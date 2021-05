7400 baux de bureaux de 90 millions de pieds carrés à renouveler dans les 6 premières villes en 2021

La deuxième vague en Inde est bien plus atroce que la première, et certaines entreprises sont à nouveau en attente de leurs décisions immobilières.

Plus de 7400 baux de bureaux couvrant près de 90 millions de pieds carrés seront renouvelés en 2021 dans les 6 principaux pôles de l’immobilier commercial – Bengaluru, Mumbai, Pune, Chennai, Gurugram et Noida, selon les données de l’industrie et ANAROCK Research.

Les données révèlent en outre que 2021 a le pipeline d’expiration de bail le plus élevé par rapport aux deux prochaines années – 2022 et 2023. L’année 2022 verra près de 7 000 baux pour env. 78 millions de pieds carrés sont à renouveler et environ 4200 baux pour plus de 55 millions de pieds carrés en 2023.

Des env. 7400 baux expirant en 2021, Mumbai a la part la plus élevée avec environ 44%, suivie de Pune avec une part de 17%. Ces deux villes ont été parmi les plus touchées par la deuxième vague. L’impact sur l’activité de crédit-bail au cours de l’année mérite d’être surveillé.

Le nombre total de baux à renouveler en 2021 représente 90 millions de pieds carrés. Fait intéressant, en termes de superficie, Bengaluru a la plus grande part avec environ 37%, Mumbai venant en deuxième position avec une part d’environ 19%.

#Sur le nombre total de baux à renouveler en 2021, Chennai représente une part de 5% – en termes de superficie totale, elle détient une part de 12%.

#Gurugram a une part de 15% chacun en termes de nombre de baux à renouveler et de superficie totale.

#Noida a le moins de baux à renouveler, représentant à peine 3% du nombre total de baux et de la superficie totale.

Commentant la même chose, Prashant Thakur, directeur et responsable de la recherche chez ANAROCK Property Consultants, a déclaré: «Le marché des bureaux est sous tension depuis l’arrivée de la pandémie. Cependant, les secteurs IT / ITeS ont été en pleine recrudescence en 2020 et 2021 en raison des accumulations massives des affaires. Pour accueillir ces employés dans un avenir où nous verrons un retour progressif des employés et l’adoption de pratiques de travail hybrides par les géants de l’Infotech, la demande d’espace de bureau augmentera. La demande de bureaux devrait également prendre de l’ampleur à partir de 2022 à la suite de recrutements robustes par les grandes entreprises. Ces grandes entreprises renouvelleront certainement leurs baux, même si certaines des plus petites entreprises pourraient envisager de rationaliser l’espace. »

«Les baux à renouveler en 2021 ont été conclus à des loyers bien inférieurs – à des taux qui prévalaient il y a 3 à 5 ans – puisque les baux de bureaux sont généralement signés pour le long terme. Il y a de la place pour une augmentation des loyers dans nombre de ces baux. »

Principales tendances au milieu de la 2e vague

La deuxième vague en Inde est bien plus atroce que la première, et certaines entreprises sont à nouveau en attente de leurs décisions immobilières. L’activité de crédit-bail a commencé à se ralentir. Ceci est également validé par le fait que les niveaux de vacance moyens dans les bureaux de catégorie A dans les 7 premières villes sont à nouveau en hausse, dépassant la barre des 15%. L’augmentation des cas de Covid-19 dans des villes comme MMR et Bengaluru – les marchés avec la demande commerciale la plus élevée – et des restrictions de couvre-feu strictes sont préoccupantes.

Cependant, Mumbai et Pune commencent déjà à voir une baisse des cas quotidiens. Pendant ce temps, les grandes entreprises IT / ITeS embauchent en vrac pour répondre à la flambée des commandes de travail et disposer d’un pipeline sain pour l’année en cours également. Une récente étude ANAROCK a révélé que les quatre premières entreprises indiennes de TI / ITeS – TCS, Infosys, HCL et Wipro – embauchaient à elles seules env. 42 000 employés au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2021. En outre, les majors multinationales Cognizant et Capgemini ont embauché près de 39 500 employés au cours de l’exercice 2020, avec des plans de recrutement en masse pour 2021. Ils prévoient d’embaucher respectivement environ 23 000 et 30 000 employés au cours de l’exercice 2021.

De nombreuses autres entreprises informatiques sont en train de recruter dans un contexte d’accélération de leur activité globale après la pandémie. Cela est de bon augure pour la demande globale de bureaux en 2022 et 2023, lorsque nous pourrions assister à un retour progressif de la normalité couplé à la main-d’œuvre nouvellement ajoutée. Les secteurs IT / ITeS sont parmi les principaux moteurs de l’activité globale de crédit-bail dans les principales villes. L’embauche en gros par ces entreprises influencera la demande de grands espaces de bureaux de qualité.

