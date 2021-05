Attache (USDT)

75,85% de Tether est soutenu par de la trésorerie et des équivalents de trésorerie révèle le rapport trimestriel de l’USDT

L’émetteur dominant de l’USDT stablecoin Tether Holdings Limited a publié son rapport trimestriel fournissant la ventilation de ses réserves soutenant les jetons Tether émis.

Dans le cadre de l’accord de règlement avec NYAG, Tether publiera ces ventilations sur une base trimestrielle pour les deux prochaines années.

Tether, qui a actuellement une capitalisation boursière de près de 60 milliards de dollars, a rapporté qu’au 31 mars 2021, 75,85% de l’USDT était adossé à la trésorerie et équivalents de trésorerie et autres dépôts à court terme et papier commercial.

Il s’agit d’une ventilation supplémentaire en papier commercial (65,39%), dépôts fiduciaires (24,20%), trésorerie (3,87%), billets de prise en pension (3,60%) et bons du Trésor (2,94%), indique le rapport.

12,55% des réserves représentent des prêts garantis non consentis à des entités affiliées. Les obligations d’entreprise, les fonds et les métaux précieux représentaient 9,96% de la réserve, tandis que le reste 1,64% comprend d’autres investissements, y compris des jetons numériques. Tether a dit,

«La publication d’aujourd’hui reflète notre engagement continu à rendre ces informations publiques dans le cadre de notre engagement continu en faveur de la transparence et de l’établissement de normes dans notre industrie.»

Tether / USD USDTUSD

1 0002 0,000,02 $

Volume 248,73 bChange 0,00 $ Ouvert 1000 $ 2Circulation 57,76 bCapitalisation du marché 57,77 b

ANTY

