du sens du point de vue de la demande refoulée. Essentiellement, les gens du monde entier ont dû tout mettre de côté: vacances, remises de diplômes, anniversaires, mariages, etc. Le sentiment de «vengeance au détail» est donc fort. Néanmoins, les comparaisons ne semblent pas très bonnes.

En particulier, les revenus d’Expedia en 2020 ont subi une perte de 57% à 5,2 milliards de dollars. Les ventes du haut de gamme n’ont pas été aussi faibles depuis 2013, ce qui laisse beaucoup de doutes. Cependant, je dois noter que les ventes d’Expedia ont augmenté séquentiellement de plus de 35%, ce qui laisse espérer que les voyages exploseront pour de bon.

Ce sont de bonnes nouvelles. Quelqu’un doit le dire au marché, cependant, car l’action EXPE a perdu 6% à la séance du 12 mai. Si vous voyez quelque chose que le reste d’entre nous ne voit pas, cela pourrait être un énorme gagnant. Mais c’est un risque gargantuesque.

Nous allons entrer dans le royaume des fous avec les deux derniers titres de voyage de cette liste, à commencer par les expéditions Lindblad. Spécialiste des expériences de voyage qui vont bien au-delà des sentiers battus, Lindblad est l’entreprise que vous recherchez lorsque vous en avez assez d’un autre voyage à la Tour Eiffel.

Au lieu de cela, la société vous accueille avec des opportunités d’explorer les trésors naturels mystiques de l’Islande. Ou si vous avez vraiment le bogue de l’exploration et que vous voulez devenir amiral Byrd, vous pouvez faire un voyage en Antarctique. Mais le principal problème avec l’action LIND est que la société sous-jacente a un public limité, ce qui signifie qu’elle a été dévastée par la pandémie.

En 2020, Lindblad n’a généré que 82,4 millions de dollars de revenus, en baisse de 76%. En effet, du deuxième au quatrième trimestre de l’année dernière, il n’a affiché que 1,12 million de dollars. Alors que les choses commencent à s’améliorer séquentiellement, c’est une comparaison approximative. Au premier trimestre 2021, Lindblad a enregistré un chiffre d’affaires de moins de 2 millions de dollars.

Fondamentalement, à moins que vous ne soyez un spéculateur extrême, vous devriez rester à l’écart des actions LIND. Cependant, il est possible que, parce que Lindblad s’adresse aux riches et aux éduqués (qui sont plus susceptibles de se faire vacciner), cela puisse être une idée positive surprenante.

Je vais être franc avec vous: j’ai des réserves extrêmes sur Norwegian Cruise Line. Là encore, c’est un article sur les stocks de voyage à acheter, alors nous y sommes. Néanmoins, je n’achèterais pas d’actions NCLH à moins que vous ne puissiez gérer un risque de baisse sévère.

Pourquoi ce pessimisme, vous vous demandez peut-être? Eh bien, mis à part le fait que les stocks de voyages liés à l’industrie des navires de croisière ont subi des pertes catastrophiques, c’est aussi le seul secteur qui a tardé à démontrer toute preuve d’une reprise.

Par exemple, en 2020, les revenus ont chuté de 80% presque incroyable à 1,28 milliard de dollars. Bien sûr, la majeure partie de cela provenait des résultats du premier trimestre 2020. Les trimestres suivants ont été une catastrophe, y compris les données préliminaires pour le premier trimestre 2021. Les revenus s’élèvent à 3,1 millions de dollars, ce qui est tout simplement une catastrophe. Sans surprise, la dette à long terme a grimpé à 12,2 milliards de dollars, ce qui est tout simplement stupéfiant.

Encore une fois, la seule grâce qui sauve serait les vaccinations à grande échelle. De plus, les personnes âgées de 65 ans et plus aux États-Unis sont les plus désireuses de se faire vacciner, 84% de cette population ayant reçu au moins un vaccin et près de 72% entièrement vaccinés. Et qui est le plus susceptible de faire des croisières? Personnes âgées.

