70% des Américains désapprouvent la façon dont Biden a géré l’Afghanistan ⋆ 10z viral

Le premier sondage publié après l’effondrement de Kaboul indique qu’une majorité d’Américains désapprouvent la gestion par le président Joe Biden du retrait des troupes afghanes.

Menée entre le 14 et le 15 août, l’enquête Convention of States Action et Trafalgar Group a révélé que près de 70 pour cent des personnes interrogées n’approuvent pas la gestion du retrait du président en Afghanistan. Environ 60 % des 1 084 personnes interrogées sont « fortement désapprouvées ».

En termes d’opérations militaires en Afghanistan, 80% ont indiqué qu’ils “désapprouvent fortement”. La plupart des participants, environ 39 pour cent, étaient des démocrates et 35,6 pour cent des personnes interrogées étaient des républicains, suivis par un quart qui s’identifient comme non partisans ou autres.

L’enquête, qui a été menée auprès d’électeurs généraux probables, fait davantage la lumière sur la crise afghane qui s’ensuit. Alors que Biden ne rentre que de Camp David et que l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki est en vacances, les talibans ont capturé Kaboul.

Selon le correspondant de Fox News Pentagone, Lucas Tomlinson, le président a envoyé 1 000 soldats supplémentaires lundi en Afghanistan. Cela porte le total à 7.000. Des rapports indiquent que les talibans mènent des enquêtes « de porte à porte » pour les journalistes américains et leurs alliés.

« Les talibans ont commencé à faire du porte-à-porte à la recherche de responsables gouvernementaux, d’anciens membres des forces de police et de sécurité et de ceux qui travaillaient pour des ONG ou des infrastructures de pays étrangers en Afghanistan », a tweeté un journaliste à Kaboul lundi. « Au moins 3 domiciles de journalistes ont été perquisitionnés au cours de la dernière heure. Kaboul est en train de devenir mortelle.

Biden a affirmé il y a six semaines que l’armée afghane serait “bien équipée” pour repousser les talibans, une déclaration qui s’est maintenant avérée fausse.

“Je fais confiance à la capacité de l’armée afghane, qui est mieux entraînée, mieux équipée et plus compétente en termes de conduite de guerre”, a déclaré Biden. “La probabilité que les talibans envahissent tout et possèdent tout le pays est hautement improbable.”

L’ancien président Donald Trump a conclu un accord avec les talibans pour retirer les forces américaines d’Afghanistan d’ici le 1er mai. La date limite n’a pas été respectée.