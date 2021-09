73e Emmy Awards : The Crown, Ted Lasso gagne gros ; Consultez la liste complète des gagnants ici

Jason Sudeikis et Olivia Coleman aux Emmys (AP Image)

Les très attendus Emmy Awards 2021, sont revenus en tant que cérémonies de remise des prix en personne après être devenus virtuels l’année dernière pour célébrer et reconnaître les meilleures performances télévisées de l’ouest.

Le spectacle, animé par l’acteur et comédien Cedric Antonio Kyles, mieux connu sous le nom de Cedric the Entertainer, a eu lieu à l’Event Deck de LA Live. La cérémonie a eu lieu cette année à l’intérieur et à l’extérieur en raison de la pandémie. Les participants devaient présenter une preuve de vaccination.

Parmi les premiers gagnants des Emmys 2021 figuraient Ted Lasso, Crown et Mare of Easttown qui ont remporté le plus grand nombre de nominations. Dans l’émission Apple TV +, Ted Lasso a remporté 4 trophées, dont trois prix d’acteur et 1 victoire pour une série comique exceptionnelle sur 13 nominations. The Crown, qui a remporté 11 nominations, s’est avéré être le grand gagnant – avec 7 victoires, dont une série dramatique exceptionnelle et des prix pour la réalisation, l’écriture et quatre prix d’acteur pour Tobiaz Menzies, Olivia Colman, Josh O’Connor et Gillian Anderson.

Les Emmy Awards récompensent le meilleur média télévisuel. Voici la liste complète des gagnants des Emmys 2021 :

Série exceptionnelle dans quatre catégories

· Série comique exceptionnelle : Ted Lasso

· Série dramatique exceptionnelle : La Couronne

· Série limitée exceptionnelle : The Queen’s Gambit

· Talk-show de variétés exceptionnel : la semaine dernière ce soir avec John Oliver

Meilleur réalisateur de séries dans trois catégories

· Réalisateur exceptionnel – Comédie : Lucia Aniello – Hacks

· Réalisateur exceptionnel – Drame : Jessica Hobbs – The Crown

· Réalisateur exceptionnel – Série limitée, film ou spécial dramatique : Scott Frank – The Queen’s Gambit

Acteur de série exceptionnel dans trois catégories

· Acteur exceptionnel – Comédie : Jason Sudeikis – Ted Lasso

· Acteur exceptionnel – Drame : Josh O’Connor

· Acteur exceptionnel – Série limitée ou film : Ewan McGregor -Halston

Actrice de série exceptionnelle dans trois catégories

· Actrice exceptionnelle – Comédie : Jean Smart – Hacks

· Actrice exceptionnelle – Drame : Olivia Colman – La Couronne

· Actrice exceptionnelle – Série limitée ou film : Kate Winslet – Mare of Easttown

Acteur de soutien exceptionnel dans trois catégories

· Meilleur acteur de soutien – Comédie : Brett Goldstein – Ted Lasso

· Acteur de soutien exceptionnel – Drame: Tobias Menzies – The Crown

· Acteur de soutien exceptionnel – Série limitée ou film : Evan Peters – Mare of Easttown

Meilleure actrice dans un second rôle dans trois catégories

· Meilleure actrice dans un second rôle – Comédie : Hannah Waddingham (Ted Lasso)

· Meilleure actrice dans un second rôle – Drame : Gillian Anderson – The Crown

· Meilleure actrice dans un second rôle – Série limitée ou film : Julianne Nicholson – Mare of Easttown

Écriture exceptionnelle dans trois catégories

· Écriture exceptionnelle – Comédie : Lucia Aniello, Paul W Downs et Jen Statsky – Hacks

· Écriture exceptionnelle – Drame : Peter Morgan – The Crown

· Écriture exceptionnelle – Série limitée, film ou spécial dramatique : Michaela Coel – I May Destroy You

Prix ​​du gouverneur : Debbie Allen

Special Variety exceptionnel (Live): Election Night 2020 de Stephen Colbert

