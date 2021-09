75 % des employés souhaitent être en poste au moins une fois par semaine contre 52 % en octobre 2020 : sondage

L’enquête met également en évidence les aspirations renouvelées du lieu de travail de l’avenir.

Même si le bureau conserve sa place dans une configuration de travail en cours de refonte dans un monde post-COVID, les aspirations augmentent depuis le lieu de travail moderne tandis que le travail à domicile est toujours préféré, selon le dernier baromètre des préférences des travailleurs de JLL pour l’Inde.

Selon les résultats de l’enquête, près de 75 % des employés interrogés souhaitent travailler à domicile au moins une fois par semaine, contre 52 % en octobre 2020. De manière significative, encore 79 % des employés souhaitent aujourd’hui travailler à domicile au moins une fois par semaine par rapport à 84 % en octobre 2020, indiquant que le travail à domicile dans le cadre de modèles de travail flexibles est un souhait clé.

Près de 91 % des répondants sont en faveur d’horaires de travail flexibles. Les priorités de la main-d’œuvre ont subi un changement avec un employeur empathique et l’équilibre travail-vie personnelle étant leurs principales demandes, même avant un salaire confortable. La pandémie a donné la priorité au travail dans un environnement qui met la santé et le bien-être au premier plan.

Alors que la main-d’œuvre est passée de manière transparente au travail à domicile (WFH) en raison de la pandémie depuis plus d’un an maintenant, le travail à domicile prolongé et forcé a mis en évidence la nécessité de « se connecter » avec des collègues, tandis que des leviers plus traditionnels tels que « but dans le travail” et la “visibilité” ne sont plus les principales priorités qu’ils étaient auparavant, selon l’enquête.

Les interactions sociales qu’offre un espace de bureau nous manquent cruellement, dans la mesure où 41% de la main-d’œuvre a soif d’interactions humaines «réelles» avec des collègues tandis que 31% d’entre eux manquent de dépaysement. Parmi les aspects les plus manqués de la routine hebdomadaire, le café et la socialisation dans les activités sociales, le temps personnel pour se détendre et passer du temps avec la famille se démarquent.

L’Inde préfère le travail à domicile, mais l’équilibre dans les modes de travail est devenu un thème clé. 79% de la main-d’œuvre souhaite travailler à distance depuis son domicile au moins une fois par semaine, et ce nombre monte à 89% lorsqu’un lieu de travail tiers est ajouté. Une semaine de travail idéale, après Covid, semble être une semaine où les employés passent trois jours à travailler à distance et deux jours au bureau, le bureau restant un élément clé du régime de travail ambitieux.

Selon l’enquête, 21% de la population active ne souhaite plus travailler à domicile à l’avenir, contre 16% en octobre de l’année dernière. Cependant, la flexibilité devient de plus en plus attrayante. 91% de la main-d’œuvre souhaite choisir ses horaires et ses heures de travail selon les derniers résultats, contre 69% selon les résultats de l’enquête d’octobre 2020.

L’enquête met également en évidence les aspirations renouvelées du lieu de travail de l’avenir. Cela servira de baromètre pour les employeurs et les occupants afin de comprendre les besoins changeants du lieu de travail et les stratégies sur le lieu de travail, ce qui offrira un modèle de travail et de vie plus équilibré aux employés alors qu’ils aspirent à retourner dans des bureaux dirigés à l’avenir.

« Les bureaux du futur devront être davantage centrés sur l’humain, mettant la santé et le bien-être au premier plan. Près de 60 % des personnes interrogées pensent qu’un lieu de travail qui favorise un mode de vie sain et la sécurité est une priorité clé. Il y a maintenant une plus grande compréhension et un besoin d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée parmi les employés. Nous constatons également que le besoin de relations humaines gagne en importance parmi les employés, car ils ont soif de relations sociales et d’engagements émotionnels sur le lieu de travail. Les entreprises devront être conscientes de l’exigence de modèles de travail plus flexibles, même si elles mettent davantage l’accent sur le bien-être des employés et étendent leur soutien pour aider les employés à faire face à un éventail de problèmes de santé », a déclaré Radha Dhir, PDG et chef de pays. , Inde, JLL.

Les recherches de JLL montrent que plus de la moitié des personnes interrogées se sentent dépassées par une charge mentale énorme et s’inquiètent pour leur sécurité d’emploi, tandis qu’une majorité de jeunes parents ont exprimé qu’ils ont de nombreuses responsabilités personnelles et professionnelles à assumer, ce qui intensifie le sentiment d’être dépassé.

Les « bureaux à vocation spécifique » sont le nouvel avenir

Selon l’enquête, 91 % des employés qui sont très satisfaits de leur environnement de bureau regrettent fortement leurs bureaux. Cependant, le taux de satisfaction au bureau a également chuté car les employés ont désormais des attentes renouvelées vis-à-vis de leur environnement de bureau. Bien qu’il y ait une baisse des niveaux de productivité à la maison, un nombre important se sentent toujours plus productifs à la maison. Mais de plus en plus d’employés attendent avec impatience les « bureaux dirigés par des objectifs » du futur.

« Nous avons été témoins de demandes renouvelées de la main-d’œuvre pour les lieux de travail avec des aspirations et des attentes croissantes des employés. Les employés sont plus exigeants sur ce que le bureau devrait leur offrir à l’avenir. Ils recherchent un écosystème de travail qui facilite des modalités de travail flexibles, une sécurité physique et financière, et un désir d’espaces qui créent un fort sentiment de communauté et de culture », a déclaré le Dr Samantak Das, économiste en chef et responsable de la recherche et du REIS (Inde) , JLL.

« Alors que nous sortons des effets de la pandémie, il est devenu essentiel de créer un cadre centré sur l’humain et de répondre aux aspirations des employés à un lieu de travail sain et durable tout en l’augmentant avec des technologies innovantes conformes à l’évolution des besoins des employés, », a-t-il encore ajouté.

