71 307 projets de logement enregistrés sous RERA jusqu’à ce jour, 78 903 cas réglés à travers l’Inde

Tous les États/UT ont notifié des règles en vertu de la RERA, à l’exception du Nagaland, où elles sont en cours de traitement.

En environ 4,5 ans depuis que la RERA a été pleinement notifiée, 71 307 projets ont été enregistrés dans tout le pays en novembre 2021. Le Maharashtra, le Gujarat et le Karnataka sont en tête des enregistrements de projets à ce jour avec respectivement 31 664, 9 272 et 4 497 projets enregistrés.

En termes de règlement des griefs des acheteurs de maison lésés, jusqu’à 78 903 cas ont été réglés jusqu’à présent par diverses autorités de réglementation de l’État et de l’UT. UP et Haryana ont réglé le plus grand nombre d’affaires, représentant près de 61 % du total des affaires réglées. Selon le dernier rapport d’étape publié par le ministère du Logement et des Affaires urbaines, l’UP a vu 30 990 cas réglés et l’Haryana près de 16 864.

Dernières mises à jour

# 30 États/UT ont mis en place une autorité de régulation immobilière (régulière – 25, intérimaire – 05). Le Jammu-et-Cachemire, le Ladakh, le Meghalaya, le Sikkim et le Bengale occidental ont notifié leurs règles mais n’ont pas encore établi leurs autorités.

# 28 États/UT ont mis en place un tribunal d’appel immobilier (Regular -24, Intérim – 04). L’Arunachal Pradesh, le Jammu-et-Cachemire, le Ladakh, le Meghalaya, le Mizoram, le Sikkim et le Bengale occidental sont en cours d’établissement.

# Les autorités de régulation de 27 États/UT ont opérationnalisé leurs sites Web conformément aux dispositions de la RERA. (L’Arunachal Pradesh, l’Assam et le Manipur sont en cours d’opérationnalisation).

Plus de projets sous RERA Ambit

Très récemment, la Cour suprême a confirmé la compétence de la Real Estate (Regulation & Development) Act, 2016 sur tous les projets immobiliers en cours et n’ayant pas reçu de certificats d’achèvement avant l’entrée en vigueur de la loi. Cela signifie que les États qui avaient dilué les dispositions et n’avaient pas inclus de nombreux projets en cours de construction dans le cadre de la RERA devraient désormais intégrer de tels projets.

Commentant la même chose, Anuj Puri, président du groupe ANAROCK, a déclaré : « Les règles RERA avaient été diluées dans de nombreux États et de nombreux projets en cours de construction non achevés au moment de la mise en œuvre de RERA n’entraient pas dans son champ d’application. Grâce à ce verdict, le tribunal a donné plus de pouvoirs à RERA, et il couvre désormais également de tels projets en cours de construction. »

« En conséquence, nous pourrions assister à une augmentation des achèvements de projets résidentiels dans les temps à venir. De nombreux développeurs avec des projets en cours en dehors de RERA avaient concentré leurs ressources sur des projets qui relevaient de sa compétence. Ce n’est plus une option. Le nombre d’unités fortement retardées et même bloquées devrait diminuer. Selon les données d’ANAROCK, en juillet 2021, près de 6,29 lakh unités de logement lancées en 2014 ou avant étaient incomplètes ou bloquées dans les 7 premières villes », a ajouté Puri.

Une autre question clé abordée plus tôt par la Cour suprême concernait la possibilité d’appel pour les développeurs auxquels RERA a infligé une amende. Auparavant, l’option d’appel était souvent utilisée comme motif pour retarder les affaires. Il a maintenant été clarifié que si les développeurs condamnés à une amende peuvent faire appel, ils doivent néanmoins déposer au moins 25 % du montant de l’amende auprès de RERA.

Comme cela a été souligné, RERA est un processus, pas un événement. Ce processus est bien engagé et RERA gagne du terrain – et des dents. L’objectif principal de restaurer la confiance dans le secteur immobilier est ainsi atteint, quoique progressivement, car RERA doit réparer les dommages de décennies d’activités opaques et non réglementées dans le secteur.

