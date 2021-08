70 millions de dossiers de clients AT&T auraient été volés en violation

in

Les données personnelles de quelque 70 millions de dossiers clients d’AT&T ont été volées, bien qu’AT&T affirme qu’elles ne proviennent pas vraiment de leurs abonnés. Quel que soit l’endroit où elles ont été recueillies, les données comprennent les noms, les numéros de téléphone, les numéros de sécurité sociale, les dates de naissance et les adresses physiques.

Le pirate informatique, nommé ShinyHunters, tente de vendre la base de données pour 1 million de dollars américains et tente également de déchiffrer les codes PIN des comptes d’utilisateurs, selon Restore Privacy. D’après leurs recherches, les données semblent légitimes, mais ils n’ont pas été en mesure de confirmer qu’elles provenaient d’AT&T.

Restaurer la confidentialité a dit,

Un acteur de menace bien connu vend des données privées qui auraient été collectées auprès de 70 millions de clients AT&T. Nous avons analysé les données et constaté qu’elles incluaient des numéros de sécurité sociale, des dates de naissance et d’autres informations privées. Le pirate demande 1 million de dollars pour l’ensemble de la base de données (vente directe) et a fourni à RestorePrivacy des informations exclusives pour ce rapport.

Le pirate a répondu au démenti d’AT&T en disant : « Cela ne me surprend pas. Je pense qu’ils continueront de nier jusqu’à ce que je divulgue tout.

Bien sûr, si le pirate informatique « fait vraiment tout fuir », cela éliminera toutes les chances de vendre la base de données, car toutes les informations seront divulguées.

La nouvelle de la prétendue violation de données d’AT&T survient quelques jours seulement après que T-Mobile a subi une violation de données affectant plus de 100 millions de clients. À l’instar de la fuite d’AT&T, les numéros de sécurité sociale des clients figuraient dans les données collectées.

Comme tant de violations de données qui se sont déjà produites, le prétendu piratage AT&T souligne à quel point nos informations personnelles sont réellement vulnérables. Malheureusement, il est probable que les données volées seront utilisées pour le vol d’identité. Le site Web de la Commission fédérale du commerce des États-Unis propose des ressources aux victimes d’usurpation d’identité pour les aider à récupérer et à signaler les incidents.