71% des organisations indiennes utilisent un mélange de données first party et tierces : rapport

Avec l’utilisation croissante des données dans le marketing, les discussions sur les capacités des données et la gouvernance deviennent pertinentes. 58 % des organisations indiennes acceptent d’avoir des lacunes dans les données sur les consommateurs, ce qui entraîne des difficultés dans la prise de décision basée sur les données, selon l’enquête MMA EY intitulée « Optimiser les données des consommateurs pour le marketing ». L’enquête a été menée auprès de 150 spécialistes du marketing dans des secteurs allant de la vente au détail, la finance, l’automobile, les médias aux soins de santé, l’éducation, la technologie, entre autres. Selon les résultats de l’enquête, 71% des organisations indiennes utilisent un mélange de données de première partie et de tiers pour le marketing. À une époque où le segment de la publicité numérique se prépare à adopter un monde sans cookies, la plupart des spécialistes du marketing redoublent d’efforts pour créer des données de première partie.

Le rapport ajoute également que les secteurs de l’immobilier, de la vente au détail, du commerce électronique et de la technologie représentent une part plus élevée des données de première partie. Pour une utilisation optimale des données pour la prise de décision, les lacunes dans l’étendue, la profondeur et la qualité des données doivent être comblées, selon 58% des répondants. 30 % des spécialistes du marketing qui ont participé à l’enquête pensent qu’ils utilisent et activent de manière optimale les données personnelles des consommateurs.

Alors que 58 % des spécialistes du marketing indiens avaient élaboré des stratégies de propriété et de gestion définies pour les données propriétaires, 60 % avaient une petite intégration des données propriétaires et tierces. Cependant, l’absence de règles de pêche croisée est évidente puisque seulement 24 % des répondants ont défini des règles de partage des données de consommation entre les marques.

“Cette information de première main fournira aux spécialistes du marketing une perspective sur l’exploitation des données de la manière la plus efficace et la plus éthique, leur permettant d’offrir une meilleure expérience aux consommateurs, améliorant ainsi le retour sur investissement de leur entreprise”, a déclaré Moneka Khurana, chef de pays, MMA India, sur l’étude.

82 % des spécialistes du marketing indiens ont du mal avec des modèles d’attribution robustes, bien qu’ils exploitent les données des consommateurs pour le marketing. De plus, 52 % des spécialistes du marketing indiens sont confrontés à d’importants problèmes d’attribution.

En suivant le rythme des avancées martech, 72% des personnes interrogées ont développé des capacités martech ou travaillent dans le domaine. À l’heure actuelle, 35 % des personnes interrogées ont un accès adéquat à des ressources d’analyse et de science des données avancées. Les capacités martech les moins développées sont l’automatisation et l’IA, la gestion des identités, la deuxième meilleure action. Le commerce de détail, la technologie et l’automobile sont devenus des secteurs de premier plan en termes de maturité et de capacités martech, a ajouté le rapport.

« C’est un moment critique pour les entreprises de prioriser la maturité des données, d’évaluer où elles en sont et de s’efforcer de maximiser la valeur de leurs données. Notre recherche a révélé que bien que la plupart des entreprises aient fait des progrès significatifs en matière de conformité, elles ont du mal à briser les silos internes, à activer les données et à développer les bonnes compétences pour générer un retour sur investissement (retour sur investissement) sur leurs investissements en données. Nous avons constaté que la plupart des organisations développent encore les processus et les compétences nécessaires pour collecter, analyser et exécuter efficacement les données des consommateurs », a déclaré Ashish Pherwani, partenaire et leader des médias et du divertissement, EY Inde.

