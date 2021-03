7 Vous adorerez la plage et le dos

Us Weekly a des partenariats d’affiliation afin que nous puissions recevoir une compensation pour certains liens vers des produits et services.

Pourquoi a-t-on l’impression de ne jamais avoir assez de maillots de bain? Eh bien, nous ne le faisons probablement pas. Il y a aussi le problème des maillots de bain que nous avons déjà tout simplement pas tout à fait à la hauteur. Peut-être que nous n’aimons pas la coupe ou la couleur était fade dans la vraie vie. Quelle que soit la raison pour laquelle vous achetez plus de maillots de bain, nous sommes là pour vous soutenir et vous aider!

Cette fois-ci, nous parlons de deux pièces. Nous savons – ils peuvent être polarisants. Mais quand vous essayez le parfait pour la première fois? Il y a peu de meilleurs sentiments. Nous en avons trouvé sept conçus pour flatter et impressionner sur Amazon, donc si vous êtes prêt pour cela, nous le sommes aussi. Il est temps de secouer la plage! Découvrez nos choix ci-dessous:

Ce bikini découpé

A quel point ce bikini est-il mignon? Les découpes montrent juste assez de peau et le haut offre un excellent maintien, presque comme un soutien-gorge de sport – mais beaucoup plus mignon!

Voyez-le!

Obtenez le bikini dos nu uni en velours CUPSHE avec découpe pour seulement 27 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 28 juin 2020, mais sont sujets à changement.

Ce bikini taille haute

Les bas de cet ensemble de bikini ne sont pas seulement taille haute pour accentuer votre silhouette, mais ils sont même froncés pour un meilleur contrôle du ventre!

Voyez-le!

Obtenez le bikini taille haute Aqua Eve pour seulement 27 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 28 juin 2020, mais sont sujets à changement.

Ce Bikini Flouncy

Ce bikini vous offre également une excellente couverture et un bon contrôle du bas, mais aussi un haut volant super amusant!

Voyez-le!

Obtenez le bikini taille haute Heat Move Retro Flounce à partir de seulement 13 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 28 juin 2020, mais sont sujets à changement.

Ce bikini à pompons

À quel point cet ensemble de deux pièces est-il adorable? Les pompons sur le haut et le bas sont le toucher parfait, et les panneaux sur le bas taille haute sont parfaits pour la mise en forme et la couverture!

Voyez-le!

Obtenez le bikini à pampilles deux pièces taille haute Bdcoco à partir de seulement 10 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 28 juin 2020, mais sont sujets à changement.

Ce tankini sportif

Vous voulez une couverture sans en faire trop? Alors ce tankini est fait pour vous. Il a une coupe plus ample aussi, donc vous ne vous sentirez jamais comme si vous n’êtes pas «prêt pour le maillot de bain»!

Voyez-le!

Obtenez le tankini imprimé à motif push-up Diukia pour femmes à partir de seulement 24 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 28 juin 2020, mais sont sujets à changement.

Ce bikini intemporel

Ce bikini taille plus ne se démodera jamais. C’est un design amélioré de la forme triangulaire préférée de tout le monde, conçu pour être sérieusement flatteur de haut en bas!

Voyez-le!

Obtenez le maillot de bain taille haute taille haute avec contrôle du ventre Sovoyontee à partir de seulement 20 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 28 juin 2020, mais sont sujets à changement.

Ce bikini bandeau

Cet adorable bikini sans bretelles est au service de l’ambiance cottagecore et nous sommes là pour cela. De plus, il a un rembourrage amovible et un bas taille haute – et des détails de volants de rêve!

Voyez-le!

Obtenez le bikini bandeau 2 pièces Aleumdr à partir de seulement 20 $ chez Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 28 juin 2020, mais sont sujets à changement.

