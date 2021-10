723 nuove maglie roma Alycia slava.lesnichev@mail.ru:pop.mail.ru:995:slava.lesnichev@mail.ru:i1MRoBtpyS2):1

614 seconda maglia ajax Celina

Pjanic ha vinto la Serie A in ognuna delle sue tre stagioni completate a Torino, segnando 22 gol in 171 presenze in tutte le competizioni

Il nazionale della Bosnia-Erzegovina Pjanic ha sette anni più di Arthur ed è alla Juve da quando è passato dalla Roma nel 2016 Il trasferimento prevede ulteriori 5 milioni di euro in variabili

Il Barcellona ha raggiunto un accordo per firmare Miralem Pjanic dalla Juventus per 60 milioni di euro iniziali, con Arthur Melo che si muoverà nella direzione opposta in un accordo separato

Pjanic firmerà un contratto quadriennale con il Barça e si unirà a loro al termine della stagione 2019/20

Lo specialista dei calci piazzati è rimasto parte integrante della squadra da quando Maurizio Sarri ha sostituito Massimiliano Allegri come capo allenatore per questa stagione, anche se probabilmente non soddisfa del tutto le richieste molto specifiche dell’ex tecnico del Napoli e del Chelsea’ per il suo centrocampista di contenimento

Il nazionale brasiliano potrebbe costare altri 10 milioni di euro in più e dovrebbe firmare un contratto quinquennale, hanno detto i bianconeri

È ben posizionato per raggiungere il quarto posto di fila, con la Juve a quattro punti dalla Lazio nella corsa allo scudetto di questa stagione, anche se i piani del Barcellona per rinfrescare il proprio centrocampista sono forse in parte spiegati dal fatto che è caduto a due punti dal Real Madrid in vetta alla Liga, il che significa che Arthur potrebbe avere difficoltà a partire come campione consecutivo

UFFICIALE | La Juventus si accorda con CBarcelona per la cessione di rthurhromelo e per la cessione di iralem_Pjanic

Lunedì è stato annunciato che Arthur passerà alla Juve dalla prossima stagione per un importo iniziale di 72 milioni di euro

