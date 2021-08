7 types de régimes d’assurance-maladie : caractéristiques, avantages, comment ils fonctionnent – expliqué

Certains d’entre eux sont essentiels et ne doivent pas être ignorés tandis que d’autres peuvent être ajoutés pour couvrir les risques sur tous les fronts.

Depuis l’épidémie de Covid-19, le besoin de disposer d’une assurance maladie adéquate s’est fait sentir par tous. Mais, lorsqu’il s’agit d’acheter une police d’assurance maladie, il y a souvent une confusion quant à la police d’assurance maladie à acheter. Il existe, après tout, une variété de couvertures santé et faire le bon choix devient parfois difficile. Et, contrairement à l’assurance-vie qui doit être souscrite au nom du soutien de famille, assurez-vous de souscrire une police d’assurance maladie au nom de tous les membres de la famille.

En plus d’acheter la bonne police d’assurance maladie, il est tout aussi important de conserver une couverture adéquate afin que les factures d’hôpital soient payées par les assureurs et que vous n’ayez pas à payer la facture de votre poche. Et, rappelez-vous, rien n’appelle la meilleure police d’assurance maladie, choisissez celle qui est de nature complète avec une couverture maximale.

Voyons 7 différents types de régimes d’assurance maladie et ce qu’ils ont à offrir. Certains d’entre eux sont essentiels et ne doivent pas être ignorés tandis que d’autres peuvent être ajoutés pour couvrir les risques sur tous les fronts.

1. Régime individuel d’assurance-maladie

Lorsque vous cherchez à souscrire une assurance maladie pour vous-même, le plan que vous devrez souscrire est le plan d’assurance maladie individuel, également communément appelé Mediclaim. Ils doivent être achetés au nom de l’individu et, par conséquent, la prime est basée sur l’âge, la somme assurée de l’acheteur. Ce sont des polices d’indemnisation, c’est-à-dire qu’elles remboursent les dépenses réelles engagées jusqu’à concurrence du montant de la couverture que vous souscrivez. Ils couvrent les frais si vous êtes hospitalisé pendant au moins 24 heures.

2. Plans flottants familiaux

Un régime familial flottant est en grande partie le même qu’un régime d’assurance-maladie individuel. Les prestations restent en grande partie les mêmes, mais la somme assurée peut être utilisée par tout ou partie des membres de la famille et non par une seule personne. Par exemple, au lieu d’acheter une couverture d’assurance maladie de Rs 3 lakh pour chaque membre de la famille de quatre personnes, si vous achetez un plan Family Floater pour Rs 9 lakh, chaque membre peut bénéficier d’avantages jusqu’à Rs 9 lakh par opposition à Rs 3 lakh dans l’instance précédente. La prime de ces plans est inférieure à celle des plans d’assurance-maladie individuelle.

3. Régimes d’assurance maladies graves

Contrairement à un régime mediclaim, le régime maladies graves, quels que soient vos frais d’hospitalisation, paie la totalité de la somme assurée lors de la survenance de la maladie spécifiée. Tous les assureurs couvrent 10 à 12 maladies graves majeures ou même plus, dont certaines sont le cancer, le pontage aortocoronarien, la crise cardiaque, l’accident vasculaire cérébral, l’insuffisance rénale, la chirurgie de l’aorte, le remplacement valvulaire cardiaque, la transplantation d’organe majeur et la paralysie.

4. Plan de trésorerie d’hôpital quotidien

Comme son nom l’indique, un plan Daily Hospital Cash est un plan d’assurance maladie dans lequel l’assuré paie un montant fixe sur une base quotidienne lorsque les assurés sont hospitalisés. Quelle que soit la facture de l’hôpital, y compris le loyer de la chambre, les honoraires du médecin et autres frais, le plan Daily Hospital Cash paiera en fonction du nombre de jours choisi par l’assuré.

5. Politique d’Arogya Sanjeevani

Si vous êtes trop confus car différents assureurs proposent différentes variantes et fonctionnalités dans leurs polices de santé, alors c’est le plan à acheter. Comme les caractéristiques et les avantages des plans de couverture santé peuvent différer d’un assureur à l’autre, il existe l’assurance maladie standard proposée par toutes les compagnies d’assurance pour vous aider à acheter un plan standard. Demandez la police Arogya Sanjeevani, qui est la police d’assurance maladie standard, auprès de votre assureur et achetez-la. Le produit d’assurance maladie standard vise à répondre aux besoins de base en matière de santé, en portant des termes de police similaires et en permettant une portabilité transparente entre les assureurs. La politique d’Arogya Sanjeevani ne sera qu’une politique d’indemnisation, ce qui signifie qu’elle fonctionnera sur une base de remboursement.

6. Politique de Corona Kavach

La police Corona Kavach est une police d’assurance maladie spécifique couvrant les factures d’hôpital uniquement en raison de Covid-19. Ils ne sont disponibles qu’avec les assureurs généraux et maladie et ce sont des plans basés sur l’indemnisation dans lesquels la facture d’hôpital est remboursée.

7. Politique de Corona Rakshak

La police Corona Rakshak est également une police d’assurance maladie spécifique couvrant les factures d’hospitalisation uniquement en raison de Covid-19, mais est disponible auprès de tous les assureurs, y compris les compagnies d’assurance-vie. Dans la police Corona Rakshak, 100 pour cent de la somme assurée doivent être payés au preneur d’assurance car il s’agit d’un plan basé sur les prestations.

