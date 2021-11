7 voitures que vous ne pourrez pas acheter en Espagne pour différentes raisons | Moteur

Il y a des modèles que nous aimons, mais que, malheureusement, nous ne pourrons jamais acheter en Espagne. Voici 7 voitures intéressantes qui sont vendues sur d’autres marchés.

Les différents constructeurs automobiles définissent leur gamme de produits dans chaque pays ou zone géographique, en fonction d’une série de critères, tels que les besoins ou les habitudes du public cible. Et il y a des modèles que, malheureusement, nous ne verrons jamais ici. Ensuite, nous vous proposons 7 voitures que vous ne pouvez jamais acheter en Espagne et ils en valent la peine.

Il existe de nombreuses voitures qui sont commercialisées sur d’autres marchés et que nous ne pouvons pas voir en Europe pour différentes raisons, principalement parce qu’elles ne sont pas conformes aux réglementations sur les émissions et, d’autre part, en raison de la tendance vers les véhicules SUV.

Mais ce sont des voitures très intéressantes, avec une mécanique puissante et des comportements dynamiques que plus d’un aimerait, au moins, avoir la possibilité d’acheter. Nous allons avec eux.

Subaru WRX

Nous commençons par l’une des dernières arrivées, la Subaru WRX. La légende de la marque japonaise revient près de 20 ans plus tard avec une image très agressive et sportive, suivant le langage de conception des derniers produits Subaru.

Il est équipé d’un moteur boxer quatre cylindres turbocompressé et 2,4 litres qui produisent 271 ch et 349 Nm de couple, associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou automatique CVT type variable en continu. De plus, comme il est de tradition dans la marque, il équipe le système Traction intégrale symétrique, avec distribution active du pair.

Toyota Land Cruiser 300

Ça nous fait très mal quand un véhicule qui est sur le marché européen depuis plusieurs décennies nous quitte, mais c’est comme ça. Le nouveau Toyota Land Cruiser 300 n’est pas prévu d’arriver dans notre pays. En fait, Toyota a déjà retiré le Land Cruiser série 200.

Nous parlons d’un véhicule tout-terrain puissant, en termes de taille (près de cinq mètres) et de moteurs, avec Blocs V6 essence et diesel, avec 415 et 309 ch, respectivement. Il propose une version sept places et un équipement technologique véritablement luxueux.

Mazda 3 turbo

La Mazda 3 est l’une des compactes les plus spectaculaires du segment C, tant au niveau de l’esthétique que de la qualité des finitions. Et il s’accompagne d’une offre intéressante, bien que réduite, de moteurs atmosphériques et micro-hybrides.

Une mention spéciale mérite le révolutionnaire Moteur Skyactiv-X, qui combine le fonctionnement d’un moteur à essence avec celui d’un diesel.

Cependant, dans États Unis profitez d’une variante beaucoup plus performante et excitante, équipée d’un Moteur 2.5 turbo avec 250 ch, associé à une boîte de vitesses automatique et Traction intégrale i-Active AWD.

Suzuky Jimny

Le Jimny est l’un des rares SUV purs qui est resté sur le marché et à un prix très compétitif, mais il a cessé d’être vendu en Espagne en raison de ses émissions élevées.

Récemment, Suzuki a présenté une mise à jour de son 4×4 mais pour le moment uniquement pour le marché asiatique, disponible en deux versions : Jimny Sierra et Jimny. Parmi les nouveautés, le système se démarque Commencer arrêter, ce qui réduit la consommation et les émissions de CO2.

En termes d’équipement, le modèle commercialisé au Japon comprend phares automatiques et un enjoliveur de roue de secours arrière. Pour le moment, on ne sait pas si la marque proposera ces nouveautés dans le modèle qu’elle commercialisera en dehors du marché asiatique.

Nissan Z 2022

Une ode à la série Nissan Z que, malheureusement, nous ne verrons pas en Espagne. La Nissan Z est l’une des voitures de sport les plus réussies qui a été renouvelée avec une esthétique rétro, en hommage à la légendaire 240 Z.

Il est équipé d’un Moteur V6 turbo de 3,0 litres développant 400 ch et 475 Nm de couple, envoyé directement à l’essieu arrière via une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Et les systèmes d’aide à la conduite les plus modernes ne manquent pas. C’est vraiment dommage de ne pas pouvoir profiter de ce coupé.

Ford Bronco

Pour les amateurs de conduite tout-terrain et de SUV purs, c’est une mauvaise nouvelle que le Ford Bronco n’atteigne pas l’Europe et, par conséquent, l’Espagne. Un véhicule qui connaîtrait un grand succès, grâce à son design rétro, maintenant que les restomods sont à la mode.

Un vrai 4×4 qui allie esthétique classique et la dernière technologie et offre de nombreuses options de personnalisation pour que votre Bronco soit différent des autres. Tout cela, accompagné d’une mécanique puissante et de différents systèmes de traction intégrale.

Honda Civic Si

La marque japonaise a récemment présenté la nouvelle Honda Civic Si, qui est le prélude à la plus radicale Civic Type R. Malheureusement, la Civic Si ne sera produite que sur certains marchés, comme les États-Unis, et n’arrivera pas en Espagne.

Cette Civic est animée par un Moteur 1.5 turbo avec 203 ch et 260 Nm de couple, avec la technologie VTEC, associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports avec des courses plus courtes que le modèle conventionnel.

Cet article a été publié dans Autobild par lvaro Escobar.