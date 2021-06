74% d’IDE dans le secteur de l’assurance : relance de la distribution d’assurance, création d’emplois ; ce que cela signifie pour les consommateurs

L’augmentation des limites d’investissement étranger, qui stimulera la distribution d’assurance, est également susceptible d’avoir un impact positif sur la pénétration de l’assurance

Par Suresh Agarwal

Le parlement de notre pays a adopté le projet de loi modifiant le projet de loi sur les assurances 2021 pour augmenter la limite des investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur des assurances à 74% contre 49%. L’honorable ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, avait proposé cette mesure positive dans le dernier budget de l’Union qui a obtenu un dernier feu vert du Comité du Cabinet sur les affaires économiques.

L’industrie de l’assurance a très bien accueilli cette décision, qui devrait donner l’impulsion de croissance dont le secteur a tant besoin, y compris le segment non-vie. Essayons de comprendre comment ce mouvement est susceptible d’avoir un impact sur le secteur, les services, les clients et l’économie en général.

La pandémie en cours a eu des effets de grande envergure sur nous tous, affectant des vies, des moyens de subsistance et des entreprises. Le secteur des assurances a également été impacté. Alors que nous avons vu le segment de l’assurance maladie enregistrer une croissance assez robuste, le segment de l’assurance automobile et vie a ralenti. Les investissements étrangers peuvent donner le coup de pouce financier indispensable pour étendre la distribution et les opérations, après la pandémie.

La pandémie nous a également appris l’importance de la sécurité financière et la nécessité d’une assurance. Cependant, si l’on regarde les chiffres, la pénétration globale de l’assurance en Inde est proche de 4 %, contre une moyenne mondiale d’environ 7 %. La pénétration non-vie s’établit à à peine 1 %. Avec une population de plus de 1,3 milliard d’habitants, l’Inde a besoin d’une pénétration de l’assurance bien plus élevée que tout autre pays. L’augmentation des limites d’investissement étranger, qui stimulera la distribution d’assurance, est également susceptible d’avoir un impact positif sur la pénétration de l’assurance.

Un autre domaine d’impact positif pourrait être la création d’emplois. Des milliers d’emplois ont été perdus en raison de la réduction des effectifs des entreprises en raison de la pandémie. Dans un monde post-pandémique, la création d’emplois sera extrêmement importante pour donner une impulsion à la reprise économique. Plus d’investissements sont susceptibles de déclencher des plans d’expansion pour les compagnies d’assurance qui chercheront à atteindre plus de personnes et à créer plus d’emplois dans le processus.

Après avoir examiné les aspects positifs pour l’industrie et l’économie, nous nous posons la question : qu’est-ce que cela signifie pour le consommateur final ? Comme nous l’avons vu ci-dessus, les mouvements positifs sont de nature cyclique et profitent à toutes les parties prenantes de l’entonnoir. Avec l’afflux d’investissements, la concurrence dans le secteur devrait s’intensifier. Cela pourrait signifier beaucoup de choix pour le client qui, encore une fois, se traduiront par de meilleurs services, des produits et des prix compétitifs, des innovations technologiques, etc. population. Davantage d’investissements donneront aux compagnies d’assurance la force nécessaire pour rechercher de nouvelles zones géographiques et de nouveaux segments de clientèle.

Sans aucun doute, il s’agit d’une étape extrêmement positive vers le développement global du secteur et espérons que nous pourrons couvrir un maximum de vies en Inde, apportant ainsi une véritable inclusion financière.

(Suresh Agarwal est directeur général et PDG de Kotak Mahindra General Insurance Company. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur)

