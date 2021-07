Il y a quelques jours, il est apparu, en l’absence d’annonce officielle des deux parties, que le match très attendu entre les Britanniques Anthony Joshua et Tyson Fury pour les titres mondiaux des poids lourds, il se déroulera très probablement le 14 août en Arabie Saoudite. Maintenant, malgré le silence de Fury, tout semble aller de soi et, selon ESPN, il y a déjà un accord sur le sac que les deux combattants recevront, et c’est l’un des plus grands de l’histoire.

Le puissant média américain suppose qu’il y a enfin un accord, et au vu du sac qu’il annonce, il y a eu une “guerre de jalousie” et un combat pour la hiérarchie, car Joshua et Fury factureraient exactement la même chose : 75 millions de dollars par tête (environ 62 millions d’euros). Un chiffre auquel s’ajoutent encore cinq millions pour couvrir les émoluments du reste des boxeurs qui feront partie de la soirée.

Apparemment, les chiffres sont endossés par l’Arabie saoudite, théâtre du combat, et Fury, jusqu’à présent le plus réticent, aurait déjà reçu des garanties, ce qui a provoqué un changement dans sa stratégie de communication : Jusqu’à présent, le champion WBC avait déclaré que tant qu’il n’aurait pas eu la garantie de l’argent auquel il allait participer, il ne lèverait pas le petit doigt. Désormais, celui de Manchester, qui se prépare depuis plusieurs semaines à Miami, aurait déjà reçu l’OK, selon son dernier message sur les réseaux sociaux : “Je viens de raccrocher avec le prince Khalid d’Arabie saoudite”.

Le toujours controversé Tyson Fury fera de l’or avec le combat contre Joshua

C’est l’un des plus gros sacs de l’histoire de la boxe professionnelle, seulement en dessous des chiffres qui étaient facturés à leur époque Floyd Mayweather, Manny Pacquiao et Conor McGregor.

La Mayweather-Pacquiao est toujours en tête du classement : « Money » a rapporté 275 millions de dollars et Pacquiao a pris 150 $ et la défaite. Mayweather a presque répété ses gains des années plus tard: 250 millions de dollars en combattant McGregor, ce qui a emporté 85 $ sur son compte courant. Et ils sont également au-dessus des 75 ‘kilos’ de Joshua et Fury les 80 que Mayweather a à nouveau empoché contre Canelo.