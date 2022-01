75 millions pour le futur centre de recherche ibérique sur les énergies vertes

01/01/2022

Le futur Centre ibérique de recherche sur le stockage de l’énergie, une installation qui concentrera ses travaux sur la gestion de l’énergie verte et sera construit à Cáceres, commence son voyage avec l’engagement des principales administrations à contribuer dans les années à venir 75 millions d’euros.

ETe Journal officiel de l’État a publié cette semaine l’accord signé pour le démarrage de cette installation scientifique et technologique par le ministère de la Science et de l’Innovation, le Centre de recherche énergétique, environnementale et technologique (CIEMAT), la Junta de Extremadura et la Fundación Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura.

L’accord entre les futurs « partenaires » du centre prévoit la réalisation des actions nécessaires à la création, l’équipement et la mise en service de l’installation, et prévoit que le gouvernement central contribuera à 58 millions d’euros (principalement sur les fonds européens de la relance, Plan de Transformation et de Résilience) pour favoriser la création de cette entité.

Il prévoit également que la Junta de Extremadura contribuera à hauteur de 16,6 millions d’euros au démarrage et à l’équipement de ce centre.

Trois domaines d’action

Le Centre Ibérique de Recherche en Stockage de l’Energie orientera son activité en trois axes principaux : la recherche et le développement de technologies de stockage d’énergie et leur intégration aux énergies vertes ; collaboration avec le secteur industriel et développement conjoint de technologies; et le conseil et la formation en énergie verte et sa gestion.

La ministre des Sciences et de l’Innovation, Diana Morant, a souligné que l’objectif principal du Centre sera « de contribuer à résoudre les défis scientifiques et technologiques qui permettent la gestion des énergies vertes, par la recherche scientifique, le développement technologique et les innovations en matière de stockage d’énergie. pour répondre aux demandes industrielles et aux besoins de la société pour un avenir énergétique durable & rdquor ;.

Pour ce faire, et comme annoncé par le Ministère, L’installation sera équipée de laboratoires de pointe qui permettront de développer l’ensemble du cycle de stockage d’énergie à différentes échelles.De la physico-chimie des matériaux à leur mise à l’échelle et à leur application, en passant par les tests de systèmes de stockage connectés.

Il disposera également d’infrastructures uniques qui permettront, entre autres, le test d’équipements et de réseaux de forte puissance et de micro-réseaux, pour réaliser des tests pilotes à l’échelle industrielle.

Ce centre sera situé dans la municipalité de Cáceres et le nombre approximatif de personnel qui exercera son activité de recherche et d’innovation sera d’environ 85 personnes, auxquelles s’ajoutera du personnel en formation, en gestion de R & D & I et de l’administration .

L’Espagne et le Portugal se sont engagés lors du dernier sommet hispano-portugais à coopérer sur les défis scientifiques et énergétiques et à développer des stratégies communes qui profitent aux deux populations, et en ce sens ils ont convenu de créer un centre avec un « ibérique & rdquor ; similaire au Laboratoire International de Nanotechnologie (INL) situé à Braga (Portugal) et créé en 2005.

L’accord avec le Conseil publié par le BOE est, a précisé le ministère, la première étape pour la signature ultérieure des accords internationaux nécessaires à la promotion de cette infrastructure scientifique.