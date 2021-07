70 athlètes espagnols ont obtenu leur pass pour Tokyo dans la Comunitat de l’Esport

12/07/2021 à 17h18 CEST

Sport.es

La Fondation Trinidad Alfonso, dans leurs efforts pour faire de la Communauté Valencienne une référence dans le monde du sport, a promu une série d’initiatives et d’événements pour le positionner comme un tterritoire clé dans les mois précédant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Pour ce faire, il a promu, depuis 2019, le programme pré-olympique PAC_CV, avec l’intention d’attirer deux types d’événements dans la Communauté valencienne. D’une part, des tournois préparatoires et/ou qualificatifs pour Tokyo et, d’autre part, des concentrations d’équipes nationales de haut niveau.

À la suite de ce programme de travail, La Communauté Valencienne a été le cadre dans lequel 70 athlètes espagnols ont obtenu leur qualification pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ajouté aux 8 concentrations d’équipes nationales qui ont été produites (le combiné basket-ball masculin et féminin, hockey et handball, le soccer masculin et le Judo International Training Camp) fait Plus de 150 des athlètes espagnols qui seront à Tokyo cet été sont passés par la Comunitat de l’Esport à un moment donné de leur préparation olympique et paralympique. A ceux-ci s’ajoutent un bon nombre d’athlètes internationaux, notamment des athlètes, qui grâce à la Marathon Trinidad Alfonso EDP de Valence, ils ont obtenu dans la Cité de la Course à pied la note minimale pour participer au rendez-vous dans le pays japonais.

Le premier athlète à atteindre le passeport pour Tokyo était le lanceur de marteau Javier Cienfuegos, en août 2019, au Championnat d’Espagne d’athlétisme en plein air. Après lui, peu de temps après, l’Espagne a ajouté le classement des équipes masculines et féminines de hockey sur gazon. Les deux combinés ont atteint le carré dans le pré-olympique de hockey tenue au centre sportif Virgen del Carmen de Beteró. Les deux équipes, par ailleurs, étaient concentrées à Valence jusqu’à la semaine dernière.

En décembre dernier, la Fondation Trinidad Alfonso a promu la célébration de la Open international de natation de Castellón, dans laquelle les meilleurs nageurs d’Espagne se sont réunis à la recherche du minimum qui leur permettrait d’obtenir un billet pour Tokyo. Au total, 8 athlètes ont obtenu jusqu’à 12 notes minimales pour les Jeux, dont celles de Mireia Belmonte

S’il y avait un événement de branding prolifique, c’était le Marathon Trinidad Alfonso EDP de Valence. Jusqu’à 61 minimums ont été atteints le 6 décembre dans un test qui s’est déjà imposé comme l’une des grandes références dans le monde. Sur ces 61, 9 étaient des coureurs espagnols, bien que seuls six d’entre eux aient finalement été choisis pour se rendre à Tokyo : les trois Olympiens Ayad Lamdassem, Dani Mateo Oui Elena Loyo, et les paralympiens Alberto Suarez, Gustavo Nieves Oui Mari Carmen Paredes.

En mars de cette année, c’est l’équipe féminine de handball qui s’est qualifiée pour Tokyo au Handball pré-olympique organisé à Lliria.

Par ailleurs, enfin, le réunion d’athlétisme tenue à Castellón En juin dernier, il a décerné le billet olympique à trois autres Espagnols : Fatima Diamé, au saut en longueur, et Saul Ordoñez Oui Sanchez Valladares à 800 mètres.

Concentrations, tournois et matchs préparatoires

En plus de ces épreuves qualificatives, la Comunitat de l’Esport a également été le cadre choisi par différentes équipes pour préparer la grande épreuve olympique. La Equipe nationale de football s’entraînait à Benidorm et celui de basketball Il a joué le 3 juillet une rencontre préparatoire contre l’Iran dans le pavillon de la Fuente de San Luis. le basket-ball féminin combinéDe plus, il s’est concentré en jouant le dernier Eurobasket, également dans le pavillon de la capitale valencienne. Aussi ils équipes nationales de handball Ils se sont concentrés dans la Communauté valencienne pour préparer les jeux.

La province d’Alicante a également été le théâtre de deux grands événements à saveur olympique, le Camp d’entraînement international de judo d’Alicante, célébrée en mai dernier, et la Badminton international espagnol Iberdrola, à La Nucía. Le premier d’entre eux a eu la participation de 55 des meilleurs judokas du monde ; tandis que dans le second était l’une des grandes références nationales, Pablo Abian, en plus de neuf autres athlètes internationaux qui seront également aux Jeux.