74 000 personnes assistent au concert de Garth Brooks, 35 se font vacciner sur place

Elvis a aidé l’Amérique à éradiquer la polio en se faisant vacciner en public. Garth Brooks n’a pu convaincre que 35 participants au concert de Kansas City de se faire vacciner contre le COVID.

Plus de 74 000 personnes ont assisté à un récent concert de Garth Brooks au Arrowhead Stadium de Kansas City. Le lieu offrait des vaccinations gratuites contre le COVID-19 pour avoir une chance de gagner des sièges surclassés pour voir Garth Brooks. Mais seulement 35 personnes ont profité de la clinique de vaccination pop-up lors du concert.

Il est impossible de savoir combien de personnes ont été vaccinées puisqu’il n’y avait aucune exigence de preuve. Mais le taux de vaccination de Kansas City dans son ensemble est d’environ 42%. Selon le département de la santé de Kansas City, cela signifie qu’environ 40 000 personnes qui ont assisté au concert n’étaient probablement pas vaccinées.

Les chiffres n’étaient pas meilleurs pour un concert de Gucci Mane organisé dans la ville six jours auparavant.

Cet événement organisé au Liberty Memorial a offert aux fans vaccinés une chance de gagner deux laissez-passer gratuits dans les coulisses du concert de rap. Seules huit personnes ont accepté l’offre et se sont fait vacciner. Cela montre à quel point les loteries de vaccins et les incitations financières sont peu nombreuses pour pousser les Américains à se faire vacciner contre le COVID.

Cela montre également une volte-face flagrante quant à l’influence que doivent exercer les icônes de la culture pop américaine. En 1954, le ministère de la Santé de la ville de New York a lancé une vaste campagne publicitaire pour promouvoir la vaccination contre la polio. Tout comme le vaccin COVID-19, les critiques de l’époque l’avaient qualifié de tueur.

Elvis Presley a aidé l’Amérique à accepter le vaccin contre la polio en en obtenant un en public. En 1956, il était une étoile montante de la musique et du cinéma. “Heartbreak Hotel” était numéro un dans les charts, et Love Me Tender serait dans les salles en novembre de la même année. Avant d’apparaître dans The Ed Sullivan Show, Presley a autorisé un responsable de la santé de l’État de New York à le vacciner devant la presse et Sullivan.

Le virus de la polio infectait plus de 60 000 enfants chaque année avant 1955. Mais même après que Jonas Salk ait inventé le vaccin qui sauve des vies, de nombreux Américains ont refusé de l’obtenir. Les taux de vaccination chez les jeunes américains avant Elvis n’étaient que de 0,6%. Après qu’Elvis a reçu le vaccin, les taux ont grimpé à 80% en seulement six mois.

Pendant ce temps, en 2021, le Missouri, avec une population d’un peu plus de 6 millions d’habitants, a enregistré près de 590 000 cas de COVID-19 et près de 10 000 décès depuis le début de la pandémie, selon le département de la santé du Missouri. Malgré de nombreuses opportunités pour le vaccin, de nombreuses personnes refusent toujours.