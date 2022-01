74,5% de la consommation de musique aux États-Unis résulte désormais des sorties du catalogue

Même avec une augmentation de près de 10 % des flux audio aux États-Unis, les sorties de catalogue en 2021 ont représenté près de 75 % de la consommation de musique nationale. Crédit photo : Données MRC

Les sorties du catalogue – ou les morceaux qui ont fait leurs débuts il y a plus de 18 mois – ont connu une hausse de la consommation de 24,8% d’une année sur l’autre aux États-Unis en 2021 et ont représenté près des trois quarts de l’écoute nationale, alors même que le total des flux audio aux États-Unis a augmenté de près de 10 pour cent en glissement annuel.

Ces statistiques et d’autres intéressantes ont été révélées dans le nouveau rapport de fin d’année 2021 de MRC Data. En plus de l’augmentation de 9,9% du streaming de chansons à la demande aux États-Unis (qui s’est terminé à 1,13 billion de flux), les flux audio à la demande mondiaux (sans compter la vidéo) ont bondi de 26,3% en glissement annuel, à 2,74 billions, selon l’analyse.

Malgré l’amélioration – et en particulier la croissance des flux audio aux États-Unis – la part de consommation des versions de catalogue aux États-Unis a bondi de 24,8% en glissement annuel, comme indiqué, à 74,5%, selon le rapport.

Et malgré les bonnes performances de streaming des morceaux 2021 d’Olivia Rodrigo, Adele et BTS, pour n’en nommer que quelques-uns, la consommation hors catalogue, couvrant les sorties de moins de 18 mois, est passée de 33,6% en 2020 à 25,5% en 2021, par la panne.

En ce qui concerne la croissance en 2021 du volume de streaming aux États-Unis et de la consommation de catalogues, il convient de souligner que certains morceaux plus anciens ont trouvé un public plus jeune après être devenus viraux sur les réseaux sociaux. On pouvait s’y attendre, selon le rapport, 99 % des résidents américains de la génération Z utilisent des services de streaming pour profiter de la musique, contre 98 % pour la génération Y et 96 % pour la génération X, chaque total dépassant facilement ceux des autres nations.

Cependant, les données les plus révélatrices sur ce front concernent peut-être les baby-boomers américains, dont 89 % diffusent de la musique chaque semaine, selon le texte. Le Mexique s’est classé deuxième dans la catégorie, avec 75 % des résidents âgés de 56 à 74 ans utilisant des services de streaming pour accéder à la musique « au cours d’une semaine typique ».

Mais le chiffre (et les pourcentages pour les autres générations) est relativement faible sur les plus grands marchés de la musique au monde à l’exception des États-Unis, y compris le Royaume-Uni (41 % des baby-boomers diffusent de la musique au cours d’une semaine typique), le Japon (34 %) et l’Allemagne. (37 pour cent).

Également en termes de tendances d’écoute nationales en 2021, la consommation totale d’albums aux États-Unis – englobant les albums proprement dits, les albums équivalents aux pistes (10 pistes numériques par album) et les albums équivalents aux flux (1 250 flux premium/3 750 flux financés par la publicité par album) – a augmenté de 11,3 % en glissement annuel, pour atteindre 893,1 millions, selon MRC Data.

En raison de cette croissance du streaming et d’un gain majeur en glissement annuel pour les ventes de vinyles aux États-Unis, les ventes totales d’albums aux États-Unis, à la fois numériques et physiques, ont atteint 109 millions (en hausse de 6,3% en glissement annuel), selon le document.

Conformément aux données récemment publiées sur d’autres marchés, le vinyle a continué de croître aux États-Unis en 2021, lorsque les consommateurs ont acheté 41,7 millions de disques vinyles, soit 51,4 % de plus qu’en 2020, et suffisamment pour dépasser les CD et leurs 40,6 millions d’unités expédiées aux États-Unis au cours de l’année. Ce dernier total reflète néanmoins une amélioration de 1,1% en glissement annuel pour le format.

Enfin, Dangerous: The Double Album de Morgan Wallen s’est classé premier dans le classement des meilleurs albums, car sa consommation totale d’équivalents d’albums en 2021 a dépassé celle de Sour d’Olivia Rodrigo (2,86 millions) et de Certified Lover Boy de Drake (1,97 million).

Adele’s 30 s’est classé premier sur la liste des meilleurs albums en termes de ventes totales (1,46 million d’unités), en tête du classement des ventes d’albums numériques (245 000 unités) et des ventes physiques (1,22 million d’unités), dont 318 000 unités de vinyle vendues.