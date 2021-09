70 000 voyages à Malaga et de meilleures données qu’en 2019

Nouvelles connexes

BlaBlaCar reprend le pouls de son activité. Après quelques mois compliqués pendant lesquels la pandémie a rendu difficile les déplacements avec des inconnus dans des voitures partagées, le réseau social connaît un rebond de ses données. Ce n’est que l’été dernier que plus de 70 000 voyages ont été effectués à Malaga.

De la compagnie, ils indiquent qu’entre juin et septembre 2021, plus d’un million de voyages ont été effectués, atteignant des maximums dans les opérations à partir d’août. Durant cette période, les provinces avec le plus grand nombre de trajets en BlaBlaCar ont été : Madrid, Valence, Grenade et Malaga. L’Andalousie reste la communauté autonome la plus active.

Selon les propres sources de la société, Malaga a atteint les niveaux d’activité de 2019 fin juillet, “un mois avant le reste de l’Espagne”. En ce sens, ajoutent-ils, “en août, il était supérieur de 10 % à son activité du même mois“de l’été dernier avant la pandémie de coronavirus.

Pour trouver une explication à ces données, de BlaBlaCar ils confirment qu’il y a un élément clé : le télétravail. Il y a eu une augmentation exponentielle des mouvements vers les côtes. Dans le cas de Malaga, “En plus des trajets quotidiens du week-end, il y a eu de nombreux navetteurs de longue durée pour travailler à partir de là“, confirment-ils.

Graphique comparatif 2019-2021. BlaBlaCar

En plus de ces données de récupération pour le réseau social, il faut ajouter que l’Andalousie est historiquement la communauté autonome avec le plus d’activité : un tiers des six millions d’utilisateurs enregistrés dans BlaBlaCar sont andalous et 400 000 sont Malaga.

Le directeur des opérations de BlaBlaCar en Espagne et au Portugal, Florent Bannwarth, souligne que «La voiture partagée a été positionnée comme l’une des alternatives préférées et les plus sûres pour voyager en raison de la minimisation des contacts, économies et connexion point à point”.

En ce sens, Bannwarth affirme que « cette tendance, par rapport aux autres options de mobilité, a augmenté de façon exponentielle depuis la levée des restrictions de mobilité “. Quelque chose que l’entreprise a compris comme” un moment clé “.” En plus d’être l’une des options les moins chères, elle a pu offrir une large connexion avec les petites villes qui ont été limitées dans leurs options de voyage dans le contexte de la pandémie », conclut Bannwarth.

