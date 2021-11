74% des Indiens prévoient d’acheter un véhicule dans les six prochains mois : rapport Deloitte

50% des Indiens dépensent plus en expérience

Malgré l’inflation, les consommateurs accordent la priorité aux soins personnels et au bien-être alors que le monde s’adapte progressivement à la vie après la pandémie, selon Deloitte Touche Tohmatsu India LLP (DTTILLP) a lancé la dernière analyse de son état mondial du suivi des consommateurs. Après avoir passé plus d’un an et demi confinés chez eux, les consommateurs indiens vivent désormais dans l’instant et s’adonnent au luxe et aux dépenses axées sur l’expérience.

« La consommation consciente mais significative est célébrée par les Indiens, car ils ont hâte de « faire l’expérience » du présent plutôt que de le vivre virtuellement. Cela a également créé un sentiment d’utilité en eux et ils sont impatients de s’engager avec des marques et des plateformes qui reflètent leurs valeurs personnelles et correspondent à leurs goûts en évolution », Porus Doctor, partenaire et leader de l’industrie de la consommation, Deloitte Touche Tohmatsu India LLP, mentionné.

Les dernières conclusions du rapport montrent qu’en dépit des préoccupations inflationnistes mondiales, les Indiens attendent maintenant avec impatience une vie équilibrée, où ils ne se concentrent pas seulement sur l’épargne pour l’avenir (58 %), mais veulent également dépenser pour des expériences et des biens/possessions physiques ( 50% chacun). Alors que 74 % des répondants indiens s’inquiètent de l’inflation, dans le même temps, 85 % des répondants indiens prévoient de dépenser pour des voyages d’agrément au cours des quatre prochaines semaines, 71 % des répondants indiens se sentent en sécurité pour s’engager dans des services individuels et 68 % des répondants indiens se sentent en sécurité lorsqu’ils vont au restaurant.

L’enquête a également souligné que 74% des consommateurs envisagent d’acheter un véhicule au cours des six prochains mois. Pendant ce temps, 85 % des consommateurs prévoient de dépenser pour des voyages d’agrément au cours des quatre prochaines semaines. De plus, 50 % des personnes interrogées dépensent plus en expériences qu’en biens et 65 % des consommateurs se sentent en sécurité pour prendre un vol et séjourner dans un hôtel.

