7 voitures qui ont été très importantes dans l’histoire de Ford | Moteur

En plus d’un siècle d’histoire, Ford a parcouru un chemin qui a été parfois difficile et formidable à d’autres. Cependant, ce qui est incontestable, c’est qu’il était et qu’il est l’un des constructeurs automobiles le plus important de la planète.

À la suite de tout le travail, à la fois dans la rue et sur les circuits, ils ont laissé quelques bijoux pour la postérité qui ne sera jamais oubliée. Ce sont, du plus ancien au plus moderne, 7 modèles qui ont marqué la vie de la Ford Motor Company.

Ford modèle T

Les débuts de l’industrie automobile moderne ont sans aucun doute commencé avec la Ford modèle T. Plus que 15 millions d’unités entre 1908 et 1927, avec un prix mesuré qui a facilité son acquisition par la société de l’époque.

A porté un moteur 4 cylindres en ligne de 2,9 litres qui a produit … seulement 20 ch. Bon, pour l’époque c’était pas mal. Et sa consommation à cinq kilomètres était d’un litre. Au moins dans les années 1920, l’essence n’aurait pas dû être aussi chère qu’aujourd’hui.

Aujourd’hui, ils sont très appréciés et sont l’un des fondements de la culture américaine. ‘tige chaud’.

Ford F-1

Camionnette Ford F-1 a frappé la scène américaine en 1948 – une année charnière pour l’entreprise. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les affaires de guerre ont pris fin, et Ford a exploré de nouveaux marchés dans lequel entrer.

Fourgons et camions Ils ont offert le début de la sortie de la crise interne que connaissait l’entreprise, et à cet égard le Ford F-1 a été lancé : un pick-up à cabine large avec une partie arrière assez large.

Adopté moteurs 6 cylindres 3,7 litres en ligne et 95 ch Oui Moteurs V8 à tête plate 3,9 litres et 100 ch. Le F-1 est considéré comme le premier Récupérer l’histoire, et inauguré la célèbre gamme Ford F, dont l’exposant maximal actuel est le Ford F-150 Raptor.

1949 Ford

La Ford 1949 Il s’agissait d’une refonte des versions précédentes qui incluait une multitude d’options de carrosserie, telles que coupés, chevrons, berlines Oui wagon. Il est venu monter un moteur 6 cylindres 3,9 litres en ligne et un V8 de 3,7 litres qui, avec l’élégance intrinsèque du modèle, en ont fait un succès.

Et c’était essentiel, car après mort d’Henry Ford en 1947, l’entreprise se trouve dans une situation critique. Son fils, Henry Ford II, a supervisé le projet et le jour de la présentation en 1948, ils ont été réalisés 100 000 commandes.

Par curiosité, en 1951, Ford a présenté la version O-Matic de transmission automatique, ce qui était déjà un luxe pour l’époque.

Shelby Cobra (1967)

Carroll Shelby est entré dans la sphère Ford dans les années 1960 pour révolutionner la marque. Son premier jalon a été une licence qui lui a permis d’importer aux États-Unis depuis le Royaume-Uni. le Cobra AC, connu en Amérique sous le nom Cobra Shelby.

À la demande de Shelby, un Ford V8 4,8 litres pour créer le Shelby Cobra Daytona, une voiture de course similaire à la Cobra standard mais avec un toit rigide qui a participé au Championnat du Monde des Marques et dont seulement six unités.

La Cobra est actuellement une voiture très appréciée qui peut atteindre des chiffres de 5,5 millions de dollars aux enchères, comme cela s’est produit avec le version 427 Super Serpent.

Ford GT40 (MK II)

De l’histoire de Ford GT40 Le film ‘Le Mans 66’ est sorti, et ce n’est pas étonnant. En résumé, Ford était intéressé à acheter Ferrari, mais Il Commendatore, Enzo Ferrari, les a humiliés à sa proposition. À tel point que chez Ford, ils étaient enragés au point de vouloir une « vendetta ».

Et cette vengeance aurait lieu dans le 24 heures du Mans. Pour ce faire, ils ont construit une voiture de course avec l’aide de Eric Boradley (Président de Lola Cars), Carroll Shelby (Président de Shelby American), une multitude d’ingénieurs d’entreprises comme Aston Martin et de célèbres pilotes comme Bruce Mcclaren, Ken milles ou Mario Andretti.

Finalement, un prototype fut construit qui parcoura les 2 000 km de Daytona en 1965, où Miles et Lloyd Ruby remportèrent le première victoire. Cela sera suivi de beaucoup d’autres dans Sebring, Marques Hatch et surtout dans Le Mans.

Son V8 américain a battu le Ferrari 330 P4 et il a remporté la célèbre épreuve française à quatre reprises, de 1966 à 1969. La première, donnant lieu à la photo emblématique des voitures de course Miles-Hulme, McLaren-Amon et Bucknum-Hutcherson franchissant la ligne d’arrivée en même temps.

Comme triste fait dans une grande histoire, Ken Miles est décédé cette même année 1966 dans le test d’une Ford GT40 qui évoluait sur le circuit de Riverside, en Californie. Grâce à cet accident et à celui qui a aussi causé la mort de walt hangsen, Ford a installé un cage de sécurité dans la voiture.

C’est cette cage de sécurité (l’une des premières de l’histoire) qui a sûrement sauvé la vie de Mario Andretti peu plus tard dans l’édition de 1967 Le Mans.

1967 Ford Mustang (première génération)

La Ford Mustang est une voiture de sport de style ‘muscle-car’ produit par Ford de 1964 à nos jours. exister six générations autres que Mustang qui comprennent des préparations faites par Shelby américain avec le célèbre insigne de cobra. En fait, l’édition la plus connue est la ’67 Eleanor GT500‘.

La plupart des experts s’accordent à dire que le modèle de 1967, conçu par Don kopka après être venu chez Ford de Chrysler, c’est le meilleur des classiques et peut-être à ce jour. Il a supprimé de nombreux angles droits et arrondi sa forme, offrant un corps beaucoup plus moderne et élégant.

Il a été confronté en son temps à des boules de feu comme le Barracuda de Plymouth, la Chevrolet camaro ou la Dodge Challenger. Un temps de compétition où, comme vous l’avez vu, certains noms ont perduré jusqu’à ce jour.

Ford Mustang Shelby GT500

Actuellement, le Ford Mustang Shelby GT500 C’est l’exposant maximal de l’esprit sportif de Ford avec la dernière génération de la GT40 susmentionnée.

Cette Shelby GT500 est une édition spéciale Mustang modifiée par la société fondée par Carroll Shelby. A un Moteur V8 suralimenté de 5,2 litres avec une transmission semi-automatique Tremec à double embrayage de 7 vitesses. En tout, 770 ch Oui 847 milles nautiques de couple à 5 000 tr/min avec du carburant à indice d’octane 93.

De plus, vous pouvez ajouter un ensemble en fibre de carbone axé sur la piste avec roues de 20 « , rangée de sièges arrière retirée, becquet, coupelles de suspension réglables, sièges avant Recaro, diffuseur et talon redessiné.

A l’intérieur, il ne néglige pas le divertissement, avec un large écran multimédia, FordPass Connect et un système audio à neuf haut-parleurs. Mais bien sûr, pour un amoureux des moteurs, c’est la chose la moins importante au volant d’une telle bête !

Cet article a été publié dans Top Gear par Rodrigo García Vita.