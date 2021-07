70 euros offerts pour louer une voiture électrique dans votre ville avec ce coupon Free2Move | Moteur

in

Obtenez un avant-goût de l’avenir de la mobilité dès maintenant.

Bien que les véhicules à moteur thermique continueront à nous accompagner pendant de nombreuses années encore, la vérité est que nous la considérons comme l’avenir de la mobilité et qu’elle fait déjà partie de notre quotidien. Free2Move en est un exemple. Tu peux louer une de leurs voitures électriques à la minute pour vous déplacer dans la ville et vous rendre là où vous en avez besoin.

Maintenant même Vous disposez de ce bon de réduction avec un crédit cadeau de 70 euros pour la plateforme, avec le code promotionnel F2MCAR20. Le prix étant à la minute, le crédit servira à louer le véhicule et à le tester sur un trajet assez long, ainsi qu’à effectuer des locations un peu plus longues si vous allez avoir besoin du véhicule pour une journée complète. C’est un bon moyen pour les deux tester une voiture électrique comment tester la plateforme.

Avec le code promotionnel F2MCAR20 vous disposez de 70 euros de crédit gratuit pour pouvoir louer les voitures électriques de la plateforme à la minute et vous déplacer de manière confortable et écologique.

Bien que le La plate-forme Free2Move a plus de services, comme la location de voiture pour plusieurs jours, la recherche de parking pour laisser votre voiture garée, le système de recherche de borne de recharge idéal si vous possédez un véhicule électrique, ou encore le service de taxi qui localise un chauffeur disponible pour venir vous chercher et vous conduire à votre destination, le principal facteur de différence de la plateforme est celui de l’autopartage, la possibilité de louer une voiture électrique à la minute.

Le fonctionnement est similaire aux plates-formes de scooter électrique. Vous localisez une voiture près de chez vous qui est disponible à l’aide de la carte intégrée à l’application. Vous demandez le de location. Oui vous ouvrez la porte de la voiture depuis l’application elle-même.

A la fin du voyage évaluera par minutes selon combien de temps vous avez la voiture. C’est un moyen idéal pour se déplacer sans avoir à posséder de voiture, et avec les avantages de prendre une voiture que l’on trouve dans la rue, et que l’on peut laisser dans des parkings où l’on ne peut pas laisser sa propre voiture.

La télécharger l’application et inscription sur la plateforme Free2Move est libre. Le code promotionnel que vous devez utiliser est F2MCAR20, et avec cela il ira à avoir un crédit de 70 euros à dépenser pour louer des voitures électriques pour se déplacer dans la ville. Une solution idéale pour essayer l’expérience de l’autopartage, découvrir ce que c’est que de conduire une voiture électrique et voir de visu ce que sera la mobilité de demain.

