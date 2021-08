75 ans d’indépendance : où nous étions en 1947, et où nous en sommes maintenant

L’économie indienne était alors différente. Minoo Masani (1905-98) est presque oublié maintenant.

Il y a une expression clichée sur le fait de ne pas conduire les yeux sur le rétroviseur. Mais alors que nous célébrons notre 75e Jour de l’Indépendance, nous ne devrions pas seulement regarder en arrière avec colère devant ce que nous n’avons pas accompli, mais aussi avec émerveillement devant ce que nous avons accompli. Contrairement à ce que Winston Churchill est censé avoir dit (il n’y a aucune preuve qu’il l’ait réellement dit) sur les coquins, les voyous, les flibustiers, l’anarchie et les guerres intestines, l’Inde a survécu et prospéré – politiquement, socialement et économiquement. Même si l’on oublie Winston Churchill, beaucoup lisaient à l’époque le néo-malthusien The Population Bomb (1968) de Paul Ehrlich, tout comme Famine 1975 (1967) de William et Paul Paddock. Les gens prédisent l’avenir avec confiance, bien que l’histoire regorge d’exemples de prétendus «experts» qui se sont désespérément trompés. Des décennies plus tard, il y a encore des gens qui voudraient que l’Inde se brise au milieu du chaos et de l’anarchie, comme Ehrlich s’y attendait, à cause des émeutes de la faim et de la famine.

Le 15 août 1947, ça fait longtemps. C’était effectivement le cas. Sept décennies et demie est une longue période, même si ce n’est qu’un moment fugace dans l’histoire des nations. Le monde était alors différent. L’Inde était alors différente. L’économie indienne était alors différente. Minoo Masani (1905-98) est presque oublié maintenant. À son époque, il était un penseur, un homme politique et un parlementaire influent. En 1940, il publie un petit livre destiné aux enfants, intitulé Our India. Il avait un ton socialiste et avait des vues que Minoo Masani allait changer dans ses dernières années. Dans la préface de ce livre, il a dit : « Les statistiques de la vie indienne sont si maigres et décousues que s’y fier ne peut que mettre en danger les conclusions. En effet, les données et les statistiques étaient rares et décousues en 1940. Des systèmes statistiques appropriés ont commencé à évoluer dans les années 1950. De nos jours, si l’on veut des données officielles, on a souvent recours à l’Economic Survey. Il n’y avait alors rien de semblable à l’Economic Survey, si ce n’est que les données étaient inexistantes. Même après l’indépendance en 1947 et la promulgation de la Constitution en 1950, pendant plus d’une décennie, il n’y a pas eu d’étude économique au sens où nous l’entendons aujourd’hui. La publication d’une enquête économique n’est pas une exigence constitutionnelle. Il est publié en raison d’une décision de l’exécutif et parce qu’il est maintenant devenu une préséance établie. En tant que germe de ce qui allait devenir l’Étude économique, un « Livre blanc » a commencé à être inclus dans les documents budgétaires de 1950 à 1951. Si l’on lit le premier Livre blanc, inclus dans les documents budgétaires pour 1950-51, il n’y a rien sur ce qu’on appelle aujourd’hui les indicateurs de développement humain.

Par conséquent, si nous voulons avoir raison, avec cette lentille d’indicateurs socio-économiques, nous ne savons pas ce que c’était que d’être un Indien moyen en 1947. Minoo Masani offre une indication. Pour mettre les choses en perspective, des données existaient pour l’Inde britannique, pas nécessairement pour tous les États princiers. « Des professeurs érudits de nos universités ont estimé que le paysan ordinaire de notre pays avec une femme et trois enfants doit vivre avec sa famille avec bien moins de 27 roupies par mois, ce qui est le revenu moyen de toutes sortes d’Indiens réunis en un seul. … Si, par exemple, un petit frère ou une petite sœur venait à naître chez vous, n’en parlez pas à votre mère ou à votre père, cela ne fera que les blesser, car les adultes sont comme ça ! , c’est triste à dire, doit mourir à l’âge de 27 ans. Un revenu par habitant de 27 Rs par mois et une espérance de vie de 27 ans. Il existe également des chiffres d’alphabétisation du recensement de 1941, bien que la définition géographique de l’Inde en 1941 était différente de la définition géographique de l’Inde aujourd’hui. Le taux d’alphabétisation était de 16,1 %. En 1951, nous avions une idée un peu meilleure de ce que c’était que d’être un Indien moyen. Lors du recensement de 1951, l’Inde étant géographiquement définie telle qu’elle est aujourd’hui, le taux d’alphabétisation était de 16,7 %. (Pour être pédant, ce taux d’alphabétisation n’est pas comparable aux taux d’alphabétisation après 1991, car il y a eu des changements méthodologiques.) Le taux de mortalité infantile était de 146 pour 1000 naissances vivantes et l’espérance de vie est passée à 32 ans. Mais ces 32 ans étaient pour la nouvelle Inde, 27 pour l’Inde indivise.

Avec une espérance de vie de 27 (ou 32), aucun des enfants de minuit ne devrait être en vie aujourd’hui. Évidemment, ce n’est pas vrai, car une moyenne cache beaucoup de variations. Même aujourd’hui, l’espérance de vie des couches les plus aisées de la société indienne est presque comparable à celle des pays plus avancés.

« Le Chat n’a souri qu’en voyant Alice. Il avait l’air bon enfant, pensa-t-elle : il avait quand même de très longues griffes et beaucoup de dents, alors elle sentit qu’il devait être traité avec respect. « Cheshire Puss », commença-t-elle, plutôt timidement, car elle ne savait pas du tout s’il aimerait le nom : cependant, il ne fit que sourire un peu plus. « Allons, c’est content jusqu’ici », pensa Alice, et elle continua. « Pourriez-vous me dire, s’il vous plaît, dans quelle direction je dois aller d’ici ? — Cela dépend beaucoup de l’endroit où vous voulez vous rendre, dit le Chat. « Je me fiche de savoir où » dit Alice. « Alors, peu importe dans quelle direction vous allez, » dit le Chat. » À l’heure du 75e jour de l’indépendance, je pense qu’il importe d’où nous venons et où nous en sommes arrivés.

