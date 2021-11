70% des ‘start-ups’ ne savent pas quelles commissions elles paient aux banques

11/12/2021 à 09:48 CET

Eduardo López Alonso

70% de « start-up » Les espagnols ne savent pas combien ils paient en commissions bancaires par an. C’est l’un des maillons les plus fragiles mais prometteurs du réseau d’affaires espagnol et malgré le fait que la banque se targue d’aider les entrepreneurs, les entreprises nouvellement créées avouent être orphelines par de gentils sponsors. Ils ne connaissent pas les commissions qu’ils paient, ils visitent de moins en moins les bureaux et les opérations financières ont tendance à être un frein. C’est l’une des conclusions d’une étude menée par le cabinet de démoscopie GAD3 pour Qonto, autodéfini comme néobanque destiné exclusivement aux entreprises et aux indépendants en Espagne. Il a commandé l’étude pour évaluer quel écart existait sur le marché pour un nouveau concurrent et ses conclusions ont été très encourageantes. Les réponses de 510 PME et « start-ups » comptant jusqu’à 250 employés répartis dans toute l’Espagne montrent que trois petites entreprises sur 10 sont prêtes à changer d’institution financière et 13% admettent qu’elles travaillent déjà avec une nouvelle ou une nouvelle banque entité axée sur les services sur Internet.

Les dépenses en services bancaires se sont envolées avec la crise. Avoir un compte bancaire sans paie suppose dans certains cas un coût de plus de 240 euros par an. Interrogées sur le montant qu’elles versent à leurs banques en commissions, 7 start-up sur 10 admettent ne pas le savoir. Parmi ceux-ci, 37% déclarent n’avoir aucune idée du chiffre approximatif et 34% déclarent ne pas l’avoir calculé exactement. Concernant le montant de cette dépense, 14% reconnaissent dépenser entre 20 et 100 euros par an et 14% la situent dans la fourchette de 50 à 500 euros.

Dans ce contexte, le pourcentage de « start-up » Espagnol qui envisagent de changer de banque est d’environ 33 %. Sur ce pourcentage, un peu plus de 14 % le feraient en recherchant une entité pouvant leur offrir un service plus adapté à leurs besoins, et une proportion similaire exécuterait le changement parce qu’ils n’étaient pas satisfaits du service de leur banque actuelle. Un constat général est que les plaintes auprès des banques ont explosé avec la pandémie, comme l’explique EL PERIÓDICO, le journal qui appartient à ce groupe, Prensa Ibérica.

De manière générale, les startups en Espagne sont convaincues de la nécessité d’avoir un bon service bancaire pour avancer dans le développement de leurs entreprises. C’est ce qu’affirment 8 « start-up » sur 10, qui considèrent cet aspect comme important ou très important. Concernant l’implantation des néobanques dans le réseau entrepreneurial en Espagne, 24 % des « start-ups » déclarent vouloir travailler avec une entité de ce type, et 13 % travaillent déjà avec elles.

L’étude Qonto révèle également que les start-up et les entrepreneurs utilisent de moins en moins leurs agences bancaires. 17 % déclarent ne pas visiter ces bureaux pendant une année entière, et seulement 9 % le font plusieurs fois par semaine. Parmi les ‘start-ups’ restantes, il y en a plus qui avouent mettre les pieds dans leur bureau plusieurs fois par an (35%) que mensuellement (20%).

Par rapport au nombre de comptes sur lesquels elles effectuent leurs opérations bancaires courantes, la plupart des start-up espagnoles ont actuellement un ou deux comptes, et seulement 2 sur 10 admettent en avoir 3 ou plus. Interrogés sur le nombre de personnes au sein de l’organisation ayant accès à ces comptes, 43% soulignent que seules deux personnes peuvent y opérer, et seulement 2 sur 10, trois personnes ou plus le font. Cela implique généralement une gestion bancaire fortement axée sur le PDG et le directeur financier, ce qui constitue un goulot d’étranglement pour de nombreuses organisations.

L’une des clés des nouvelles entités bancaires est d’apporter des solutions pour décentraliser tous les accès aux opérations bancaires afin que les responsables aient une plus grande visibilité sur les dépenses, ainsi qu’une meilleure traçabilité des tickets et des factures. L’automatisation de ces processus et leur immédiateté offrent aux managers des ‘start-ups’ beaucoup plus d’efficacité, leur permettant de se concentrer sur une réelle optimisation de leurs ressources et sur la croissance de leur activité.

Les néobanques sont des entités réglementées qui offrent des services bancaires tels que des paiements sans frais à l’étranger, des retraits d’argent gratuits, ainsi que des cartes et des comptes bancaires sans frais. Ces entités ont émergé en Espagne à partir de 2015 en raison de l’essor d’Internet et de l’amélioration des services de télécommunications. En substance, les néobanques offrent les mêmes services que les banques traditionnelles, à la seule différence qu’elles effectuent le processus de manière 100 % numérique et « en ligne ». Ils n’ont pas de bureaux physiques et peuvent concentrer leurs efforts sur le personnel sur des tâches directement liées au service client. La principale fonction que les consommateurs ont découverte dans les néobanques est qu’ils peuvent voyager à l’étranger et ne pas avoir à payer de commissions avec leurs cartes, retirer de l’argent aux distributeurs automatiques du monde entier et sans avoir à payer de commissions. Un autre grand avantage qu’ils offrent sont les réductions et les offres de paiement avec leurs cartes bancaires. Tout cela avec des comptes gratuits à une époque où la banque traditionnelle ne paie pas la responsabilité et facture les frais de tenue de compte.