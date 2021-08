700 000 ménages britanniques confrontés à une augmentation de 192 millions de livres sterling de leurs factures d’énergie

Une étude d’Uswitch a révélé que 700 000 ménages à travers le Royaume-Uni sont confrontés à une augmentation de 192 millions de livres sterling de leurs factures d’énergie lorsque 112 factures d’énergie à terme fixe expirent fin août.

Les données d’Uswitch montrent également que les ménages concernés verront leurs factures d’énergie annuelles augmenter jusqu’à 275 £ en moyenne, lorsqu’ils passeront au tarif variable standard de leur fournisseur. Traditionnellement, ces tarifs offrent la pire valeur sur le marché et, dans certains cas, les ménages touchés pourraient voir leurs factures augmenter de 371,92 £.

Heureusement, si votre contrat énergétique à durée déterminée arrive à terme, il n’est pas trop tard pour agir et éviter la hausse des prix.

En exécutant une comparaison d’énergie en ligne, vous pouvez obtenir une bonne affaire auprès de l’un des meilleurs fournisseurs d’énergie du Royaume-Uni. L’ensemble du processus ne prend que quelques minutes de votre temps et après avoir fourni quelques informations de base, vous verrez toutes les meilleures offres d’énergie dans votre région et exactement combien vous pouvez économiser en passant à chacune.

Les factures d’énergie continuent d’augmenter

Tout au long de 2021, les factures d’énergie ont considérablement augmenté. Début avril, Ofgem a augmenté le prix plafond de 96 £. Cependant, récemment, le régulateur de l’énergie a annoncé qu’une deuxième hausse touchera les clients en octobre. Cette fois, la hausse sera de 139 £.

Ces augmentations des prix plafonds peuvent être attribuées à un certain nombre de facteurs, tels que la hausse des prix de gros, une demande accrue, une offre plus faible d’importations de gaz en raison de la pandémie et des vagues de froid prolongées l’hiver et le printemps derniers.

Par conséquent, étant donné que les contrats à durée déterminée arrivent maintenant à leur terme et que les prix augmentent, vous devez vérifier l’état de votre contrat actuel et vous assurer de prendre des mesures s’il arrive à expiration. Après tout, les recherches d’Uswitch ont révélé que l’offre la moins chère du marché est de 198 £ moins chère que le nouveau plafond de prix, à 1 079 £. C’est de Utility Point et est fixé pendant 18 mois.

Les conséquences de ne pas passer à un nouveau plan peuvent être énormes. Si votre ménage est affecté et que vous ne parvenez pas à changer, vous pourriez alors dépenser près de 400 £ de plus sur vos factures d’énergie par rapport à quelqu’un qui change et verrouille une excellente nouvelle offre.

Pour cette raison, vous devriez toujours considérer le plafonnement des prix comme un filet de sécurité et vous ne devriez jamais l’utiliser pour limiter le montant que vous dépensez sur vos factures d’énergie. Au lieu de cela, vous devez soit effectuer une comparaison de prix en ligne, soit contacter directement votre fournisseur et demander à passer à une meilleure offre à durée déterminée.

En prime, lorsque vous changez de tarif ou de fournisseur, vous pouvez même choisir de passer à l’énergie verte et faire votre part pour aider la planète tout en économisant sur vos factures.

