71% des marketeurs indiens s’attendent à ce que leurs budgets augmentent l’année prochaine : rapport

93% des marketeurs indiens augmenteront probablement leurs dépenses en agences au cours des 12 prochains mois.

Les budgets marketing devraient augmenter en 2022 dans le monde après deux années difficiles. 66% des spécialistes du marketing sur les marchés clés devraient augmenter leurs budgets marketing l’année prochaine, selon un rapport de DCMN. 71% des commerçants indiens prévoient d’augmenter leurs budgets en 2022, ajoute le rapport. De plus, 93 % des spécialistes du marketing indiens augmenteront probablement leurs dépenses en agences au cours des 12 prochains mois.

600 spécialistes du marketing internes des États-Unis, du Royaume-Uni, de France, des Pays-Bas, d’Allemagne et d’Inde ont été interrogés pour l’étude. La recherche a été menée par Censuswide au nom de DCMN. Parmi tous les marchés étudiés, le marché français a montré la tendance la plus positive avec 75 % des commerçants déclarant que leur budget est sur le point d’augmenter. Au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne et aux Pays-Bas, 69 %, 68 %, 55 % et 58 % des spécialistes du marketing sont susceptibles d’augmenter leur budget respectivement.

« Chez DCMN, nous voulions examiner de plus près la situation actuelle du secteur du marketing et l’impact d’une année 2020 et 2021 perturbée. Les résultats sont impressionnants et indiquent un rebond du marketing au cours de l’année à venir – à la fois en Inde et dans d’autres pays du monde. Dans l’ensemble, nous constatons que les efforts de branding restent une priorité pour les spécialistes du marketing. Il est également clair que les marques ont toujours une grande confiance dans la télévision linéaire, la publicité mobile et la télévision étant parmi les chaînes les plus populaires pour les spécialistes du marketing dans lesquelles investir l’année prochaine », a déclaré Bindu Balakrishnan, directeur national de l’Inde, DCMN.

Selon le rapport, 62 % des spécialistes du marketing indiens se concentrent davantage sur les efforts de marque à long terme, contre 33 % pour les objectifs axés sur la performance. À l’échelle mondiale, 65,5 % des spécialistes du marketing se concentrent davantage sur les efforts de marque à long terme et 31,3 % sur des objectifs axés sur la performance. La France et les Pays-Bas sont les pays les plus concentrés sur les efforts de branding, avec respectivement 73 % et 71 %.

La publicité mobile (47,5 %), les podcasts (41,8 %) et CTV (36,3 %) sont devenus les canaux les plus populaires pour les spécialistes du marketing en dehors de la publicité numérique. Pour les spécialistes du marketing en Inde, le mobile est le canal le plus populaire, car 63% ont déclaré qu’ils prévoyaient d’investir dans ce canal.

Cependant, l’année à venir apporte également de nouveaux défis pour les spécialistes du marketing. Les spécialistes du marketing en Inde sont plus préoccupés par la gestion et la réconciliation de grandes quantités de données entre les canaux. Le deuxième grand défi pour eux est de se conformer aux réglementations en matière de confidentialité.

