7 titres pour les fans du drame policier familial Netflix

L’une des meilleures émissions de Netflix se termine avec sa quatrième saison à venir. Le drame familial policier Ozark a été un grand succès pour le streamer, et pour cause. Mais que devriez-vous regarder une fois que vous êtes tous rattrapés et que vous voulez plus d’émissions comme Ozark ?

Lorsqu’un criminel en col blanc met en colère les mauvaises personnes, il déménage sa famille dans les Ozarks pour repartir à neuf, sans pour autant laisser son passé criminel derrière lui. Laissé avec une énorme dette envers son ancien employeur, le comptable Marty Byrde commence à blanchir de l’argent dans sa nouvelle maison pour réparer. Au fil des saisons, les Byrde s’impliquent tous plus activement dans l’entreprise familiale, se faisant des tonnes d’argent et quelques ennemis en cours de route, tout en s’acclimatant à leur nouvelle maison.

Si cela ressemble à votre type d’émission, consultez le lien ci-dessous pour la regarder sur Netflix. Si vous êtes déjà un fan, lisez la suite pour savoir quoi regarder ensuite.

Lignée

La famille peut être un meurtre, parfois littéralement. Un autre original de Netflix, Bloodline est une série solide sur une famille de Floride dans le désarroi lorsque le fils prodigue Danny revient, apportant avec lui des souvenirs de traumatismes familiaux. Les Rayburn sont une famille parfaite à l’extérieur, mais sous la surface se cachent des secrets et des trahisons, tous menant finalement au meurtre. La première saison de cette émission comme Ozark voit les enfants Rayburn (tous grands) tuer leur frère dans le premier épisode. Revenant à son arrivée à la maison, la saison explique ensuite comment la famille a atteint ce point désespéré et tragique.

Si vous aimez voir un côté plus sombre de Jason Bateman à Ozark, vous voudrez peut-être consulter The Outsider. La mini-série HBO, basée sur le roman de Stephen King, voit le comique Arrested Development dans l’un de ses rôles les plus tordus. Lorsqu’un enfant est retrouvé brutalement assassiné, tous les signes indiquent son entraîneur de la petite ligue. Le seul problème, c’est que l’homme a un alibi hermétique. Alors, comment un homme peut-il être à deux endroits à la fois ? Ce polar surnaturel est un regard intelligent et dérangeant sur une enquête qui exige la foi en quelque chose de trop effrayant pour être accepté.

Lorsque Netflix a annoncé pour la première fois Ozark, cela ressemblait à une tentative de tirer profit de la popularité de Breaking Bad d’AMC avec des thèmes et un ton similaires. Ozark a plus que prouvé sa valeur par lui-même, mais c’est toujours du même genre avec Breaking Bad. Cette dernière émission voit le professeur de chimie aux manières douces Walter White se tourner vers une vie de crime, cuisinant de la méthamphétamine de haute qualité, apparemment pour soutenir sa famille après un diagnostic de cancer. Ce choix le voit s’enfoncer de plus en plus dans un monde criminel dangereux, gravissant les échelons tout en mettant en danger la famille qu’il prétend vouloir protéger.

La côte des moustiques

La côte des moustiques ressemble peut-être le plus au suivi spirituel d’Ozark. Il suit également une famille de hors-la-loi, dirigée par un mari et un père particulièrement téméraire. La famille Fox vit dans la clandestinité. La raison n’est pas tout à fait claire, mais lorsque les autorités américaines les rattrapent, elles se tournent vers le Mexique et une vague promesse de sécurité. La première saison de cette adaptation du célèbre roman du même nom de Paul Theroux voit les Renards en fuite, avec à la fois les forces de l’ordre et les chefs du crime à leurs trousses. Apple a donné le feu vert à une deuxième saison de la série qui, espérons-le, répondra à quelques questions assez importantes posées lors de la première saison.

Si vous voulez une autre émission de poisson hors de l’eau comme Ozark, la comédie noire de HBO, Barry, pourrait vous convenir. Le tueur à gages déprimé du Midwest Barry Berkman se rend à LA pour tuer une marque, mais lorsqu’il suit l’homme, un aspirant acteur, dans un cours d’improvisation, il se rend compte que c’est peut-être la communauté qu’il recherchait. Barry essaie de se réinventer, commençant une nouvelle vie en tant qu’acteur. Bien sûr, son ancienne vie refuse de le laisser partir, et il se retrouve bientôt poursuivi par les personnes dangereuses de son passé qui n’en ont pas tout à fait fini avec lui.

Narcos : Mexique

Une grande partie d’Ozark concerne les cartels de la drogue mexicains et l’héritage pas si rose de la guerre américaine contre la drogue. Pourquoi ne pas regarder un autre original de Netflix qui plonge dans l’histoire de la guerre désordonnée de la drogue, après la formation de réseaux de trafic dans les années 1980, et les tentatives de la DEA pour arrêter la vente de drogue à travers les frontières. Narcos : Mexique est la continuation du succès précédent de Netflix, Narcos. Il présente de solides performances de Diego Luna, Michael Peña, Scoot McNairy et bien d’autres.

Un homme essaie de repartir à neuf pour échapper à son passé criminel et à ceux qui lui feraient du mal. Cela ressemble beaucoup à la prémisse d’Ozark, mais c’est aussi une description parfaite de Sneaky Pete, qui a duré trois saisons sur Amazon Prime Video. Il existe des différences assez importantes entre les deux émissions, mais Sneaky Pete est un excellent choix pour tous ceux qui recherchent des émissions comme Ozark. Lorsque l’escroc Marius sort de prison, il prend l’identité de son compagnon de cellule Pete pour échapper au gangster qui veut sa mort. Bien sûr, cela signifie assumer l’identité même avec la famille de Pete, qui n’a aucun moyen de savoir qu’elle n’a pas affaire à un membre de sa famille dont il est séparé.

