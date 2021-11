75% des joueurs ont subi une cyberattaque : rapport

Le rapport indique également que les joueurs sont prêts à prendre diverses mesures qui pourraient compromettre leur sécurité ou celle des autres simplement pour se donner un avantage concurrentiel.

75 % des joueurs indiens ont subi des cyberattaques sur leur compte de jeu, selon le rapport 2021 Norton Cyber ​​Safety Insights : version spéciale – Jeux et cybercriminalité. Réalisé par The Harris Poll auprès de 703 adultes indiens qui jouent à des jeux en ligne, le rapport a souligné que près de 35% ont détecté des logiciels malveillants sur un appareil de jeu tandis que 29% des joueurs ont détecté un accès non autorisé à un compte de jeu en ligne. Parmi ceux qui ont subi une cyberattaque, plus de 4 sur 5 (81 %) ont déclaré avoir subi un impact financier en conséquence et avoir perdu 7 894 Rs en moyenne.

Le rapport révèle que les jeux en ligne ne se limitent pas au divertissement et aux jeux, a déclaré NortonLifeLock, Ritesh Chopra, directeur des ventes et du marketing sur le terrain, Inde et pays de la SAARC. « Dans le domaine virtuel, nous devons prendre des précautions pour protéger les informations que nous partageons, pour éviter de devenir vulnérables aux cyberattaques. Avec les jeux en ligne, des problèmes se posent, notamment des frais cachés et de la monnaie du jeu, des personnages ou d’autres objets perdus ou volés, comme notre sondage a montré que c’était le cas pour plus de la moitié des personnes interrogées (frais, 60 % ; objets du jeu, 58 %). En ces temps difficiles, il est crucial de rester à jour et conscient des menaces qui peuvent compromettre votre sécurité et votre vie privée dans ce monde numérique complexe », a-t-il ajouté.

Le rapport indique également que les joueurs sont prêts à prendre diverses mesures qui pourraient compromettre leur sécurité ou celle des autres simplement pour se donner un avantage concurrentiel. La recherche a découvert que deux joueurs indiens sur cinq (42 %) disent qu’ils sont au moins assez susceptibles de pirater le compte d’un ami, d’un membre de la famille ou d’un partenaire amoureux s’ils savaient que cela leur donnerait un avantage concurrentiel.

En Inde, 56% des personnes interrogées déclarent qu’elles sont au moins assez susceptibles d’exploiter une faille ou un bug dans un jeu pour se donner un avantage concurrentiel, et environ 2 personnes sur 5 ou plus envisageraient de payer pour prendre possession du compte de jeu d’un autre utilisateur ( 48%), installer des astuces sur leur compte de jeu ou appareil de jeu (46%), ou pirater le compte de jeu d’un joueur aléatoire (39%).

En partenariat avec Harris Poll, le rapport a interrogé des adultes âgés de 18 ans et plus dans 8 pays, dont 703 adultes indiens, pour explorer les risques de cybersécurité auxquels les joueurs sont confrontés et leurs attitudes et comportements en matière de sécurité en ligne.

