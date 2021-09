“75 minutes parfaites, 15 mauvaises et de nombreux revers” Description

in

L’entraîneur de Valence José Bordalás a déclaré après la défaite 1-2 contre le Real Madrid que son équipe avait joué 75 minutes parfaites, qu’elle avait été mauvaise dans les quinze derniers matchs et qu’elle avait subi de nombreux revers tels que les blessures de Carlos Soler et Thierry Correia dans la première moitié du match. .

“Nous avons fait un effort incroyable, nous avons été à un très bon niveau et nous avons des supérieurs, car nous les avons mis mal à l’aise et nous ne leur avons pas laissé le contrôle », a expliqué Bordalás, qui a estimé que le score final « a été une honte ».

Il faut savoir gérer des moments comme ceux de la fin face à des rivaux de l’entité Real Madrid. Maintenant, nous sommes touchés après avoir tout donné, mais à partir de demain, il n’y a plus de place pour les regrets. On ne peut pas penser à ce match autrement que pour analyser les erreurs et savoir gérer les avantages dans les dernières minutes”, a-t-il poursuivi.

Il a également souligné que le Real Madrid est une équipe de qualité et qu’avec le tableau de bord défavorable, il a dû chercher le but. “L’effort nous a coûté cher”, a déclaré l’entraîneur d’Alicante.

“Il faut savoir que les matchs durent 94 ou 95 minutes et les erreurs sont payées en plus contre une équipe comme le Real Madrid”, a-t-il ajouté.

Concernant les blessures de José Luis Gayá, qui n’a pas pu jouer, et de Carlos Soler et Thierry Correia, il n’a pas commenté faute d’informations. “Demain, il y aura des tests et sur la base d’eux, nous saurons comment ils sont. Ce sont des problèmes musculaires“il ajouta.