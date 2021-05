Extraction de Bitcoin

70% des pools miniers Bitcoin donnent le signal de la deuxième tentative de Taproot

L’une des plus grandes mises à niveau Bitcoin, Taproot, commence sa deuxième signalisation après que la première ne s’est pas matérialisée.

Pour que Taproot soit verrouillé dans la mise à niveau du protocole pour novembre, 90% des blocs minés doivent signaler leur disponibilité. Si elle est activée, cette mise à niveau apportera une confidentialité accrue et des transactions moins chères à la blockchain Bitcoin tout en permettant le déploiement de contrats intelligents.

Cette semaine, comme nous l’avons signalé, la difficulté d’extraction de Bitcoin a atteint un sommet historique à 25.046 billions après une augmentation de 21,5%. Il s’agissait de la plus forte augmentation en pourcentage en sept ans environ.

Cette augmentation massive de l’ajustement de la difficulté est survenue à la suite du taux de hachage de l’exploitation minière Bitcoin atteignant également un nouvel ATH dans le mois suivant sa baisse de 25% après que certains mineurs se soient déconnectés en raison de pannes de courant en Chine qui avaient également poussé la difficulté minière auto-régulée à diminuer. .

Mais maintenant, le réseau est de retour à de nouveaux sommets alors que les mineurs reviennent en ligne.

Avec le dernier saut d’ajustement de difficulté, le compte à rebours précédent est terminé et la nouvelle période de signalisation Taproot a commencé qui durera jusqu’au prochain ajustement qui se produira tous les 2,016 blocs, environ 14 jours, pour garantir que l’intervalle moyen entre les blocs reste à 10 minutes .

Alors que 80% de tous les taux de hachage Bitcoin signalent actuellement pour Taproot, moins de 10% des blocs ont signalé «vert» au cours de la dernière époque, selon Taproot.watch.

Au moment d’écrire ces lignes, 69,5% des pools miniers ont donné leur signal.

Les plus grands pools de minage Bitcoin Antpool, Poolin et F2Pool ont donné leur signal, tandis que les principaux qui ne l’ont pas encore fait incluent BTC.com, Binance Pool, OKEx Pool, 1THash et BTC.Top.

