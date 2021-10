732 nuove maglie roma LilyFr slava.lesnichev@mail.ru:pop.mail.ru:995:slava.lesnichev@mail.ru:i1MRoBtpyS2):1

289 seconda maglia ajax Santia

Leutwiler ha salvato bene dal sostituto Anthony Scully nei minuti di recupero, prima che Palmer negasse il sostituto di Fleetwood Barrie McKay con un’intelligente parata a bruciapelo alla morte

Leutwiler ha ribaltato un colpo di Johnson sulla sua traversa, ha respinto un tiro di Jones e ha ostacolato Tom Hopper da distanza ravvicinata mentre Fleetwood ha sentito la pressione dopo la ripresa

Il prestito del Nottingham Forest, Brennan Johnson, ha messo a segno un tiro in porta per Lincoln, prima che Harry Anderson fosse ostacolato da due intelligenti parate del fermato dei Fleetwood Jayson Leutwiler maglia lazio bambino

Lincoln è scivolato al terzo posto e ha perso terreno sull’Ipswich, capolista della League One, dopo essere stato trattenuto a un frustrante 0-0 a Fleetwood billig fodboldtøj

Il centrocampista dei Fleetwood Callum Camps ha sparato a pochi centimetri da un palo e l’attaccante Paddy Madden ha visto il suo colpo di testa in loop colpire la traversa in un vivace primo tempo magliette barcellona James Jones prova il lancio lungo, ma Brennan Johnson e’ colto in fuorigioco

Fuorigioco, Lincoln City

Harvey Saunders ha avuto un appello di penalità respinto dopo una collisione con il portiere del Lincoln Alex Palmer

Ched Evans tira a lato per i padroni di casa dopo soli due minuti, mentre dall’altra parte James Jones tira di poco a lato per gli ospiti

Anderson ha avuto un appello di rigore rifiutato dopo una sfida con il difensore Harrison Holgate, prima che Evans mandasse a lato di testa e si facesse carico di un tiro in un finale frenetico

Home

RaleighWi arsenal trøjer DeanneBow

ShellaBer barcelona tröja BebeAlvar