72 % des travailleurs non vaccinés jurent de démissionner s’ils reçoivent l’ordre de se faire vacciner et plus

par Megan Redshaw, Défense de la santé des enfants :

CNN Business a rapporté:

Un grand nombre de travailleurs non vaccinés disent qu’ils quitteront leur emploi si leurs employeurs suivent les prochaines règles fédérales pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Une enquête de la Kaiser Family Foundation, un groupe de réflexion axé sur les problèmes de santé, a révélé que 37% des travailleurs non vaccinés disent qu’ils quitteront leur emploi s’ils sont obligés de se faire vacciner ou de passer des tests COVID hebdomadaires. Et si leur employeur exige des vaccins et n’offre pas l’option de test, 72% des travailleurs non vaccinés disent qu’ils arrêteront.

Si les travailleurs non vaccinés interrogés donnent suite à leurs menaces de démissionner, cela conduirait entre 5 % et 9 % des travailleurs à quitter leur emploi, selon les règles auxquelles ils sont confrontés.

Le juge rejette l’offre du syndicat NYPD de suspendre le mandat du vaccin contre le COVID

CBS News a rapporté:

Un juge de Staten Island a rejeté la demande d’un syndicat de police d’interrompre temporairement la mise en œuvre du mandat de vaccination de la ville qui doit entrer en vigueur le 1er novembre.

« La décision d’aujourd’hui prépare la ville à une véritable crise. Le déploiement aléatoire de ce mandat a créé le chaos dans le NYPD », a déclaré le président de la PBA, Patrick J. Lynch, dans un communiqué. « La mairie n’a donné aucune raison pour laquelle un mandat de vaccin avec une option de test hebdomadaire ne suffit plus pour protéger les policiers et le public, d’autant plus que le nombre de cas de COVID-19 continue de baisser. »

Le syndicat prévoit de déposer un recours immédiat contre la décision. Le NYPD n’a pas pu être immédiatement contacté pour commenter.

Le mandat de Vax pourrait forcer les entreprises du FDNY à fermer, alors que le NYPD fait face à une pénurie de flics dans la rue

Le New York Post a rapporté:

Le FDNY se prépare à fermer jusqu’à 20% de toutes les compagnies d’incendie de Big Apple – et à retirer une partie égale de ses ambulances des rues – avant la date limite imminente pour que tous les travailleurs de la ville soient vaccinés contre COVID-19.

Mercredi, le FDNY a déclaré que seulement 65% de ses pompiers, pompiers et travailleurs EMS avaient été vaccinés malgré l’ordre du maire Bill de Blasio que tous les travailleurs de la ville reçoivent au moins une dose ou soient suspendus sans salaire lundi.

La résistance généralisée des pompiers « va nous faire sortir environ 40% d’entre nous » et pourrait conduire à des temps de réponse de « sept minutes ou plus », a suggéré un membre du FDNY.

Le projet de loi supprimerait la « conscience » comme base pour refuser le vaccin

Associated Press a rapporté:

La loi de l’Illinois protège depuis plus de quatre décennies ceux qui s’opposent à la fourniture ou à la réception d’un traitement médical en raison de leurs croyances religieuses. Maintenant, les démocrates veulent une exception pour permettre des répercussions pour ceux qui refusent les vaccinations dans la bataille contre COVID-19.

Longtemps considérée comme un bouclier pour les médecins dont les croyances religieuses empêchaient de pratiquer des avortements, la loi de l’Illinois sur le droit à la conscience en matière de soins de santé est devenue un paratonnerre pandémique. Les poursuites qui l’invoquent défient les employeurs qui tentent d’appliquer des règles exigeant des tests ou une inoculation contre le coronavirus.

La Floride poursuit Biden et la NASA au sujet des mandats de vaccin COVID pour les entrepreneurs fédéraux

Fox News a rapporté:

L’État de Floride poursuit le président Biden, la NASA et un certain nombre de responsables et d’agences au sein de l’administration Biden pour ses mandats « illégaux » de vaccin COVID-19 exigeant que les contractants gouvernementaux se fassent vacciner, affirmant que la règle interfère avec les politiques d’emploi de la Floride et « menace » l’économie de l’État.

Le procureur général de Floride Ashley Moody et le gouverneur Ron DeSantis ont intenté une action en justice, obtenue pour la première fois par Fox News, contre Biden, la NASA, l’administrateur de la NASA Bill Nelson et des responsables du Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche et du ministère de la Défense sur les mandats, qui exigent que tous les travailleurs de l’exécutif soient vaccinés contre le COVID-19, et exigent des entrepreneurs fédéraux qu’ils prescrivent les vaccinations et s’assurent que les travailleurs sont complètement vaccinés d’ici le 8 décembre.

Facebook ne raconte pas toute l’histoire de sa recherche en santé mentale

Le Verge a rapporté :

Depuis que le Wall Street Journal a publié une recherche interne sur Facebook selon laquelle Instagram nuisait au bien-être des adolescentes, la défense de l’entreprise a consisté à minimiser et à rejeter ses propres conclusions, affirmant que les documents n’étaient pertinents que pour le développement interne de produits. C’est absurde, disent les chercheurs en sciences sociales.

Bien que le travail de Facebook en lui-même soit limité, il s’intègre dans un ensemble plus vaste de données – y compris celles provenant de chercheurs extérieurs à l’entreprise – qui suggèrent que les médias sociaux peuvent avoir des effets néfastes sur la santé mentale. Et même si ce contexte n’existait pas, le travail de Facebook à lui seul suggère qu’il se passe quelque chose d’assez grave pour qu’il suscite des inquiétudes.

La FOP de Chicago demandera au juge de bloquer le mandat du vaccin COVID lors de l’audience de jeudi

ABC 7 Chicago a rapporté:

La lutte pour le mandat vaccinal de Chicago se poursuit jeudi.

L’Ordre fraternel de police de Chicago sera de retour devant le tribunal pour demander à un juge de bloquer l’exigence de la ville pour les employés de la ville de révéler s’ils sont ou non vaccinés. Le syndicat a déposé une requête d’urgence pour qu’une ordonnance d’interdiction temporaire soit émise contre le mandat.

Des dispenses de vaccin COVID ont été accordées à certains gardiens de prison du Massachusetts, puis on leur a dit qu’il s’agissait d’une « erreur »

MassLive signalé:

Un gardien de prison du Massachusetts dit que ce serait catastrophique s’il perdait son emploi à cause du mandat de vaccin COVID-19 du gouverneur Charlie Baker.

L’agent de correction, qui a parlé à MassLive sous couvert d’anonymat, a déclaré qu’il avait initialement été approuvé pour une exemption religieuse en vertu de l’ordonnance de Baker, qui exigeait que plus de 40 000 employés et sous-traitants du département exécutif soient entièrement immunisés avant le 17 octobre.

Mais l’officier – aux côtés de plusieurs autres gardiens de prison d’État, selon des membres de la famille qui ont également parlé à MassLive sous couvert d’anonymat – a été bouleversé quelques semaines plus tard. Il craint que cela ne déclenche une pénurie de personnel dans les installations du Massachusetts.

Les médecins du Minnesota ont fait taire les opinions sur COVID: « Si cela arrive à quelqu’un d’autre, cela pourrait vous arriver »

Fox News a rapporté:

Deux médecins du Minnesota s’expriment après avoir été réduits au silence pour avoir réitéré l’importance des droits individuels en ce qui concerne les politiques liées au COVID.

Le Dr Scott Jensen, candidat au poste de gouverneur du GOP dans l’État, fait face à une cinquième enquête en seulement un an pour avoir souligné l’importance de l’immunité naturelle, et le Dr Jeffrey Horak aurait été licencié de son rôle de 15 ans en tant que vétéran de la chirurgie générale après s’exprimant lors d’une réunion du conseil scolaire local.

Le couple a rejoint « Fox & Friends » jeudi pour discuter des répercussions d’une « annulation » et souligner l’importance de protéger les droits individuels malgré la pandémie mondiale.

