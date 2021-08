75 ans d’indépendance : la jeunesse indienne est-elle suffisamment qualifiée ?

Le paysage de l’emploi a évolué rapidement, l’industrie 4.0 redéfinit le paysage de la main-d’œuvre en Inde et exige de nouvelles compétences. (Illustration : Rohnit Phore)

Par Neeti Sharma,

Jawaharlal Nehru dans son discours Tryst with Destiny a déclaré : « La réalisation que nous célébrons aujourd’hui n’est qu’une étape, une ouverture d’opportunité, vers les plus grands triomphes et réalisations qui nous attendent. Sommes-nous assez courageux et assez sages pour saisir cette opportunité et accepter le défi de l’avenir ? Aujourd’hui, alors que nous sommes à la tête de 75 ans d’indépendance, il semble que le moment est venu d’évaluer et de mesurer la croissance et de ré-imaginer où nous devons être et quel est le chemin qui peut nous y conduire.

L’Inde est l’un des pays les plus jeunes au monde avec 62% de la population en âge de travailler et environ 54% de la population de moins de 25 ans. Avec des millions de jeunes qui rejoignent la main-d’œuvre d’année en année, et l’industrie est à la recherche d’une main-d’œuvre productive et qualifiée.

L’inemployabilité est un problème plus grave que le chômage ; 90% de ce que nous apprenons dans nos instituts universitaires sont des connaissances, tandis que 90% de ce que les employeurs demandent sont des compétences. 58% des jeunes indiens souffrent d’une certaine privation de compétences et ceux qui trouvent un emploi ne reçoivent pas le bon salaire. Traditionnellement, notre système d’éducation était celui qui offrait des diplômes et donc une promesse d’emplois rémunérés décents, mais à mesure que les industries évoluaient, leurs besoins en main-d’œuvre qualifiée ont commencé à augmenter. Un écosystème parallèle de développement des compétences a été créé où les étudiants iraient au collège pour obtenir un diplôme et parallèlement aux instituts de compétences pour acquérir des compétences et les rendre employables.

Le paysage de l’emploi a évolué rapidement, l’industrie 4.0 redéfinit le paysage de la main-d’œuvre en Inde et exige de nouvelles compétences. De nombreux emplois accordent de l’importance aux compétences cognitives et aux compétences systémiques par rapport à d’autres capacités. Cependant, l’amélioration des compétences et le recyclage de leur main-d’œuvre n’avaient pas été un domaine d’intérêt important pour les employeurs, laissant ainsi le développement des compétences et le financement de la formation aux employés eux-mêmes. La plus grande question que nous nous posons continuellement est de savoir qui paie pour l’apprentissage ? Les demandeurs d’emploi sont prêts à payer pour des emplois mais pas pour l’apprentissage, les employeurs sont prêts à payer pour une main-d’œuvre qualifiée mais pas pour la qualification et le gouvernement a été celui qui s’est concentré sur le financement des programmes de qualification. Nous avions plus de 19 ministères avec des budgets de compétences, mais tout n’a pas été dépensé pour l’amélioration des compétences et le recyclage de notre main-d’œuvre, la NSDC (National Skills Development Corporation) a été constituée en 2008 et un ministère indépendant des compétences et de l’entrepreneuriat par le gouvernement dans le but d’apporter une attention adéquate sur le développement des compétences.

L’annonce de la Nouvelle politique d’éducation (NEP), qui vise à universaliser l’éducation, est l’un des plus grands pas vers le développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et productive. Évidemment, nous devons penser à faire passer le cycle de mise en œuvre des 15 ans proposés à 5 ans. Il existe de nombreuses façons d’améliorer les compétences de nos jeunes et peu d’entre elles sont :

· Mobilité ascendante et connectivité des diplômes : offre une connectivité des diplômes aux étudiants ayant 10+2 de n’importe quel conseil d’enseignement secondaire supérieur ainsi qu’aux candidats ayant 10+2 ans d’ITI dans le métier concerné. Les étudiants doivent avoir la possibilité de s’inscrire à des programmes universitaires réguliers, à des programmes d’apprentissage basé sur le travail (hybrides) ou à des programmes à temps partiel (pour les professionnels en activité).

Les quatre couloirs de qualification peuvent être un certificat, un diplôme, un diplôme avancé et un diplôme dans un ou plusieurs espaces d’enseignement des compétences professionnelles. En gardant l’apprenant au centre de notre système éducatif, un diplôme doit être obtenu n’importe où et n’importe quand. En s’appuyant sur la flexibilité du système éducatif pour reconnaître l’apprentissage en milieu de travail, la formation en cours d’emploi, l’apprentissage en ligne ainsi que l’apprentissage sur campus et sur site, fournissent des crédits menant à des diplômes en compétences professionnelles pour de multiples formes d’apprentissage et permettent à une main-d’œuvre qualifiée et avertie de rejoindre le marché du travail.

· Programme d’apprentissage intégré : les apprentis, tout en apprenant sur le tas, devraient également bénéficier d’un apprentissage sur site/en ligne les menant vers des crédits et des certifications. L’apprentissage en milieu de travail créera une main-d’œuvre plus productive, réduisant ainsi l’attrition et le coût d’embauche pour les employeurs. Un programme d’apprentissage servira à la fois le gouvernement, en fournissant des emplois durables et l’industrie, en fournissant une main-d’œuvre qualifiée et productive.

· Apprentissage continu pour les professionnels en activité : afin d’assurer l’apprentissage continu, les instituts d’éducation devraient évaluer les performances des apprenants en continu sur la durée de chaque semestre. Le système d’examen doit être conçu pour évaluer systématiquement les progrès de l’apprenant dans toutes les classes. L’industrie et le gouvernement devraient se concentrer sur l’amélioration des compétences existantes et le recyclage pour les nouveaux postes. L’industrie devrait identifier les besoins de perfectionnement/requalification, fournir les ressources nécessaires et le gouvernement devrait soit subventionner soit rembourser une certaine forme d’apprentissage et de certification. En créant une main-d’œuvre productive, il améliorera la santé globale de l’industrie, du secteur et de leur économie.

· Infrastructure numérique : la pandémie de Covid a fait progresser l’adoption de la technologie d’au moins 2 décennies en Inde, mais de nombreux étudiants n’ont pas accès à la connectivité Internet, aux ordinateurs portables / téléphones et ont ainsi perdu leur apprentissage au cours de la dernière année. Le gouvernement doit investir dans la mise en place d’une infrastructure numérique et aider les apprenants à accéder à l’apprentissage et au perfectionnement à distance pour garantir qu’il y a peu ou pas de retard dans l’apprentissage et rendre nos jeunes employables.

Avec sa population jeune, l’Inde peut et doit devenir la capitale mondiale des compétences, mais nous devrons changer de vitesse et nous concentrer sur la préparation et la réparation des compétences de nos jeunes et les rendre productifs et employables.

(L’auteur est cofondateur et président de TeamLease EdTech. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.